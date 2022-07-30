تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى تصاعد التوتر الصيني الأميركي على وقع الزيارة المزمعة لرئيسة مجلس النوب الأميركي إلى آسيا والسعي السعودي الفرنسي إلى تخفيف آثار الحرب في أوكرانيا.

تحذيرات صينية بخصوص زيارة نانسي بيلوسي إلى آسيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن أشخاص مطلعين إن "رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تخطط لزيارة كبار حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، في ظل الترتيبات الخاصة بالتوقف المحتمل في تايوان التي أثارت تحذيرات من الصين.

وقال هؤلاء الأشخاص إن رحلة نانسي بيلوسي والعديد من أعضاء الكونغرس الآخرين، والتي من المقرر أن تبدأ في نهاية هذا الأسبوع، تشمل التوقفات المخطط لها في سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان. وقال أحد الأشخاص إن الاستعدادات اللوجستية جارية لوقفة تايوان في حالة اتخاذ قرار بالذهاب إلى هناك.

وبالتزامن مع تحذيرات الصين من التداعيات إذا ذهبت نانسي بيلوسي إلى تايوان، نقلت البحرية حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان ومجموعتها الضاربة من ميناء في سنغافورة هذا الأسبوع إلى غرب المحيط الهادئ باتجاه بحر الصين الجنوبي. وبينما قال البنتاغون إن هذه الخطوة كانت مخططة منذ فترة طويلة، فإن وزارة الدفاع تقوم أحياناً بتحويل الأصول العسكرية إلى مناطق أقرب إلى المناطق التي يزورها كبار القادة السياسيين والمسؤولين كإجراء احترازي.

ورفضت نانسي تأكيد خطط سفرها في مؤتمر صحفي بدعوى الأمن. وقالت إن الكونغرس يجب أن يكون جزءاً من تركيز إدارة بايدن على منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقالت عندما سئلت عن أهمية الرحلة: "يتعلق الأمر بثلاثة أشياء: الأمن والاقتصاد والحوكمة، وسيكون هذا جزءاً من ذلك".

الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي يتفقان على "تخفيف آثار" حرب أوكرانيا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "اتفقت المملكة العربية السعودية وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين النظيف، وتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا.

وقال بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وإمدادات القمح والحبوب.

واختتم الأمير محمد الخميس زيارة رسمية إلى فرنسا بعد لقاء ماكرون والمديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي.

وجاء في البيان أن "الرئيس وولي عهد المملكة العربية السعودية شددا على ضرورة إنهاء هذا الصراع في أوكرانيا وتكثيف تعاونهما لتخفيف الآثار في أوروبا والشرق الأوسط والعالم بأسره".

وصل ولي العهد إلى باريس، الخميس، المحطة الثانية في أول جولة له في أوروبا منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المباحثات الفرنسية السعودية تركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات والعمل على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

قاضٍ لبناني يأمر بمصادرة سفينة مشحونة بالدقيق "مسروقة من أوكرانيا"

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "أمر قاضٍ يوم الجمعة، بمصادرة سفينة شحن راسية في طرابلس شمال لبنان على متنها 5000 طن من الدقيق يُزعم أنها مسروقة من أوكرانيا.

والسفينة تابعة لشركة "Loyal Agro"، وهي شركة لتجارة الحبوب في تركيا، قالت إنها زودت الجمارك اللبنانية بوثائق توضح أن مصدر الشحنة كان شرعياً.

ومع ذلك، قالت السفارة الأوكرانية في بيروت إن السفينة كانت "تحمل 5000 طن من الشعير و5000 طن من الدقيق التي نشك في أنها مأخوذة من مخازن أوكرانية".

وقال متحدث باسم شركة "Loyal Agro" إن الشحنة كانت في البداية متجهة إلى سوريا لكن الشركة قررت تفريغ 5000 طن من الدقيق في لبنان بسبب نقص الخبز هناك. وقال إن الطحين يمكن أن يباع في لبنان بما يصل إلى 650 دولاراً للطن مقابل 600 دولار في سوريا.

واعتاد لبنان استيراد معظم قمحه من أوكرانيا، لكن الشحنات تعطلت بسبب الغزو الروسي والحصار المفروض على موانئ البحر الأسود الرئيسية.

قال وزير البيئة في لبنان ناصر ياسين، إن "لبنان يحترم القوانين الدولية. السفينة التي قيل إنها مسروقة من أوكرانيا ورست في طرابلس لم يتم تفريغها".

وقال إن الأمر ينظر فيه من قبل وزيري الاقتصاد والأشغال العامة اللبنانيين.

ويخشى بعض المراقبين اللبنانيين من أن بعض الأطراف قد تستغل الفوضى الاقتصادية والسياسية في لبنان لتهريب البضائع إلى سوريا والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وقال مصدر في وزارة الاقتصاد اللبنانية للصحيفة إن "استيراد القمح أو الدقيق من الخارج لا يتطلب موافقة الوزارة إلا إذا كان مدعوماً من البنك المركزي".

وأضاف "بخلاف ذلك، يحق للشركات والمطاحن الخاصة استيراد القمح أو الدقيق بحرية، بشرط أن تتحقق الجمارك اللبنانية من شرعية الاستيراد".

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب إن السلطات اللبنانية لم تتمكن بعد من "تحديد مصدر شحنة الطحين والشعير التي تحملها السفينة".

وقال إن لبنان "تلقى عدداً من الشكاوى والتحذيرات من عدد من الدول الغربية عقب رسو السفينة".

(م ش)