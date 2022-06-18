​​​​​​​صحف عالمية: تصاعد حدة الصراع بين موسكو وواشنطن في سوريا وأردوغان يحاول إصلاح علاقاته مع الرياض

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تصاعد حدة التوتر الأميركي الروسي على الأراضي السورية، ومحاولات أردوغان لتحسين اقتصاده عبر إعادة علاقاته مع دول الخليج، إلى جانب حديث روسيا بأنها تجاوزت أسوأ العقوبات الغربية.

مسؤولون عسكريون يحذرون: التصعيد الروسي في سوريا يهدد بوقوع صراع مباشر مع الولايات المتحدة

نقلت صحيفة" وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين عسكريين أميركيين إن "القوات الروسية نفذت سلسلة من العمليات ضد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا هذا الشهر، بما في ذلك واحدة هذا الأسبوع في قاعدة ذات موقع استراتيجي في الجزء الجنوبي من البلاد.

وأثارت الإجراءات الروسية قلق المسؤولين العسكريين الأميركيين، الذين يشعرون بالقلق من أن سوء التقدير قد يتصاعد إلى صراع غير مقصود بين القوات الأميركية والروسية في سوريا. التوترات بين البلدين عالية بالفعل في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط والجهود الأميركية لتسليح الجيش الأوكراني لهزيمة القوات الروسية هناك.

ونفذت روسيا، الأربعاء، غارات جوية على ثكنة التنف، بالقرب من الحدود السورية مع الأردن في جنوب شرق سوريا، حيث تقوم القوات الأميركية بمهمة تدريب وإرشاد مع مقاتلين محليين لمنع عودة ظهور داعش.

وأخطرت روسيا الولايات المتحدة عبر خط اتصالات تم إنشاؤه منذ سنوات بأنها ستشن ضربات جوية رداً على هجوم مزعوم ضد القوات الحكومية السورية يدافع عنه الروس، والذي ربما أدى إلى وقوع إصابات وتدمير مركبة.

وبعد فترة وجيزة، شوهدت طائرات مقاتلة روسية، بما في ذلك طائرتان من طراز Su-35 وطائرة Su-24، تعبر المنطقة فوق التنف قبل قصف موقع قتالي في الثكنة، حسبما قال مسؤول عسكري أميركي.

وأشار الإخطار المسبق بالضربة للمسؤولين الأميركيين إلى أن الجيش الروسي لم يكن يستهدف القوات الأميركية بنشاط ولكنه كان يضايق المهمة الأميركية في سوريا - وهو تكتيك استخدمته القوات الروسية سابقًا.

وقال قائد القيادة المركزية الجنرال إريك كوريلا، في بيان: " سلوك روسيا الأخير كان استفزازيًا وتصعيدًا".

ولم تكن القوات العسكرية الأميركية بالقرب من القاعدة وقت ضربات يوم الأربعاء، والتي أوردتها شبكة سي إن إن في وقت سابق، ولم تكن هناك خسائر في صفوف القوات الأميركية أو التحالف نتيجة الضربة. لكن العملية تخللت ما وصفه مسؤول عسكري أميركي بأنه "زيادة كبيرة في الاستفزاز" هذا الشهر.

وامتنع المسؤولون العسكريون الأميركيون عن تقديم تفاصيل عن أي من الحوادث الأخرى التي قالوا إنها وقعت في الأسبوعين الماضيين.

قال جنرال أميركي كبير في المنطقة إن الولايات المتحدة تسعى إلى تجنب الصراع مع روسيا في سوريا.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا، في بيان: "نسعى إلى تجنب سوء التقدير أو مجموعة من الإجراءات التي قد تؤدي إلى صراع غير ضروري. هذا يظل هدفنا. ومع ذلك، كان سلوك روسيا الأخير استفزازياً وتصعيداً".

ولي العهد السعودي يزور تركيا الأسبوع المقبل

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية " ستثمر زيارة بن سلمان لأنقرة في ذوبان الجليد السريع في العلاقات بعد انهيارها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018، حيث تواجه تركيا أزمة اقتصادية كبيرة.

وقال الرئيس التركي، الجمعة، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة أنقرة الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الزيارة الرسمية ستتم الأربعاء. وقال إنه سيناقش مع ولي العهد دفع العلاقات التركية السعودية إلى "درجة أعلى بكثير" خلال الوفود والاجتماعات الفردية في القصر الرئاسي.

بينما لم يسمّي الأمير محمد، قال أردوغان إن العملية التي قتلت خاشقجي تمت بأوامر من "أعلى المستويات" في الحكومة السعودية.

رفعت تركيا قضية مفتوحة ضد 26 مشتبهاً سعودياً غيابياً، لكن المدعي العام أحالها إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام، مما يمهد الطريق لتقارب البلدين.

زار أردوغان المملكة العربية السعودية في نيسان لأول مرة منذ خمس سنوات. وتأتي جهوده لتحسين العلاقات مع السعودية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه تركيا أزمة اقتصادية كبيرة، مع تضخم رسمي يبلغ 73.5 بالمائة، وإجراء انتخابات رئاسية العام المقبل.

أدت المحادثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الإماراتي، أواخر العام الماضي، إلى صفقات استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار بعد سنوات من التنافس الإقليمي.

وقال مسؤولون سعوديون إن "ولي العهد سيزور مصر والأردن قبل زيارته لتركيا. ومن المقرر أن يلتقي غداً الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ قبل أن يجتمع مع الملك عبد الله في عمان يوم الثلاثاء". وقال المسؤولون إن الغرض من اجتماعاته في مصر والأردن هو تنسيق مواقفهما بشأن القضايا الرئيسة قبل قمة مشتركة مع الرئيس جو بايدن في جدة الشهر المقبل ستضم أيضاً رئيس الوزراء العراقي.

وقال المسؤولون السعوديون، إن "الأمير محمد سيناقش أيضاً مع المسؤولين في تركيا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني، واليمن وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالي الطاقة والتجارة".

ولم يستبعد المسؤولون قيام ولي العهد بزيارة محتملة هذا الصيف إلى اليونان وقبرص، وهما دولتان متحالفتان بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية".

بوتين: تجاوزت العقوبات بشكل أفضل من أوروبا

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية "ادعى فلاديمير بوتين، الجمعة، أن بلاده قد تجاوزت أسوأ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تعهد الرئيس الروسي بتحقيق أهدافه العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر أعمال في سان بطرسبرغ إن "التوقعات القاتمة بشأن مستقبل الاقتصاد الروسي لم تتحقق، وأن العقوبات أثرت بشكل أكبر على الشركات الأوروبية.

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شباط، فرضت الدول الغربية عقوبات جمدت 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، وعزلت شركاتها عن الأسواق العالمية، وعطلت سلاسل التوريد.

كان بوتين مصرّاً على أن روسيا ستحقق أهدافها العسكرية، مشيراً إلى أنها قد تضم الأراضي المحتلة أو المناطق الانفصالية المدعومة من موسكو في منطقة دونباس الشرقية. وقال بوتين: "سندافع عن مصالح الناس الذين من أجلهم يقاتل رجالنا ويصابون ويموتون".

(م ش)