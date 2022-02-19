​​​​​​​صحف عالمية: واشنطن باتت مقتنعة بغزو روسيا لأوكرانيا والجوع ينهش جسد السوريين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى اقتراب الغزو الروسي لأوكرانيا، والجوع الذي ينهش جسد الشعب السوري، إلى جانب تلاعب الأسد بالمساعدات الدولية.

الولايات المتحدة تحذر من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حول الأزمة الأوكرانية: "قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الجمعة إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا وأنه يتوقع هجوماً في الأيام المقبلة، مع أهداف تشمل العاصمة الأوكرانية، كييف.

قال المسؤولون الأميركيون إن هجوماً روسياً قد يشمل مجموعة واسعة من الطائرات المقاتلة والدبابات والصواريخ الباليستية والهجمات الإلكترونية، بهدف نهائي جعل القيادة الأوكرانية عاجزة.

قال المسؤولون إن بوتين قد وضع الأساس في الأيام الأخيرة من خلال سلسلة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وفي حديثه في البيت الأبيض، أشار بايدن إلى جهود الكرملين لتلفيق ذريعة للقوات الروسية للهجوم، وهو ما قال إنه متوقع في الأيام المقبلة.

وقال بايدن: "نعتقد أنهم سيستهدفون العاصمة الأوكرانية، كييف، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون شخص بريء". قال إنه كان يقدم المعلومات لأننا "نبذل قصارى جهدنا لإزالة أي سبب قد تقدمه روسيا لتبرير غزو أوكرانيا ومنعهم من التحرك".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان بوتين قد أعطى الضوء الأخضر، قال بايدن: "أنا مقتنع بأنه اتخذ القرار. لدينا سبب للاعتقاد بذلك ". وقال مسؤول بالإدارة في وقت لاحق إن بيان الرئيس يعكس تقييم مجتمع المخابرات للوضع.

حتى وقوع هجوم، قال بايدن إن الدبلوماسية لا تزال ممكنة. لكن المسؤولين الأميركيون قالوا إن احتمالات تجنب الحرب تبدو الآن قاتمة".

انتشار الجوع بين السوريين بشكل غير مسبوق

وفي الشأن السوري، قالت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية: "حذر برنامج الغذاء العالمي من أن المزيد من السوريين سيقعون في قبضة الجوع والفقر أكثر من أي وقت مضى خلال الصراع المستمر منذ عقد من الزمن.

بدأ الصراع في سوريا في آذار 2011 وقتل ما يقرب من نصف مليون شخص، وشرد نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليوناً.

فقدت الأسر وظائفها بسبب إغلاق Covid-19، بينما ارتفعت اسعار الأطعمة الأساسية إلى مستويات قياسية.

يعاني أكثر من 12 مليون شخص في البلاد الآن من انعدام الأمن الغذائي، وهو رقم أعلى من أي وقت آخر في الصراع، ويمثل هذا ما يقرب من 60 في المائة من سكان البلاد، وقد زاد هذا بمقدار 4.5 مليون شخص في العام الماضي وحده.

وقالت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، للصحيفة: "لقد تدهور الاقتصاد. زادت تكلفة سلة الطعام بنسبة 128 في المائة في عام واحد - هذه هي الأطعمة الأساسية".

أدى الشتاء إلى تفاقم الأزمة، حيث لم تتمكن الأسر من دفع ثمن الوقود للتدفئة. وحذرت من ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 326 في المائة خلال العام الماضي.

وأضافت "الناس يعانون من الجوع والبرد. ليس لديهم المال لتحمّل تكاليف المواصلات لجمع الحصص الغذائية الشهرية".

تقرير: الأسد يتلاعب بالمساعدات الدولية

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "أصبحت السلطات السورية أكثر مهارة في التلاعب بالمساعدات الدولية خلال 11 عاماً من الصراع، وفقاً لتقرير نُشر مؤخراً عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مستقل في واشنطن.

وقالت إن نظام الرئيس السوري بشار الأسد حول مساعدات خارجية بمليارات الدولارات بهدف تخفيف معاناة الشعب السوري إلى "مركز ربح" دائم يستخدم لمكافأة الموالين ومعاقبة المعارضة.

وقال التقرير إن "نظام الأسد شدد قبضته على وكالات الإغاثة بعدة طرق، بما في ذلك من خلال الموافقات على التأشيرات، ويحول المساعدة لتحقيق مكاسب خاصة به في المناطق التي يسيطر عليها ويقيد الوصول الدولي إلى المناطق التي لا يسيطر عليها".

وحذر التقرير من أن الفشل في عكس هذا الضرر قد يدفع المنطقة بأكملها إلى حافة اليأس، حيث دعا الحكومات الغربية المانحة إلى كسر دائرة الانتهاكات - والقيام بذلك في أقرب وقت مع نفاد الوقت.

لنظام الأسد تاريخ طويل في مواجهة الاتهامات بالتلاعب بالمساعدات الخارجية. وهي معتادة على العمل مع المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، منذ أن أشرفت على أزمات اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين".

(م ش)