​​​​​​​صحف عالمية: تصاعد الحرب بين وكلاء إيران وواشنطن والسلام في ليبيا أمام طريق وعر

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تصاعد التوتر بين واشنطن ووكلاء إيران في المنطقة، بالإضافة إلى المحاولات الحثيثة في سبيل تحقيق الاستقرار في ليبيا، إلى جانب العلاقات الأميركية السودانية.

"عواقب وخيمة" تصاعد الحرب الأميركية على وكلاء إيران على الرغم من الدبلوماسية مع طهران

بدايةً تحدثت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية عن الضربات الأمريكية على المجموعات الموالية لإيران، وقالت: "هددت وزارة الدفاع الأميركية يوم الإثنين إيران بـ "عواقب وخيمة" إذا استمرت في تمويل المجموعات التي تستهدف القوات الأميركية في الشرق الأوسط، مما أثار مرة أخرى تساؤلات حول استراتيجية الرئيس بايدن المجزأة للتفاوض مع طهران بشأن اتفاق نووي جديد بينما يشن حرباً في نفس الوقت على القوات شبه العسكرية المتحالفة بشكل وثيق مع طهران.

أصدرت وزارة الدفاع تحذيرها بعد أقل من 24 ساعة من أمر الرئيس بشن سلسلة من الضربات الجوية على طول الحدود العراقية السورية ضد المجموعات الشيعية العراقية. استهدفت الأفراد الأميركيين بطائرات بدون طيار وصواريخ وأسلحة أخرى. قال مسؤولو البنتاغون إن الجماعات نفذت خمس عمليات على الأقل بطائرات مُسيّرة منذ نيسان، إلى جانب العديد من الهجمات الصاروخية.

واستمرت تلك الهجمات حتى مع عمل الدبلوماسيين الأميركيين والدوليين مع إيران لإعادة العمل باتفاق يعود إلى عهد أوباما والذي حد من برنامج طهران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، وعلى الرغم من تحالفها الدفاعي مع واشنطن، فقد أدانت الحكومة العراقية الضربات باعتبارها انتهاكًا لسيادتها. لطالما كانت بغداد تخشى أن ينتهي الأمر بالعراق ليصبح ساحة معركة إذا تعرضت الولايات المتحدة وإيران لضربات.

كما نددت قوات الحشد الشعبي، بشدة الهجمات "الآثمة" وقالت إن أعضاءها كانوا على الحدود كجزء من القتال الموحد ضد داعش.

'ليبيا على طريق وعر للانتخابات'

وعن الانتخابات الليبية، قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "ليبيا تقترب من إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد. فخلال مؤتمر برلين هذا الأسبوع قال الممثلون الليبيون والقوى الدولية إنه تم إحراز تقدم بخصوص طرد المقاتلين الأجانب قبل الانتخابات الوطنية المقررة في 24 كانون الأول، لكن لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها.

وقال القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لمكتب شؤون الشرق الأدنى جوي هود، في إفادة إعلامية عقب المؤتمر "لا يمكننا أن نلوح بعصا سحرية ونحقق ذلك، ولكن بالعمل مع الشعب الليبي، أعتقد أن هناك فرصة قوية لأن نتمكن من تهيئة الظروف لتوفير الحوافز وربما المعايير الأخرى لهذه القوات للرحيل. لكن بصراحة، لا توجد منظمة أو هيئة أكثر قدرة على تحقيق هذا الرحيل من حكومة ليبية قوية وموحدة يختارها شعبها، إن هذا هو سبب أهمية الانتخابات".

وفي غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن تركيا وروسيا، اللتين تدعمان الأطراف المتصارعة في ليبيا، توصلتا إلى تفاهم مبدئي للعمل نحو هدف سحب 300 مرتزق سوري من كل جانب من جوانب الصراع، وهو أمر لم يؤكده هود.

وقال هود إن أفضل طريقة لليبيا هي أن تقرر ما هي الدول التي ستقيم معها علاقات تعاون أمني، بمجرد أن يكون لديها حكومة تخرج من هذه الانتخابات وهذا يمثل بوضوح إرادة الشعب الليبي.

تعيش ليبيا في حالة من الفوضى منذ عقد من الزمان منذ الإطاحة بالحاكم القديم معمر القذافي في انتفاضة عام 2011 التي دعمها الناتو.

تتشابه التوصيات الصادرة عن المؤتمر تماماً مع التوصيات الصادرة عن مؤتمر برلين الأول، مما دفع بعض الخبراء إلى التساؤل عما يمنح الولايات المتحدة الأمل في أن تسير الأمور بشكل مختلف هذه المرة.

حدد هود اختلافاً واحداً يتمثل في وجود رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة هذه المرة.

ومع ذلك، فإن طرد المقاتلين الأجانب، على الرغم من ضرورياته، ليس التحدي الوحيد في الطريق إلى حكومة ليبية عاملة ومستقرة. لا تزال هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها والمعالم التي يجب تحقيقها.

'الولايات المتحدة تعلن تطبيع العلاقات مع السودان'

وتناولت صحيفة العرب نيوز السعودية عودة العلاقات الأميركية السودانية، وقالت: "عادت العلاقات الأميركية مع السودان إلى طبيعتها، بحسب متحدث باسم السفارة في الخرطوم.

وأكد القائم بأعمال السفارة الأميركية بالعاصمة السودانية أمبر باسكيت أن القرار جاء نتيجة إنجازات الحكومة الانتقالية المؤقتة.

رحبت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق، التي استضافت باسكيت يوم الإثنين، بالخطوة الأمريكية التي قالت إنها تستحق التقدم الذي أحرزته البلاد منذ الإطاحة بعمر البشير عام 2019.

وأضافت أن القرار الأميركي سيدعم جهود التحول الديمقراطي في السودان ويتصدى لتحدياته.

تسير العلاقات الأميركية مع السودان في مسار تصاعدي منذ عام 2019، وشملت إزالة الدولة الأفريقية من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب عام 2020".

(م ش)