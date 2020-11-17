​​​​​​​صحف عالمية: ترامب يتراجع عن ضرب إيران ويفكر جدياً بالانسحاب من العراق وأفغانستان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، إلى تراجع ترامب عن ضرب إيران وكذلك سعي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته إلى تنفيذ انسحابات سريعة من ثلاث دول، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن نقص التمويل يعرقل عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقية، مع "تداعيات كارثية" على المنطقة المضطربة.

وول ستريت جورنال: سأل ترامب كبار مساعديه عن خيارات لضرب إيران

صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن بحث ترامب خيارات لضرب إيران وقالت: "قال مسؤولون إن مناقشة العمل العسكري ضد موقع نووي إيراني انتهت بعد أن نصح مساعدون بعدم القيام بذلك.

وقال مسؤولون مطلعون على الاجتماع إن الرئيس ترامب سأل مستشاريه خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الخميس عن الخيارات العسكرية المحتملة لضرب موقع نووي إيراني، بعد أن كشفت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن طهران وسّعت إمداداتها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وتم ثني السيد ترامب عن متابعة هذه الخيارات من قبل العديد من كبار المستشارين الذين جادلوا بأن العمل العسكري يمكن أن يؤدي إلى صراع أوسع في المنطقة مثلما يحاول الرئيس إنهاء الحروب في أفغانستان والعراق".

نيويورك تايمز: يُقال إن ترامب يستعد لسحب القوات من أفغانستان والعراق والصومال

وتطرقت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية إلى أنه مع اقتراب نهاية فترة وجوده في السلطة، يدفع الرئيس لتسريع الانسحابات من صراعات مكافحة الإرهاب.

وقالت الصحيفة: "ومن المتوقع أن يأمر الرئيس ترامب الجيش الأمريكي بسحب آلاف القوات من أفغانستان والعراق والصومال بحلول الوقت الذي يغادر فيه منصبه في يناير/ كانون الثاني، مستغلاً نهاية فترة وجوده في السلطة لسحب القوات الأمريكية بشكل كبير من الصراعات البعيدة حول العالم.

وقال مسؤولون إنه بموجب مسوّدة أمر تم توزيعه في البنتاغون يوم الإثنين، فإن عدد القوات الأمريكية في أفغانستان سينخفض ​​إلى النصف مقارنة بالنشر الحالي البالغ 4500 جندي.

وفي العراق، سيخفض البنتاغون مستويات القوة إلى ما دون 3000 جندي، وفي الصومال، سيغادر جميع الجنود الذين يجرون مهام تدريبية ومكافحة الإرهاب، والذين يزيد عددهم عن 700 جندي.

وتعكس التخفيضات مجتمعة رغبة السيد ترامب الطويلة في الكف عن تحمل تكلفة الاشتباكات العسكرية طويلة الأمد ضد التمردات الإسلامية في البلدان الفاشلة والهشة في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي مهمة طاحنة انتشرت منذ الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر.

لكن طموحات الرئيس واجهت مقاومة طويلة، حيث جادل مسؤولو الأمن القومي التابعون له بأن التخلي عن مثل هذه البلدان المضطربة قد يكون له عواقب وخيمة، مثل انسحاب الولايات المتحدة من العراق في نهاية عام 2011، والتي تركت فراغًا أدى إلى صعود داعش.

كما دفع السيد ترامب مرارًا وتكرارًا للانسحاب من سوريا، لكن عدة مئات من القوات الأمريكية لا تزال متمركزة هناك، وقال مسؤولون إن المداولات الحالية بشأن الانسحابات لن تؤثر على الموجودين في سوريا.

ويقال إن الخطة قيد المناقشة للانسحاب من الصومال لا تنطبق على القوات الأمريكية المتمركزة في كينيا وجيبوتي المجاورتين، حيث تتمركز طائرات أمريكية بدون طيار تنفذ غارات جوية في الصومال، وفقًا لمسؤولين مطلعين على المداولات الداخلية تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويته.

وإن الاحتفاظ بهذه القواعد الجوية يعني الاحتفاظ بقدرة الجيش على استخدام الطائرات بدون طيار لمهاجمة مسحلي حركة الشباب الصومالية المتربطة بالقاعدة.

قال مسؤولون إن العدد الصغير من القوات التي ستبقى في العراق وأفغانستان سيكون كافياً أيضاً للحفاظ على بعض القدرة على تنفيذ غارات وضربات لمكافحة الإرهاب".

ذا ناشيونال: الأمم المتحدة: نقص السيولة يعيق الحرب على الإرهاب في الساحل

وبيّنت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية أن "رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة جان بيير لاكروا حذر من أن نقص التمويل يمكن أن يعرقل عمليات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مع "تداعيات كارثية" على المنطقة المضطربة.

وقال لاكروا يوم الإثنين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن فرقة العمل الإقليمية "G5" في منطقة الساحل في غرب إفريقيا واجهت مشاكل تدفق السيولة حتى مع اشتداد القتال ضد المتشددين المرتبطين بالقاعدة وتنظيم داعش.

وصف أحدث تقرير للأمم المتحدة عن منطقة الساحل عجزًا قدره 13.5 مليون دولار في عام 2021 لسداد حصص الإعاشة والبنزين والإمدادات الأخرى لقوة "G5"، وهي تحالف قوات من مالي وبوركينا فاسو وتشاد والنيجر وموريتانيا.

كما طالب لاكروا بأن "تلعب القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس دورًا حاسمًا في الاستجابة الإقليمية للتطرف العنيف".

وأضاف "يجب أن نضع في اعتبارنا التداعيات الكارثية للوضع الأمني ​​على بقية منطقة غرب إفريقيا إذا لم تتم معالجة الوضع في منطقة الساحل بشكل مناسب".

ووصف السيد لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، مشاكل أخرى في منطقة الساحل، بما في ذلك "الاتجار بالأشخاص والسلع غير المشروعة والأسلحة والمخدرات" التي يستخدمها المسلحون لشراء الأسلحة والدراجات النارية وغيرها من المعدات.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن انعدام الأمن في منطقة الساحل أجبر 2.7 مليون شخص على الفرار من ديارهم".

(م ش)