تطرّقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التسريبات التي كشفت تورط أردوغان في قضية غسل الأموال والاحتيال والتآمر لخرق العقوبات ضد إيران، وكذلك سعي واشنطن إلى تشكيل حلف آسيوي ضد الصين.

"قضية بنك خلق التركي أظهرت مدى تأثير أردوغان على ترامب"

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها أنها "كشفت عن أدلة جديدة في قضية بنك خلق التركي، وتكشف التفاصيل الجديدة حول تعامل وزارة العدل الأمريكية مع الاتهامات الموجهة إلى بنك خلق وكيف ضغط أردوغان على الرئيس الأمريكي ترامب لنجدته، مما أثار قلق كبار مساعدي البيت الأبيض".

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد اتهمت بنك خلق المملوك للدولة التركية بغسل الأموال والاحتيال والتآمر لخرق العقوبات ضد إيران، وذلك عن طريق تحويل مليارات الدولارات من الذهب والنقود إلى طهران.

ولأشهر، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يضغط على الرئيس ترامب لإلغاء التحقيق، الذي لم يهدد البنك فحسب، بل يهدد أعضاء عائلة أردوغان وحزبه السياسي، فقد اتضح من التحقيقات أن هناك مخططًا لمساعدة تمويل برنامج السلاح النووي الإيراني.

وأراد أردوغان تقديم اقتراح تسوية من شأنه أن يمنحه تنازلًا رئيسيًا، وضغط على المدعي العام الفيدرالي الأعلى في مانهاتن، جيفري إس بيرمان، للسماح للبنك بتجنب لائحة الاتهام بدفع غرامة والاعتراف ببعض المخالفات، مقابل أن توافق وزارة العدل على إنهاء التحقيقات والقضايا الجنائية التي تتعلق بمسؤولين أتراك وبنوك متحالفين مع أردوغان ويشتبه في مشاركتهم في خطة خرق العقوبات، لكن بيرمان لم يرض بذلك.

وأشار بيرمان في التحقيق إلى أن هذه لم تكن سوى محاولة من محاولات عدة لتعطيل التحقيق بخصوص بنك خلق.

وخاطب أردوغان ترامب شخصيًا مرارًا وتكرارًا في سلسلة من المحادثات في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 2018 لحل مسألة بنك خلق، الأمر الذي سبّب قلقًا لمستشاري البيت الأبيض بسبب حجم وكثافة جهود الضغط التي تبذلها تركيا بشأن هذه القضية التي باتت مصدر إحراج كبير لأنقرة.

ولكن أردوغان أخطأ في تقديره للموقف باستجداء ترامب لحل قضية بنك خلق الذي يموّل إيران وهي خطوة تقوض سياسة ترامب بعزل طهران اقتصاديًا وهي القضية التي تُعد حجر الزاوية في إدارة ترامب في الشرق الأوسط.

وكل ذلك لم يُجد نفعًا حيث مضى التحقيق الذي أجراه المدعون الفدراليون في مانهاتن قدمًا، وبحلول أوائل عام 2018 تم توجيه لوائح اتهام إلى تسعة متهمين، بمن فيهم وزير الاقتصاد التركي السابق وثلاثة من مسؤولي بنك خلق بتهم مثل الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال.

وحوكم أحد المدّعى عليهم، محمد حقان أتيلا، نائب المدير العام للبنك للخدمات المصرفية الدولية، وأدين في يناير 2018، واعترف تاجر الذهب بالتهم، وروى كيفية اعتماد المخطط على مستندات مزورة وشركات واجهة، وكيف دفع رشاوى بملايين الدولارات إلى وزير الاقتصاد والمدير العام لبنك خلق.

وشهد أيضًا أن العملية حصلت بعلم وموافقة أردوغان، وكذلك معرفة صهر أردوغان، بيرات البيرق، الذي يشغل الآن منصب وزير المالية التركي.

وقال محامون مطّلعون على التحقيق إن الأدلة تُورّط البنك وأردوغان في دعم الاقتصاد الإيراني وهو ما يتعارض مع هدف السياسة الخارجية لترامب المتمثل في تشديد الضغط الاقتصادي على البلاد.

وقال إيكان إردمير، وهو عضو سابق في البرلمان التركي ومنتقد لأردوغان، إن اقتراح الرئيس التركي بـ إلغاء التهم الجنائية مقابل دفع غرامة كان محاولة منه لإنقاذ نفسه.

وتابع: "هذه هي أكبر جائزة يمكن أن يحصل عليها أردوغان على الإطلاق، فهو في الحقيقة لا يريد تخليص خلق لإنقاذ البنك، بل لإنقاذ نفسه ووزرائه".

ورغم كل محاولات أردوغان، فإنه في 15 أكتوبر، منحت وزارة العدل المدعين العامين في مانهاتن الموافقة على توجيه اتهامات ضد بنك خلق في صفعة مباشرة لأردوغان.

"مايك بومبيو يرى أن المدّ يتحول ضد الصين في آسيا"

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية "قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن "المد ينقلب" ضد الصين وسط اعتراف متزايد بالتهديد الذي تشكله سياسات بكين على الولايات المتحدة ودول آسيا.

وأجرى بومبيو محادثات هذا الأسبوع مع قادة خمس دول في جنوب آسيا، وقال في مقابلة إنه وجد دعمًا متزايدًا للجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمعارضة الجهود الصينية للسيطرة المالية والعسكرية.

وقال بومبيو لصحيفة واشنطن تايمز: "عبر طيف واسع في المنطقة، أعتقد أن هناك فهمًا مشتركًا بأن الشراكات مع الديمقراطيات تؤدي إلى نتائج أفضل لهم".

"التعبئة غير الشعبية: صعود دولة الميليشيات العراقية"

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "كشف خطف 12 رجلاً وقتل ثمانية منهم في قرية سنية شمال غرب بغداد هذا الشهر عن خطوط صدع طائفية متأججة في العراق، بعد عدة سنوات من تراجع المشاعر الطائفية".

وبحسب الصحيفة، "تقدم عمليات القتل، التي يعتقد أنها نفذتها جماعة عصائب أهل الحق، المدعومة من إيران، دليلاً آخر على ضعف الدولة المركزية".

وتم توجيه أصابع الاتهام إلى داعش في عمليات القتل في منطقة فرحاتية الصغيرة بمحافظة صلاح الدين في 17 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن سكان المنطقة يلومون الجماعة الشيعية شبه العسكرية، التي يُترجم اسمها إلى "عصائب أهل الحق".

وقال ماجد كريم جاسم، مزارع من فرحاتية، إن رجال المليشيات قاموا باستطلاع في البلدة للتأكد من عدم وجود مقاومة قبل اقتحام المنازل واختطاف الرجال الاثني عشر.

وعُثر على جثث الثمانية وهي مصابة برصاص في الرأس والصدر في الحقول المجاورة وقنوات الري، ولا يزال مكان الأربعة الآخرين مجهولاً.

وعلى الرغم من أنها كانت مدعومة من إيران منذ فترة طويلة، فإن عصائب أهل الحق تظل رسميًا داخل منظمة حكومية من الميليشيات المعروفة باسم الحشد الشعبي.

ولكن قوات الحشد الشعبي تخضع اسمياً فقط لسيطرة الدولة، على الرغم من المحاولات المتكررة في ظل حكومة رئيس الوزراء العبادي وحكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لإلغاء تسييس التنظيم.

وفي الواقع، إنهم يتمتعون بالحكم الذاتي إلى حد كبير وقد اتُهموا بارتكاب مجموعة من عمليات القتل المحلية، والهجمات على القوات الأمريكية والدولية والقمع القاتل للمتظاهرين الذي أدى إلى مقتل ما يقدر بنحو 650 شخصًا.

(م ش)