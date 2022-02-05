​​​​​​​صحف عالمية: تركيا تدعم داعش وتحالف روسي صيني ضد الولايات المتحدة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الاتهامات التي تطال أنقرة بإيواء زعماء داعش، والتحالف الصيني الروسي ضد الولايات المتحدة، إلى جانب الملف النووي الإيراني.

مقتل زعيم داعش يسبب الإحراج لتركيا

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية حول مقتل زعيم داعش: "قُتل زعيم تنظيم داعش، أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خلال غارة أميركية على منزله في أطمة شمال غرب سوريا، الخميس. وبحسب ما ورد، كان المنزل يقع على بعد بضع مئات من الأمتار من نقطة تفتيش تسيطر عليها تركيا وفي قرية تقع على بعد كيلومتر واحد فقط من الحدود التركية.

جاء الهجوم على القرشي بعد أكثر من عامين بقليل من العثور على سلفه أبو بكر البغدادي الذي قتل في عملية بقيادة الولايات المتحدة في قرية أخرى، على بعد 15 كيلومتراً جنوب أطمة.

تركيا لديها ما يقرب من عشرة مراكز مراقبة عسكرية في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة وتعتبر نوعاً من الضامن لتلك الزاوية من سوريا. إذا قسّمت الدولة التي مزقتها الحرب تقريباً إلى مناطق نفوذ دولي، فإن إدلب تخضع منذ فترة طويلة لـ "تركيا".

كما اتهم المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، عبر تغريدة، أنقرة قائلاً إن "تركيا كانت تحمي زعيم داعش الراحل. هل هناك أي شك في أن تركيا حولت مناطق في شمال سوريا إلى منطقة آمنة لقادة داعش؟".

لطالما تم اتهام تركيا من قبل منتقديها بإيواء أعضاء داعش، وسارع هؤلاء المنتقدين إلى التلويح بموقع القرشي باعتباره دليلاً إضافياً على ذلك.

قال تشارلز ليستر، مدير برنامج سوريا في معهد الشرق الأوسط "التاريخ لا يساعد تركيا. في السنوات التي سبقت وبعد إنشاء "خلافة" داعش، فشلت تركيا في تأمين حدودها مع سوريا، مما مكّن آلاف المقاتلين الأجانب من الانضمام إلى الجماعات الجهادية".

وقالت إليزابيث تسوركوف، الباحثة في معهد نيو لاينز: "بهذا المعنى، أدت تركيا دوراً أساسياً في ظهور داعش".

شراكة روسية صينية ضد الولايات المتحدة

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حول التحالف الروسي الصيني ضد أميركا: "تجاوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ شراكتهما المتنامية وتحولا إلى عقد اتفاق يميل إلى الاستهداف الصريح للولايات المتحدة.

مع افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين يوم الجمعة والتعزيز العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا، عقد الزعيمان محادثات، وأبرما صفقات بشأن النفط والغاز، ثم تعهدا في بيان مشترك واسع النطاق بتوفير قيادة جديدة في وقت تتحول فيه القوة في العالم.

يشار إلى أن بيانهم انتقد الولايات المتحدة بالاسم ست مرات، في خلاف مع التصريحات غير المباشرة الصادرة عن مؤتمرات القمة السابقة، حيث اعترض على تحالفاتها مع أستراليا وآخرين في آسيا، وسياساتها المتعلقة بالحد من التسلح وغيرها من السياسات. كما عارضت أي توسع من قبل منظمة حلف شمال الأطلسي - وهو مطلب مركزي من روسيا في مواجهتها مع الغرب بشأن أوكرانيا.

وقال متخصصون في الشؤون الدولية، إن الصين تحاول إظهار طموحها في أن يكون لها رأي في الأمن الأوروبي.

قال كيفين رود، رئيس جمعية آسيا، وهي مؤسسة فكرية مقرها نيويورك: "يجب أن يستعد العالم لمزيد من تعميق العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الصين وروسيا".

لا يرقى الوفاق بين بكين وموسكو إلى مستوى التحالفات التعاهدية الكاملة التي تتمتع بها الولايات المتحدة مع أوروبا واليابان وأستراليا ودول أخرى والتي تقول إدارة بايدن إنها تعزز قوة الولايات المتحدة ونفوذها في جميع أنحاء العالم. تمثل العلاقات الأوثق مع موسكو عقبات خاصة لبكين، حيث لا تزال الصين دولة تجارية كبرى تعتمد على الغرب في التقنيات الحيوية.

توقيت اجتماع الجمعة بين شي وبوتين في وقت يشهد توتراً شديداً مع الغرب وانتقادات بيانهما الموجه للولايات المتحدة تمثل تحولاً في تحديهم لواشنطن في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على تفوقها العالمي ودعمها للنظام العالمي الاقتصادي والسياسي بقيادة الغرب.

قال دانييل راسل، المسؤول السابق في إدارة أوباما الذي يتعامل مع قضايا آسيا: "إن اتساع وعمق التعاون الصيني الروسي متجذر في البراغماتية المطلقة، وليس في الأيديولوجية. روسيا والصين تعملان على قضية مشتركة للدفاع بشكل أفضل عن مصالحهما وأنظمتهما الاستبدادية من الضغط الغربي".

قد يحبط التعاون الصيني الروسي جهود الولايات المتحدة لعزل موسكو بسبب ترهيبها العسكري لأوكرانيا، التي تريد موسكو اقتحامها في مجال نفوذها والابتعاد عن توجهها الغربي المتزايد. هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على البنوك الروسية والشركات الحكومية والواردات مثل الإلكترونيات الدقيقة في حالة مهاجمة روسيا لأوكرانيا، ويمكن للصين سد العديد من الفجوات من خلال تكثيف التجارة والاستثمار والتمويل".

الولايات المتحدة تعفي إيران من عقوبات نووية

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية، عن الملف النووي الإيراني: "قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن أعادت، الجمعة، إعفاء إيران من عقوبات نووية، مع دخول المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وتأتي هذه الخطوة الأميركية بعد يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أن المفاوضات النووية مع إيران ستستأنف في فيينا الأسبوع المقبل، في حين عبّرت طهران عن استعدادها للتوصل إلى اتفاق جيد ومستدام.

وأضاف المسؤول أن رفع بعض العقوبات يأتي لتمكين طرف ثالث من المشاركة في مشاريع عدم انتشار الأسلحة النووية في إيران، موضحاً أنه لا يمكن إجراء مناقشات فنية مفصلة بشأن إيران في غياب هذا الإعفاء من تلك العقوبات.

لكن واشنطن تؤكد أن ذلك ليس تنازلاً لإيران كما أنه ليس إشارة إلى أنها على وشك التوصل إلى توافق، لإنقاذ اتفاق عام 2015 الذي يفترض أن يمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية.

وانسحب ترامب أحادياً عام 2018 من الاتفاق النووي، وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأميركية على طهران، وألغى في أيار 2020 "الإعفاءات النووية" أيضاً.

وتتعلق هذه الإعفاءات خصوصاً بمفاعل طهران المخصص للأبحاث وبمفاعل الماء الثقيل في أراك الذي تم تحويله تحت أنظار المجتمع الدولي بشكل يجعل من المستحيل إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.

وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجياً في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران 8 جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ نيسان بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وصرح مسؤول أميركي للصحفيين الإثنين الماضي بأن المحادثات الأخيرة في فيينا كانت من بين أكثر المحادثات كثافة حتى الآن، لافتاً إلى أنه تم إحراز بعض التقدم بشأن تقليص الخلافات وأنه حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية".

(م ش)