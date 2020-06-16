​​​​​​​صحف عالمية: تركيا تنشر التوترات والأسد يواجه تهديدات لا يمكن التنبؤ بها

تطرقت الصحف العالمية اليوم، إلى الفوضى التي ينشرها أردوغان في الشرق الأوسط, بالإضافة إلى تدهور الاقتصاد السوري.

ذا ناشيونال: الخط الإمبريالي في تركيا يخفي الاضطراب الداخلي

تناولت الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، عدة مواضيع كان أبرزها الوضع الداخلي التركي, وفي هذا السياق قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، اندلعت التوترات مرة أخرى في أجزاء كثيرة من الشرق الأوسط، حيث لا يزال القتال في ليبيا مستمراً على الرغم من المحاولات المصرية للتوسط في وقف إطلاق النار، كما أثار انهيار الليرة السورية واللبنانية الكثير من الاحتجاجات.

اشتعلت التوترات الأخرى وتصدرت عناوين الأخبار الدولية، وهي الآن تغلي بشكل غير متوقع، أحدها تصعيد التنافس الطويل الأمد بين تركيا واليونان، حيث ذهب وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس مؤخراً إلى حد إعلان أن أثينا مستعدة للصراع العسكري مع تركيا.

يرتبط الانفعال المتجدد بين حليفي الناتو بقتال تركيا المستمر في ليبيا ومحاولاتها السيطرة على شرق البحر الأبيض المتوسط، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أبرمت أنقرة صفقة بحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المتحالفة مع الإسلاميين، ومنحت تركيا حقوق الحفر في المناطق الغنية بالغاز في البحر الأبيض المتوسط والتي تطالب بها اليونان ومصر وقبرص.

وفي المقابل، دعمت تركيا قوات السراج على الأرض ضد منافس الأخير للسيطرة على ليبيا، وحشد هذا التصعيد ما لا يقل عن ست دول - لا سيما اليونان وقبرص ومصر وفرنسا - ضد طموحات تركيا للهيمنة الإقليمية.

يشكل تصميم أنقرة في ليبيا جزءاً واحداً فقط من الأجندة التوسعية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبعيداً عن شواطئ طرابلس، وأمّن أردوغان جيباً تركياً بحكم الواقع في شمال غرب سوريا، وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شن الجيش التركي هجوماً على المنطقة الحدودية التي يسكنها أغلبية كردية، وقام بتغيير التركيبة السكانية لصالحها، والآن تحاول تركيا ترسيخ نفوذها من خلال فرض استخدام الليرة التركية، بدلاً من الليرة السورية، في شمال غرب سوريا.

ومعركة أنقرة مع الكرد طالت حتى كردستان العراق، حيث تقوم تركيا وبشكل روتيني بانتهاك الأجواء العراقية.

حتى لبنان، حيث تركيا ليس لها وجود عسكري أو حدود مشتركة، ليست بمنأى عن تدخل أنقرة، في الأسبوع الماضي، تم إطلاق حملة على الإنترنت استهدفت المذيع اللبناني ذو الأصول الأرمنية نيشان ديرهاروتيونيان، حيث وجهوا إهانات عنصرية ضد الارمن، وكل هذه التدخلات التركية في محيطها القريب والبعيد هو عبارة عن تغطية على الاضطراب الداخلي الاقتصادي والصحي والمدني والديمقراطي التي تعيشه تركيا.

وول ستريت جورنال: ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا

وبدورها قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "أكد الرئيس ترامب يوم الاثنين أنه يخفّض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بشكل حاد، وسوف يحدّ من عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين هناك عند 25000، ما لم تنفق الحكومة الألمانية المزيد على الدفاع.

وستخفّض هذه الخطوة وجود القوات الأمريكية الحالي في ألمانيا إلى النصف، مما يتطلب من البنتاغون تحويل الباقي إلى الولايات المتحدة أو في أي مكان آخر في أوروبا".

نيويورك تايمز: الاقتصاد السوري ينهار حتى مع انتهاء الحرب الأهلية

وفي الشأن السوري قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية "يواجه الرئيس بشار الأسد تهديدات لا يمكنه التنبؤ بها، مع اندلاع الاحتجاجات على مستويات المعيشة و الخلاف بين النخبة الحاكمة.

وأضافت "يواجه بشار الأسد، الذي فاز في الغالب بالحرب الأهلية في سوريا، أزمة اقتصادية حادة أدت إلى إفقار شعبه، وأحدثت انهياراً في العملة كما أحدثت شرخاً نادراً في النخبة الحاكمة.

أصبحت الرواتب الحكومية عديمة القيمة تقريباً، واندلعت الاحتجاجات ضد انخفاض مستويات المعيشة في المدن الجنوبية الشرقية من سورية.

وتعاني الحكومة من ضغوط شديدة للحصول على المال لدرجة أنها تضغط على رجال الأعمال الأثرياء للمساعدة في تمويل الدولة، وهي خطوة دفعت رجل أعمال سوري قوي إلى انتقاد الحكومة علناً.

لمدة تسع سنوات، اعتمد الأسد على القوة الوحشية لضرب المتمردين الذين سعوا إلى إنهاء قبضة أسرته على السلطة منذ عقود، ولكن الآن، مع انتهاء المعارك العسكرية، يواجه تهديدات جديدة حتى حلفاؤه غير قادرين على مساعدته.

وقال الباحث في معهد الشرق الاوسط داني مكي المحلل السوري "مشكلة الأسد هي أنه ليس لديه حل، وسوف تخلق أزمة شديدة الشدة، وعليه إما أن يتحدث مع الأمريكيين ويقدم تنازلات أو يتحمل ما يمكن أن يكون انهياراً اقتصادياً كبيراً".

لقد أدت الحرب إلى انهيار الاقتصاد السوري، وخفضته إلى الثلث الذي كانت عليه قبل الحرب، وخسائر يعتقد أنها تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

(م ش)