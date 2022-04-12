​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تحث نيودلهي للابتعاد عن موسكو وأسلحة من العراق إلى أوكرانيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي الولايات المتحدة لإبعاد الهند عن روسيا، والتغييرات الكبيرة التي ستطال القيادات العسكرية الأميركية في أوروبا.

بايدن يحث مودي على عدم التسرع في شراء النفط الروسي

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "أجرى الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "تبادلًا صريحًا للآراء" بشأن أوكرانيا يوم الاثنين، حيث طلب الزعيم الأميركي من مودي عدم الإسراع في شراء النفط الروسي حيث تحاول العديد من الدول حرمان موسكو من دخل الطاقة".

وقال بايدن لمودي إن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد الهند على تنويع مصادر طاقتها، وفقًا للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي.

وتتلقى الهند القليل من نفطها من روسيا، لكنها قامت مؤخرًا بعملية شراء كبيرة حيث تحاول دول غربية أخرى عزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت جين بساكي: "أوضح الرئيس أيضًا أنه لا يعتقد أنه من مصلحة الهند تسريع أو زيادة واردات الطاقة الروسية أو السلع الأخرى".

وتواصل الدولة الواقعة في جنوب آسيا شراء النفط الروسي على الرغم من ضغوط بايدن على زعماء العالم لاتخاذ موقف متشدد ضد موسكو.

وقال مسؤول أميركي كبير إنه لم يكن هناك "سؤال ملموس وإجابة ملموسة" بشأن واردات الطاقة خلال الاجتماع "الدافئ والمثمر".

واشترت الهند ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط الخام الروسي منذ بدء تحركها العسكري في أوكرانيا في 24 شباط، مدفوعة بخصومات كبيرة بعد العقوبات الغربية على كيانات روسية، حسبما ذكرت رويترز.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين ناقشا أيضاً "الآثار المزعزعة للاستقرار للحرب الروسية ضد أوكرانيا"، مع التركيز بشكل خاص على إمدادات الغذاء العالمية.

وقال المسؤول الأميركي الكبير: "كان اجتماع [بايدن-مودي] دافئًا ومثمرًا وتناول الكثير من الأرضية"، مضيفًا أن جدول الأعمال شمل الشراكة بين الهند والمحيط الهادئ، والمشاورات حول روسيا، والعلاقات الدفاعية والتكنولوجيا.

وفشل بايدن ومودي في التوصل إلى إدانة مشتركة "للغزو" الروسي عندما تحدثا آخر مرة في أوائل آذار في اجتماع لتحالف "الرباعي" الذي يضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان.

ولكن المسؤول الأميركي الكبير أعرب عن نبرة تصالحية عندما تعلق الأمر بعقوبات الطاقة.

وقال المسؤول: "لم نطلب من الهند أن تفعل أي شيء على وجه الخصوص. نحن نعلم أنه لن تكون كل الدول قادرة على فعل ما فعلناه".

البيت الأبيض بصدد تعيين قائد جديد لقيادة قوات الحلفاء في أوروبا

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: "قال مسؤولون أميركيون إن من المتوقع ترقية جنرال أميركي كبير في أوروبا لقيادة جميع القوات الأميركية والقوات المتحالفة في القارة، في أكبر تغيير في القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا".

وقال المسؤولون أن من المقرر أن يعين البنتاغون جنرال جديد لقيادة قوات العمليات الخاصة. وسيحل كلاهما محل القادة الذين من المتوقع أن يتقاعدوا هذا العام في إطار التناوب العادي للقادة.

وتأتي الترشيحات المتوقعة وسط تحول في كل من التركيز الجغرافي للجيش الأميركي ونوع الحرب التي يتوقع أن يشارك فيها. بعد حوالي 20 عامًا من القتال في العراق وأفغانستان، بدأ البنتاغون يحول تركيزه إلى المزيد من التهديدات العسكرية التقليدية، مثل الصين.

ومن المقرر أن يتولى الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الحالي للجيش الأميركي في أوروبا، رئاسة القيادة الأميركية الأوروبية، المسؤولة عن جميع العمليات العسكرية الأميركية في جميع أنحاء القارة. يشغل رئيس القيادة الأميركية في أوروبا أيضًا منصب القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وهو المسؤول عن عمليات منظمة حلف شمال الأطلسي هناك.

روسيا تستخدم أسلحة هربتها إيران من العراق ضد أوكرانيا

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "تتلقى روسيا ذخائر وعتادًا عسكريًا من العراق لجهودها الحربية في أوكرانيا بمساعدة شبكات تهريب الأسلحة الإيرانية، وفقًا لأعضاء الميليشيات العراقية المدعومة من إيران وأجهزة المخابرات الإقليمية على دراية بالعملية".

وعلمت صحيفة الغارديان أنه تم إرسال قذائف آر بي جي وصواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى أنظمة إطلاق صواريخ برازيلية التصميم، إلى روسيا من العراق مع تعثر حملة موسكو الشهر الماضي.

كما تبرعت السلطات في طهران بنظام صاروخي من طراز بافار 373 إيراني الصنع، يشبه نظام S-300 الروسي، وفقًا لمصدر ساعد في تنظيم النقل.

إن استخدام تهريب الأسلحة من شأنه أن يشير إلى تحول جذري في الاستراتيجية الروسية، حيث تضطر موسكو إلى الاعتماد على إيران، حليفها العسكري في سوريا.

واستضاف العراق القوات الأميركية والغربية منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003، وقامت الولايات المتحدة بتدريب وتزويد العديد من وحدات الجيش العراقي والقوات الخاصة للدفاع عن حكومة بغداد ضد التمرد. بعد عقدين من الحرب، أصبحت البلاد غارقة في الأسلحة.

وانتقل الكثير منها بشكل قانوني إلى أيدي المجموعات الشيعية المدعومة من إيران، والتي تعارض الوجود الأميركي في البلاد، ولكن منذ عام 2016 تم دمجها رسميًا في القوات المسلحة العراقية كجزء من القتال ضد داعش.

واشتهرت هذه الجماعات بكفاءتها في تفكيك "خلافة" داعش، وأصبحت هذه الجماعات جهات فاعلة قوية في المؤسسة الأمنية العراقية.

وقال مصدر في الحشد الشعبي: "لا يهمنا أين تذهب الأسلحة الثقيلة لأننا لسنا بحاجة إليها في الوقت الحالي. كل ما هو مناهض للولايات المتحدة يجعلنا سعداء".

وعبرت ثلاث سفن شحن قادرة على حمل مثل هذه الأحمال - اثنتان ترفعان العلم الروسي والأخرى ترفع العلم الإيراني - بحر قزوين من ميناء بندر أنزالي الإيراني إلى أستراخان، وهي مدينة روسية على دلتا الفولغا، ضمن الأطر الزمنية المحددة.

(م ش)