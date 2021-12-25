​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن تدرس تزويد أوكرانيا بالسلاح والليبيون يحتجون على تأجيل الانتخابات

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي أوكرانيا للتزود بالأسلحة الأميركية، وإلى الاحتجاجات الليبية على خلفية تأجيل الانتخابات، إلى جانب ارتفاع الإصابات بأوميكرون.

أوكرانيا تريد دعماً عسكرياً لردع روسيا والولايات المتحدة تدرس هذا الأمر

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حول التوتر الأوكراني الروسي: "تسعى أوكرانيا إلى الحصول على دعم عسكري أميركي في مواجهة روسيا، بعد شهر من زيارة وزير الدفاع الأوكراني نظيره الأميركي في مقر وزارة الدفاع، حيث تقدم بطلب للحصول على "مساعدة أمنية".

ويهدف هذا الطلب إلى مساعدة أوكرانيا للدفاع عن بلادها ضد تهديد القوات الروسية التي تحتشد بالقرب من حدودها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن هناك حاجة إلى تعزيز القوة العسكرية لمواجهة تهديدات موسكو وردع أي هجوم روسي محتمل.

ونقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين مطلعين على الملف، أن الطلب شمل أنظمة دفاعية مضادة للصواريخ عالية التقنية. فيما قال البيت الأبيض إنه لا يزال يدرس هذه المساعدة.

وقال أوليكسي دانيلوف، البرلماني السابق، وسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي يشرف على الجيش، إن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو إعادة السيطرة على أوكرانيا وأجزاء أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق.

وتحدث دانيلوف عن التوترات الأميركية مع الصين، و"الانسحاب الفوضوي" من أفغانستان، والمشاكل الداخلية الخاصة بجائحة كورونا والتضخم، مما قد يدفع الزعيم الروسي إلى الاعتقاد بأن "هذه لحظة مناسبة" للوصول إلى هدفه.

وأضاف: "بوتين يعتقد أن هذا قد يكون وقت ضعف للولايات المتحدة وبالنسبة له يجب ألا توجد دول ذات سيادة بالقرب من حدود روسيا، ومن وجهة نظره، لا توجد أوكرانيا أو بولندا أو دول البلطيق. إنها غير موجودة".

وتعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية، ومضاعفة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وتعزيز انتشار الدول الأعضاء بمنظمة حلف شمال الأطلسي على طول الجهة الشرقية لأوروبا، إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

وقالت كارين دونفريد، المسؤولة البارزة في وزارة الخارجية الأميركية لشؤون أوروبا، إن بايدن أخبر بوتين أن الولايات المتحدة ستوفر معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا "بما يتجاوز" حزمة الدعم العسكري الحالية، إذا هاجمتها روسيا.

وفي السياق نفسه، ذكر مجلس الأمن القومي أن الولايات المتحدة تواصل "تقديم مساعدة عسكرية دفاعية لأوكرانيا". وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، الأسبوع الماضي، إن البيت الأبيض يقيم باستمرار الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف أن "قدرة الجيش الأوكراني على استيعاب معدات جديدة، هي أحد الاعتبارات الرئيسة في تقرير ما يجب تقديمه لأوكرانيا".

ليبيون يحتجون على إلغاء الانتخابات

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية، عن الانتخابات الليبية: "خرج المئات إلى الشوارع في عدة مدن ليبية للاحتجاج على إلغاء الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها يوم الجمعة، في ضربة لآمال إنهاء عقد من الفوضى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقد دعا العديد من المرشحين البرلمانيين والجماعات السياسية إلى الاحتجاجات، مما يؤكد المخاطر على الاستقرار الهش في الدولة الغنية بالنفط التي تعد ملاذاً للمجموعات المسلحة المتناحرة ولا تزال ممزقة بسبب الانقسام بين الشرق والغرب.

اقترحت لجنة الانتخابات الليبية يوم 24 كانون الثاني موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية، والتي كان من المقرر أن تعقبها انتخابات برلمانية في 15 شباط، لكن لم يتم تحديد موعد رسمي أو الاتفاق عليه من قبل الفصائل المتنافسة في البلاد.

وفي تجمع في بنغازي، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نعم للانتخابات، لا للتأجيل".

في وقت سابق، قام العديد من المرشحين البرلمانيين بتوزيع عريضة تدعو إلى المسيرات حول ما أطلقوا عليه "جمعة الإنقاذ".

واحتشد المتظاهرون أيضاً لنفس الغرض في مدن وبلدات أخرى شرق ليبيا، بما في ذلك طبرق ودرنة. كما نزلت مجموعات صغيرة إلى الشوارع في مدينة مصراتة الغربية وقرية الجترون الجنوبية وبلدة هون وسط ليبيا.

ألغت شركات الطيران العالمية أكثر من 3000 رحلة طيران نتيجة تفشي الوباء

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية عن إلغاء رحلات الطيران بسبب ارتفاع الإصابات بأوميكرون: "قال موقع "FlightAware" على الإنترنت إن شركات الطيران العالمية ألغت أكثر من 3000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد ارتفاع حاد في إصابات المتحور أوميكرون.

أظهر الموقع أنه تم إلغاء 2175 رحلة جوية حول العالم يوم الجمعة، عشية عيد الميلاد، حوالي ربع تلك الرحلات كانت في الولايات المتحدة.

وقال الموقع إنه تم إلغاء 1259 رحلة أخرى في يوم عيد الميلاد على مستوى العالم، وسط زيادة في الإصابات بفيروس كوفيد.

وفي الولايات المتحدة، ألغت خطوط دلتا الجوية 405 رحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع وأوقفت يونايتد 356 رحلة.

في أوروبا، قالت شركة لوفتهانزا ومقرها ألمانيا يوم الجمعة، إنها ألغت عشرات الرحلات الطويلة عبر المحيط الأطلسي خلال عطلة عيد الميلاد بسبب "الارتفاع الهائل" في الإجازات المرضية بين الطيارين".

(م ش)