​​​​​​​صحف عالمية: تركيا تخلق الذرائع دومًا لضرب قسد والقاهرة تحذر من مغبة أفعال أثيوبيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الذرائع الواهية التي تختلقها أنقرة لضرب "قسد" وكذلك سعي القاهرة إلى كبح تصرفات أثيوبيا في سد النهضة، إلى جانب تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة وإقصاء نتنياهو من الحكم.

'أنقرة تحاول استغلال قصف مشفى بعفرين لخلق ذريعة لتشويه سمعة "قسد"

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "يبدو أن تركيا تحاول خلق ذريعة لشن هجمات جديدة ضد قوات سوريا الديمقراطية قبل اجتماع سيجمع الرئيس الأمريكي جو بايدن بنظيره التركي رجب طيب أردوغان في بروكسل في 14 حزيران".

وتشير التقارير المحلية إلى سقوط قذائف صاروخية ومدفعية على مدينة عفرين، على ما يبدو أن الذي قام بالقصف هو الجيش السوري، ومع ذلك، سعت أنقرة إلى إلقاء اللوم على الآخرين في الهجوم.

ودون أي دليل، ألقت تركيا على الفور باللوم على "وحدات حماية الشعب"، مدعية أن نيران "صواريخ ومدفعية" من منطقة تسمى تل رفعت أصابت مشفى الشفاء "وسط عفرين".

وغالبًا ما تبتكر تركيا روابط أسطورية بين وحدات حماية الشعب وتفجيرات مختلفة في مناطق سوريا التي تحتلها تركيا بشكل غير قانوني، ويبدو أن معظم الهجمات ناتجة عن قتال بين مختلف الميليشيات المدعومة من تركيا، أو نتيجة لقصف أو غارات جوية من قبل النظام السوري وروسيا.

ولا يوجد دليل على أن وحدات حماية الشعب هي التي نفذت الهجوم بالصواريخ على الإطلاق. يبدو أن تركيا اخترعت ببساطة هذه الرواية دون تحقيق في محاولة للضغط على إدارة بايدن، وكان رد تركيا على قصف المستشفى بشكل سريع ومنظم للغاية، بما في ذلك تصريحات من كبار المسؤولين مثل نائب الرئيس فؤاد أوقطاي وآخرين، ويبدو أن أنقرة كانت تنتظر ذريعة لإلقاء اللوم على وحدات حماية الشعب، وقد ألقى جميع المسؤولين الحكوميين في تركيا باللوم على وحدات حماية الشعب في الهجوم، لكن لم يقدم أي منهم أي دليل.

'مصر ترسل رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة'

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "بعثت مصر برسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإلقاء الضوء على تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، حيث صاغت مصر والسودان مشروع قرار بشأن السد لعرضه على وزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل".

وبدأت اثيوبيا العمل في السد عام 2011. وتخشى مصر أن يهدد سد النهضة إمداداتها المائية من نهر النيل، في حين أن السودان قلق بشأن سلامة السد وتدفق المياه الخاص به.

وتضمنت رسالة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي اعتراض البلاد على نية اثيوبيا الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل. كما عبّرت عن رفض الحكومة لسعي إثيوبيا لفرض أمر واقع على دول المصب من خلال إجراءات أحادية الجانب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ إن الرسالة تهدف إلى الكشف عن الحقيقة بشأن المواقف المتعنتة التي تتخذها أثيوبيا لأنها تعرقل الجهود المبذولة خلال الأشهر الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا بشأن هذه القضية.

'إسرائيل تحصل على حكومة جديدة لإنهاء حكم نتنياهو الذي استمر 12 عامًا'

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية: "أنهت حكومة ائتلافية إسرائيلية جديدة بقيادة نفتالي بينيت فترة حكم بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عامًا، لكنها تواجه الآن المهام الصعبة المتمثلة في إحياء الاقتصاد الذي ضربته جائحة كوفيد -19 والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش مع حركة حماس الفلسطينية".

وتولى بينيت من حزب يمينا اليميني رئاسة الوزراء يوم الأحد بعد أن حظي ائتلافه الجديد الواسع بدعم 60 نائبًا في الكنيست المكون من 120 عضوًا، منهيًا بذلك شهورًا من الجمود وصوّت 59 نائبًا ضد ائتلافه وامتنع واحد عن التصويت.

بينيت، 49 عامًا، يتولى السلطة في لحظة حساسة من تاريخ إسرائيل، حيث تركت أربعة انتخابات غير حاسمة منذ عام 2019 البلاد في حالة استقطاب شديد، ويجب على بينيت وحلفائه إصلاح هذه الانقسامات أثناء مواجهة مجموعة من القضايا الخلافية، بدءًا من بناء مستوطنات جديدة وتمكين المواطنين العرب في البلاد إلى مساعدة الدولة للمتطرفين، إذا أراد أن يحافظ على تحالفه كما هو.

وقال بينيت بعد التصويت: "سنعمل معًا لرأب الصدع في الأمة وجعل البلاد تعمل على الفور بشكل طبيعي مرة أخرى بعد فترة طويلة من الشلل".

(م ش)