​​​​​​​صحف عالمية: تقدم ضئيل في المفاوضات الأميركية الروسية والاتفاق النووي سيحقق

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى نتائج المفاوضات الأميركية الروسية، وفوائد الاتفاق النووي، إلى جانب الوضع في كازاخستان.

المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا تحقق تقدمًا ضئيلًا وسط أزمة أوكرانيا

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، بشأن المحادثات بين روسيا وأميركا حول أوكرانيا: "أجرى المفاوضون الأميركيون والروس أول محادثاتهم الأمنية منذ نشر روسيا لعشرات الآلاف من القوات على الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من حدوث غزو، لكنهم غادروا محادثات يوم الاثنين قائلين إنهم فشلوا في تضييق خلافاتهم.

على الرغم من أن كلا الجانبين وصف المناقشات بأنها عملية، إلا أنهما لا يزالان على خلاف حول مطالب موسكو بأن توقف منظمة حلف شمال الأطلسي، توسعها في أوروبا، وإصرار الولايات المتحدة على أن تسحب روسيا أكثر من 100 ألف جندي روسي الموجودين بالقرب من الحدود الأوكرانية.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن روسيا "ليس لديها نية لمهاجمة أوكرانيا" وإن الغرب لا يخشى "أي نوع من التصعيد".

لكن العديد من المسؤولين الأميركيين يعتقدون خلاف ذلك.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان " بعد انتهاء المحادثات نعتقد أن التهديد بالغزو حقيقي".

في إيجاز مع الصحفيين بعد اختتام جولة يوم الاثنين، قالت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، التي قادت جانب واشنطن "نحن في البداية فقط، ولا نعرف إلى أين يتجه كل هذا بعد".

ووصف ريابكوف المحادثات بأنها "صعبة، وطويلة، ومهنية للغاية، ومحددة".

لكنه أضاف: "الأسئلة الرئيسية معلقة، ولا نرى استعداد الجانب الاميركي لحلها بالشكل الذي يناسبنا".

قلة هم الذين توقعوا إحراز تقدم كبير من محادثات يوم الاثنين في جنيف، لأن الطرفين جاءا إلى الاجتماع بأهداف مختلفة تمامًا. كانت الولايات المتحدة تأمل في تخفيف التوترات بشأن أوكرانيا من خلال إشراك الروس في محادثات بشأن الصواريخ متوسطة المدى في أوروبا ونطاق التدريبات العسكرية. في غضون ذلك، قالت روسيا إن هدفها هو إعادة تشكيل الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب الباردة في أوروبا من خلال وقف توسع الناتو، وتقليص علاقات الحلف مع أوكرانيا وأجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق.

تم عرض الخلافات على الفور في المؤتمرات الصحفية المنفصلة التي عقدها الجانبان بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ثماني ساعات.

وقالت ويندي شيرمان: "لن نسمح لأي شخص بأن ينتقد سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو، والتي كانت دائمًا مركزية في حلف الناتو".

ورد ريابكوف قائلاً: "من المهم جدًا ألا تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو في المستقبل. نحن بحاجة إلى التزامات قانونية حديدية، وليس وعودًا، بل ضمانات. هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي لروسيا".

إعادة إطلاق الاتفاق النووي مع إيران أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية عن الملف النووي الإيراني: "السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للشرق الأوسط هذا العام هو ما إذا كان يمكن إعادة تعويم اتفاق دولي يقيد طموحات إيران النووية بعد أن نسف دونالد ترامب اتفاق 2015 مع طهران الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى. قد يكون البديل اشتداد الحرب بالوكالة بين إيران وحلفائها من العرب الشيعة من بلاد الشام إلى الخليج. أو في أسوأ الأحوال حرب من شأنها أن تنسحب دون حسيب ولا رقيب الى معظم أنحاء الشرق الأوسط.

تصل المنطقة إلى هذا المنعطف الخطير في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة عن المنطقة، حيث ينظر إلى واشنطن الآن على أنها لا يمكن الاعتماد عليها من قبل الحلفاء والخصوم على حد سواء. لم يبدأ ذلك بالانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة من أفغانستان الصيف الماضي، أو حتى انسحاب ترامب أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.

تجذرت الفكرة مع تجاهل ترامب العرضي بعد أن نفذت إيران هجومًا صاروخيًا دقيقًا مدمرًا على منشآت نفط أرامكو السعودية في عام 2019، واصفة إياه بأنه هجوم على السعوديين وليس الأميركيين. منذ ذلك الحين، تم فتح اتصالات دبلوماسية مع إيران عبر الخليج من الإمارات العربية المتحدة وحتى المملكة العربية السعودية. أدى إدراك دول الخليج العربية المفاجئ لضعفها إلى بذل جهود لتهدئة التوتر.

مع سيطرة المتشددين الإيرانيين على جميع مراكز القوة في البلاد، سيبدو هذا أكثر من مجرد تخبط نحو الانفراج. لكن في ضوء الجمود في المحادثات في فيينا، فإن هذه الاتصالات الدبلوماسية تتضاعف.

إن الخطوط التي تمتلكها الإمارات مع إيران والمملكة العربية السعودية، وكذلك إسرائيل والولايات المتحدة، مزدحمة. استقبل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا نفتالي بينيت، رئيس وزراء إسرائيل، الذي قال إنه لا يعارض الصفقة "الجيدة" لكنه حث على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إيران، في زيارة تاريخية ظاهريا تتويج افتتاح العلاقات الدبلوماسية عام 2020. التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، الشهر الماضي بقادة إيرانيين في طهران".

رئيس كازاخستان: محاولة "الانقلاب" باءت بالفشل

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية حول الوضع في كازاخستان: "ادعى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن بلاده هزمت محاولة انقلابية في أعقاب اضطرابات واسعة النطاق الأسبوع الماضي.

في خطاب ألقاه في اجتماع عبر الإنترنت للكتلة العسكرية التي تقودها روسيا، قال توكاييف إن النظام قد أعيد الآن في كازاخستان، لكن مطاردة "الإرهابيين" مستمرة.

بعد خطاب توكاييف، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاضطرابات في كازاخستان استغلت من قبل "قوى داخلية وخارجية مدمرة" وأصر على أن التحالف العسكري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بقيادة روسيا لن يسمح للقوات الأخرى بزعزعة استقرار المنطقة.

وقال إن الأحداث لم تكن الأولى ولن تكون آخر محاولة للتدخل في المنطقة، وأصر على أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن تسمح بحدوث المزيد من "الثورات الملونة". وأضاف أن نشر القوات الروسية منع الجماعات المسلحة من تقويض أساس القوة في كازاخستان وسيتم سحبها بمجرد اكتمال مهمتها.

وفي غضون ذلك، أعلنت الصين أنها مستعدة لزيادة تعاون "إنفاذ القانون والأمن" مع كازاخستان المجاورة، وللمساعدة في معارضة تدخل "القوى الخارجية".

وأدلى وزير الخارجية وانغ يي بهذه التصريحات في اتصال هاتفي مع وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

ونقلت الوزارة عن وانغ: "تُظهر الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان أن الوضع في آسيا الوسطى لا يزال يواجه تحديات خطيرة، ويثبت مرة أخرى أن بعض القوى الخارجية لا تريد السلام والهدوء في منطقتنا".

يعتقد الخبراء أن الصين قلقة بشأن عدم الاستقرار في الدولة المجاورة لها، مما قد يهدد واردات الطاقة ومشاريع الحزام والطريق وكذلك الأمن في منطقة شينغيانغ الغربية، التي تشترك في حدود 1770 كيلومتر مع كازاخستان".

(م ش)