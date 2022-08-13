​​​​​​​صحف عالمية: تسويات حكومة دمشق في الجنوب السوري محكوم عليها بالفشل ولقاء محتمل بين بايدن وشي

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى مساعي حكومة دمشق للسيطرة على الجنوب السوري واللقاء المحتمل بين شي وبايدن.

استراتيجية حكومة دمشق في جنوب سوريا محكوم عليها بالفشل

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية في تحليل لها "في 27 تموز، توغلت الدبابات السورية في معقل المتمردين السابق في طفس، في محافظة درعا. جاء العدوان، الذي بدا ظاهرياً لاستئصال مؤيدي داعش، بعد ثلاثة أيام فقط من اقتراح قادة عسكريين إمكانية تجنب العملية إذا تم تسليم الأشخاص الذين يبحثون عنهم طواعية.

ومع ذلك، بغض النظر عما يدعي النظام، فإن تحركاته في أماكن مثل طفس هي جزء من استراتيجية أكبر وأكثر طموحاً: لتعزيز الهيمنة، من خلال مزيج من العنف والمفاوضات، في هكذا مناطق.

مقارنة بالمناطق الأخرى التي يسيطر عليها النظام، تحتل محافظة درعا الواقعة في الجنوب السوري مكانة خاصة. كانت بؤرة الاضطرابات عام 2011 هي التي عجّلت بالحرب الأهلية، واليوم لا تزال تقاوم بعناد سيطرة بشار الأسد. تحافظ قوى المعارضة في المنطقة على دعم قوي، وعلى عكس المناطق الأخرى التي استعادت دمشق احتلالها، مثل الغوطة الشرقية، فإن درعا غير مروّضة جزئياً على الأقل.

لعبت روسيا دوراً مبكراً في تنفيذ هذا السيناريو. منح اتفاق استسلام توسطت فيه القوات الروسية في 2018 طفس ودرعا البلد، مستوى من الحكم الذاتي المحلي تحت حماية موسكو. سمحت الصفقة لنظام الأسد بإعادة فتح مؤسسات الدولة في درعا لكنها منعته من إقامة وجود عسكري أو أمني.

كانت هذه المقايضة في البداية مريحة للأسد، لأنها سمحت لدمشق باستعادة السيطرة الإقليمية على جنوب سوريا دون تكبد خسائر إضافية. لكن استخدام النظام للقوة مؤخراً ضد البلدات التي ليس لها وجود حكومي قوي يوضح أن الأسد لم يعد راضياً عن هذا الترتيب.

لا يمكن للنظام الاعتماد على قوة عسكرية ساحقة للسيطرة على البلدات التي يسيطر عليها المتمردون في درعا، بالنظر إلى التأثير المحتمل للقتال على الأمن القومي للدول المجاورة، وخاصة الأردن. كما تشير دعوات روسيا المتكررة لضبط النفس إلى أن الكرملين لديه مصلحة راسخة في ضمان ألا تخترق الأنشطة العسكرية السورية الحدود الجنوبية.

سعت روسيا، مرة أخرى، إلى التوسط، لكن في حين أن نتيجة هذه المفاوضات لا تزال معلقة - والحل السلمي ممكن - يبدو أن الأسد مستعد لاستخدام العصي بدلاً من الجزرة.

بدلاً من هجوم واسع النطاق، يبحث نظام الأسد عن فرص أصغر لاستعادة اليد العليا. فرضت قوات النظام، في تموز 2021، حصاراً عسكرياً خانقاً على درعا البلد داخل مدينة درعا. مثل مداهمة الشهر الماضي، تمت العملية بذريعة إلقاء القبض على أفراد موالين لداعش، لكن في ذلك الوقت، أصر النظام على إقامة وجود عسكري داخل القضاء.

بعد أسابيع من المفاوضات غير الحاسمة، قصفت قوات النظام درعا البلد وحاولت اقتحامها. في نهاية المطاف، دفعت الاشتباكات العنيفة بين الجانبين روسيا إلى التدخل والتوسط في اتفاقية جديدة، تُعرف باسم "التسوية الثانية". وبدلاً من إقامة نقاط تفتيش جديدة، وافق الأسد على تلقي كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من الثوار السابقين. على مدى الأشهر اللاحقة، استخدم النظام القوة المفرطة التي نشرها ضد درعا البلد لتهديد مناطق الثوار الأخرى بالتوقيع على صفقات مماثلة.

مع اكتمال هذه المهمة الآن، يبدو أن النظام يتخذ خطوة لتشديد سيطرته في درعا، وطفس هي نقطة البداية في هذه الاستراتيجية.

في النهاية، من شبه المؤكد أن استراتيجية الأسد ستفشل. إن رغبة النظام السوري في إحكام قبضته على مناطق المعارضة السابقة في درعا ستستمر في تأجيج المناوشات والاغتيالات في المنطقة. لا يمكن تحقيق الاستقرار طويل الأمد في الجنوب إلا من خلال التوصل إلى اتفاق يعالج الأسباب الجذرية للصراع".

لقاء محتمل بين الرئيس الصيني ونظيره الأميركي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "يخطط المسؤولون الصينيون لزيارة شي جين بينغ لجنوب شرق آسيا والالتقاء وجهاً لوجه مع الرئيس بايدن في تشرين الثاني، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاستعدادات، وستكون هذه، أول رحلة دولية للزعيم الصيني منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بينما يلتقي مع بايدن لأول مرة منذ تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

من المتوقع أن يسافر شي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.

وقال أشخاص مطلعون على برنامج الزعيم الصيني للصحيفة إن جزءاً من الاستعدادات للرحلة، والتي لا تزال في مراحلها المبكرة ويمكن تغييرها، هو التحضير لاجتماع محتمل بين شي وبايدن على هامش إحدى القمتين.

وقال مسؤول في البيت الأبيض للصحيفة، إن الزعيمين ناقشا إمكانية عقد اجتماع وجهاً لوجه خلال مكالمتهما الأخيرة واتفقا على متابعة فرقهما لبحث التفاصيل.

وكانت آخر مرة غادر فيها شي الصين في كانون الثاني 2020، في زيارة لميانمار (بورما)، قبل أيام فقط من اعتراف السلطات الصحية الصينية علنا بوجود تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين.

وهذا العام، سافر شي لفترة وجيزة إلى هونغ كونغ للاحتفال بالذكرى الأولى من تموز لعودة الإقليم إلى السيادة الصينية قبل 25 عاماً.

وأدى غياب شي عن المسرح العالمي إلى إعاقة اتصالات الصين مع الدول الأخرى، مما أدى تقريباً إلى القضاء على فرص المشاركة الشخصية رفيعة المستوى في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية بشأن علاقة بكين المتدهورة مع واشنطن.

وأثار رد الفعل الصيني على زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، مؤخراً إلى تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي التي تزعم بكين أنها جزء من الصين، توتراً في المنطقة حول إمكانية نشوب صراع مباشر بين القوتين.

وقال متابعون إنه إذا حدثت الرحلة، فمن المتوقع أن يقوم شي بزيارة دول إقليمية أخرى ويلتقي بقادتها، كجزء من جهد أوسع للحفاظ على علاقات بكين وإعادة بناء علاقات مع دول العالم.

وأضافوا أن مثل هذه الرحلة ستساعد الرئيس الصيني على إظهار تركيز الصين على جنوب شرق آسيا، حيث تسعى لتطويق اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة خوفا على نفوذها".

عام على سيطرة طالبان: كابوس أفغانستان آخذ في الازدياد

قالت صحيفة غارديان البريطانية "يوم الإثنين سيكون قد مر عام على استيلاء طالبان على السلطة في كابل، مما يمثل ليس انهيار نظام، ولكن انهيار أحلام أمة، على حد تعبير أحد الأفغانيين.

ورحب البعض برحيل القوات الأجنبية واحتمال استمرار السلام بعد عقدين من الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين. وعلى الرغم من العنف والتفجيرات الانتحارية، أصبح يحدو البعض الآمال في الحصول على فرص جديدة، كما تطلعت النساء في المناطق الريفية وكذلك المدن الكبرى إلى التعليم وحرية الحركة، لكن جاءت طالبان لتقوض تلك الآمال.

إن الكابوس الذي تعيشه أفغانستان الآن يتزايد ويتعمق. كما أن الأفغان يعيشون الآن مع قمع طالبان ويواجهون الجوع الجماعي. وتتعرض المعارضة للقتل أو الاعتقال التعسفي والتعذيب.

وفي آذار، وصلت فتيات متحمسات إلى المدارس الثانوية لاستئناف دراستهن، ليتم إخبارهن بأن الفصول الدراسية ستبقى مغلقة في وجههن. ومُنعت المرأة من العديد من الوظائف، ومنعت من السفر أو الذهاب إلى العمل إلا برفقة ولي أمرها. وتعرض البعض للتهديد أو الضرب لتجاهلهم أوامر تغطية وجوههم بما يتماشى مع تفسير طالبان لقواعد اللباس الإسلامي.

إن حقيقة أن زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، كان يعيش في كابل، فيما يُعد انتهاكاً واضحاً لاتفاق الدوحة بشأن الانسحاب الأميركي من أفغانستان، الذي نص على أن أفغانستان لن تستضيف إرهابيين، من المرجح أن يجعل التقدم في القضايا الاقتصادية أكثر صعوبة.

ولا ترغب واشنطن في الإسهاب في الحديث عن دورها ومسؤوليتها في أفغانستان، حيث أصبحت توجه اهتمامها إلى حد كبير نحو أوكرانيا".

(م ش)