​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن ما تزال متخوفة من تحشدات موسكو وصور تكشف حجم الصواريخ الإيرانية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، المخاوف الأميركية من التحشدات الروسية على حدود حليفتها أوكرانيا، وكذلك المخاوف من حجم الترسانة الصاروخية الإيرانية، إلى جانب تطرقها إلى اللقاءات والاتصالات التي حدثت مؤخرًا بين كل من السعودية وإيران وتركيا وسوريا.

'الولايات المتحدة: القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا لا تزال تشكل تهديدًا'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي إن روسيا أبقت على وجود عسكري مكثف بالقرب من الحدود الأوكرانية رغم إعلانها سحب القوات التي نشرتها الشهر الماضي"، مما أثار مخاوف في واشنطن بشأن نوايا موسكو.

وأثار التعزيز العسكري الروسي، الذي تقول إنه كان من أجل التدريبات الدفاعية، مخاوف من تكرار غزو موسكو لأوكرانيا عام 2014، والذي أضر بشدة بعلاقاتها مع الغرب. وقال مسؤول أميركي إن موسكو أعلنت انسحابها أواخر الشهر الماضي لكنها لم تسحب منذ ذلك الحين سوى بعض القوات والمعدات.

واستمرار الوجود العسكري الروسي المكثف بالقرب من حدود أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014، يعني مواصلة الضغط على جار سوفيتي سابق تعتبره موسكو جزءًا من مجال نفوذها. كما أنه يزيد من مخاطر الجهود الغربية لتقريب أوكرانيا من منظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين إلى أوكرانيا، يوم الأربعاء، لإظهار الدعم.

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين، في اجتماع عقد في لندن لكبار الدبلوماسيين من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى: "إذا اختارت روسيا التصرف بتهور أو عدوانية، فسنرد، لكننا لا نتطلع إلى التصعيد".

'صور الأقمار الصناعية تكشف صوامع الصواريخ على سفوح الجبال الإيرانية'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "كشف تحليل صور الأقمار الصناعية التي حصل عليها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن بناء مجموعة جديدة من سبع صوامع لتخزين صواريخ جديدة متطورة في جنوب إيران".

وقال محللو الدفاع في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية للصحيفة، إن مرفق التخزين يقع على سفح جبل شديد الانحدار ومصمم لحمل عشرات الأسلحة في ميل معين، من أجل استهداف دقيق للصواريخ.

وتُظهر الصور التي أُعطيت لصحيفة ذا ناشيونال مواقع الإطلاق في تضاريس جبلية بالقرب من بلدة حاجي آباد جنوب إيران. ويشير سفح الجبل الحاد والانحدار الخاص للصوامع السبعة بقوة إلى اتجاه محدود من شأنه أن يسبب القلق بشأن القواعد الجوية العسكرية المتمركزة في المملكة العربية السعودية والبحرين.

وتمتلك قاعدة حاجي أباد ما لا يقل عن 14 من أحدث صواريخ ذو الفقار أو ديزفول التي يمكن أن تكون دقيقة في نطاق 10 أمتار، وتحمل رأسًا حربيًّا كبيرًا يبلغ 350 كيلوغرامًا. ومن المفهوم أنه يتم تخزين عشرات الأسلحة الأخرى في القاعدة.

ويدعم التطور الجديد المخاوف بشأن مخزون إيران المتزايد من صواريخ الوقود الصلب التي تسمح لها بإطلاق الأسلحة في غضون دقائق بدلًا من الفترة الطويلة المطلوبة لإعداد الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل.

وجاء التهديد من تحليل صور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات التي جمعها خبراء في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية حول قاعدة الصواريخ المشتبه بها التابعة للحرس الثوري الإسلامي (IRGC).

وقال محلل الدفاع بمعهد الدراسات الاستراتيجية جو ديمسي، الذي أشرف على الدراسة، إن صور الأقمار الصناعية تظهر أن عبوات الصواريخ موجودة في سفح جبل شديد الانحدار وموجهة بشكل ثابت للغاية إلى مساحات شاسعة من السعودية، ربما إلى الرياض، كما أن المنطقة المستهدفة تغطي أيضًا عددًا من القواعد العسكرية، بما في ذلك مركز لوجستي كبير للقوات الجوية الأميركية.

وأضاف المحلل: "هذا الموقع المتصلب مثير للاهتمام بشكل خاص لأنه أول موقع تم تطويره خصيصًا لإطلاق صواريخ تعمل بالوقود الصلب، نعتقد أيضًا أن هذا من أجل صواريخهم طويلة المدى بناءً على عدد من العوامل".

ويذكر تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن الصوامع لها جدران بسمك خمسة أمتار "تكمل ما يمثل بالفعل تضاريس صعبة للهجوم" بوادي شديد الانحدار.

كما توفر القاعدة للحرس الثوري الإيراني إمكانية "رد الفعل السريع" و"الدقة المتزايدة" من خلال وجود موقع ثابت.

وبحسب ما ورد تم الانتهاء من القاعدة الجديدة في كانون الأول/ ديسمبر 2019، مع سبعة هياكل دائرية كبيرة مجوفة لأزواج من الصواريخ يمكن الوصول إليها عبر الأنفاق تحت الأرض.

وأظهرت المعلومات الاستخباراتية أن كل صومعة تحتوي على أزواج من الأشياء الأسطوانية التي يبلغ طولها حوالي 12 مترًا، والتي كانت مموهة جزئيًّا، وقال التقرير: "نظرًا لخصائصها ومكانها المحمي، فقد تكون عبوات إطلاق صواريخ باليستية مثبتة بشكل أفقي".

'تركيا والسعودية وإيران وسوريا والمحادثات الرفيعة المستوى'

وقالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية: "زار رئيس المخابرات السعودية سوريا مؤخرًا، وتعتبر هذه خطوة كبيرة بسبب علاقة سورية الباردة مع الدول العربية الرائدة لسنوات عديدة خلال الحرب الأهلية السورية. كما تجري السعودية محادثات مع إيران، وتحدث الرئيس التركي مع العاهل السعودي هذا الأسبوع".

ويمثل هذا تحركًا رئيسًا للمنطقة ويتطلع إلى تقديم سلسلة من المحاولات للمصالحة، على عكس الواقع في العقد الماضي.

وفي هذه الأثناء، في تركيا، يتم الترحيب بأخبار المكالمة الهاتفية بين رجب طيب أردوغان والملك السعودي بشعور جديد بالهدف في المنطقة.

وعلى مدى العقد الماضي، كانت هناك انقسامات متزايدة في المنطقة حيث استولت إيران على لبنان وسوريا والعراق واليمن، كما عملت المملكة العربية السعودية عن كثب مع مصر والإمارات والبحرين، بما في ذلك إقامة علاقات جديدة مع إسرائيل.

ومن المهم أيضًا أن نراقب بعناية ما تفعله الولايات المتحدة، في الأسبوع الماضي، استضافت الولايات المتحدة وفدًا إسرائيليًّا رفيع المستوى، وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع مع ولي العهد الإماراتي.

وستكون مشاهدة محادثات الرياض مع إيران وكذلك اجتماعات تركيا في مصر مهمة للمساعدة في التقييم والحكم على الأشهر العديدة القادمة من النشاط.

(م ش)