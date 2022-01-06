​​​​​​​صحف عالمية: تصريحات أميركية إيرانية إيجابية حول المفاوضات النووية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الفوضى العارمة التي تشهدها حليفة روسيا" كازاخستان" والنبرة الايجابية الأميركية الإيرانية حيال مفاوضات فيينا، إلى جانب تهديد الديمقراطية في أميركا.

تحالف تقوده روسيا سيرسل "قوات حفظ سلام" إلى كازاخستان

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية حول الأوضاع في كازاخستان: "ناشد رئيس كازاخستان تحالفًا عسكريًا تقوده روسيا، للمساعدة بعد احتجاجات اجتاحت الدولة الواقعة في وسط آسيا والغنية بالموارد في أكبر تحدٍ منذ سنوات للحكم الاستبدادي.

وبعد ذلك بوقت قصير، ألقى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي يرأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، باللوم في الأزمة على "التدخل الخارجي" وقال إن المجموعة سترسل فرقة من "قوات حفظ السلام" إلى كازاخستان "لفترة محدودة من الوقت بهدف استقرار الوضع في البلاد وتطبيعه".

تم إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد تصاعد الغضب من ارتفاع أسعار الوقود والتي تحولت الى احتجاجات في العديد من المدن الكازاخستانية، حيث أضرمت النيران في مبانٍ مهمة واجتاح المتظاهرون مطار في العاصمة السابقة ألماتي.

قبل الرئيس قاسم جومارت توكاييف استقالة الحكومة وقال إنه سيتولى السيطرة على مجلس الأمن، مما يمنحه مزيدًا من الصلاحيات لتوجيه القوات وقمع الاحتجاجات إذا رأى ذلك مناسبًا.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال توكاييف إنه وجه نداء إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم أيضًا بيلاروسيا وأرمينيا واثنين من جيران كازاخستان.

إعلان توكاييف، جاء بعد مكالمة هاتفية مع نظرائه في موسكو ومينسك، يمكن أن يفتح الطريق أمام القوات الأجنبية لدخول كازاخستان ومساعدة الحكومة في إخماد الاحتجاج. تعد معاهدة التحالف بتقديم المساعدة للدول الأعضاء التي يتعرض أمنها أو استقرارها للتهديد.

وقال عضو في البرلمان الروسي إن أي قوات حفظ سلام لن تشارك إلا في "ضمان أمن البنية التحتية"، مع أنشطة أخرى تنفذها القوات المحلية. لكن ليونيد كلاشنيكوف، رئيس شؤون رابطة الدول المستقلة في الدوما الروسية، وهي منطقة مسؤولية تغطي دول الاتحاد السوفيتي السابق، أضاف أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبقى في مكانها "طالما أن رئيس كازاخستان يحتاجها".

وفي بيان صدر مساء الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تدين "أعمال العنف وتدمير الممتلكات" ودعا إلى "ضبط النفس من قبل كل من السلطات والمتظاهرين".

الولايات المتحدة وإيران: تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات النووية

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية حول المفاوضات النووية: " قالت الولايات المتحدة وإيران إن هناك تقدمًا في المفاوضات غير المباشرة في فيينا للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي.

وبعد أسابيع عبرت فيها الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - عن شكوكها في أن إيران تأخذ المحادثات على محمل الجد، وحتى روسيا أعربت عن أسفها لـ "المطالب المتطرفة" من قبل طهران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إنه تم اتخاذ خطوات نحو استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأضاف برايس "ما يمكننا قوله في هذه المرحلة هو أنه هناك بعض التقدم المتواضع في المحادثات الأسبوع الماضي، نأمل أن نبني على ذلك هذا الأسبوع. ما هو واضح هو أننا إذا لم نتوصل قريبًا إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى الامتثال".

وقال إن الولايات المتحدة "ستراقب عن كثب" لتحديد "ما إذا كان الإيرانيون مخلصين وثابتين كما كنا في السعي لتحقيق عودة متبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني يوم الأربعاء إن المحادثات تمضي قدما.

وصرح باقري كني: "كلما كان الجانب الآخر أكثر جدية في الاستعداد لرفع العقوبات وقبول آليات إيران لرفع العقوبات، خاصة فيما يتعلق بقضايا التحقق والضمان، كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن".

وقال برايس إن تخفيف العقوبات سيأتي بالتوازي مع الخطوات التي اتخذتها إيران للحد من برنامجها النووي، وهذا الأمر "يقع بالفعل في قلب المفاوضات الجارية في فيينا في الوقت الحالي".

تهديد الديمقراطية الأميركية بدأ يكبر

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية في تحليل لها: "قد يكون التهديد للديمقراطية الأميركية اليوم أكبر مما كان عليه عندما اجتاحت العصابات المتمردة مبنى الكابيتول الأميركي قبل عام واحد، في محاولة لمنع الانتقال السلمي للسلطة بعد انتخابات حرة ونزيهة.

وحذر بعض علماء السياسة الأميركيين، من إن الولايات المتحدة أقرب إلى الحرب الأهلية أكثر مما يود أي منا تصديقه. فيما حذر آخر من أن متمردي 6 كانون الثاني ليسوا جزءا من مجموعة هامشية بل حركة سياسية جماهيرية جديدة في جوهرها العنف.

ويتوقع الخبراء الانزلاق إلى النظام الاستبدادي التنافسي على النمط المجري حيث تظل زخارف الانتخابات قائمة، لكنها مزورة لدرجة أن الديمقراطيين لا يستطيعون الفوز.

ومن المتوقع أن يزداد العنف السياسي في المستقبل، لأسباب ليس أقلها أن النخبة في الحزب الجمهوري ساعدت في إضفاء الشرعية عليه. كبار الجمهوريين لم يكتفوا بالتصالح مع ترامب وتكتيكاته فحسب، بل تبنوها. في المرة المقبلة، قد تحظى هذه الجهود بدعم من داخل الخدمات".

(م ش)