​​​​​​​صحف عالمية: تنسيق أميركي إسرائيلي ضد إيران في سوريا وموسكو تبتز الغرب

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التنسيق الأميركي الإسرائيلي في سوريا والمحاولات الروسية لابتزاز أوروبا.

الولايات المتحدة تراجع سراً خطط إسرائيل لشن ضربات ضد أهداف إيرانية في سوريا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "تنسق إسرائيل سراً مع الولايات المتحدة بشأن العديد من الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا حيث يواجه الحلفاء ساحة معركة مزدحمة بالجماعات المسلحة والميليشيات المدعومة من إيران والجيوش الأجنبية، وفقًا لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.

لم يقل المسؤولون الأميركيون الكثير عن مهام القصف الإسرائيلية، والتي كانت تهدف إلى وقف تدفق طهران للأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني وتقليص القوات العسكرية الإيرانية ووكلائها في سوريا.

لكن وراء الكواليس، تمت مراجعة العديد من المهام الإسرائيلية لعدة سنوات مقدمًا للموافقة عليها من قبل كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأميركية وفي البنتاغون، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين.

وتهدف الولايات المتحدة إلى ضمان ألا تتداخل الغارات الجوية الإسرائيلية مع الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مقاتلي تنظيم داعش.

لم يتم الإبلاغ عن التنسيق الرسمي من قبل، والسرية المحيطة به تظهر كيف سعت واشنطن إلى دعم حليفها الإسرائيلي دون الانجرار إلى حرب الظل الإسرائيلية ضد إيران.

تمت الموافقة على الغالبية العظمى من تلك الضربات الجوية الإسرائيلية من قبل الولايات المتحدة. ولا يساعد الجيش الأميركي الإسرائيليين في تحديد أهدافهم. كما يقول مسؤولون حاليون وسابقون إن الولايات المتحدة لا تراجع جميع العمليات الإسرائيلية التي نفذت في سوريا.

قال مسؤول أميركي سابق إنها "عملية متطورة ومدروسة". ورفض ممثل الجيش الإسرائيلي التعليق، ورفض البنتاغون مناقشة الإجراء.

وقال مسؤول دفاعي أميركي: "في شمال شرق سوريا وبالقرب من التنف، تعمل مهمة الولايات المتحدة فقط على ضمان الهزيمة الدائمة لداعش، والعمل مع شركائنا المحليين. لن نناقش تفاصيل الخطوات التي نتخذها لتقليل المخاطر على قواتنا والمهمة".

بعد انهيار العلاقات الروسية مع الغرب.. الأولى بصدد إغلاق معبر باب الهوى

قالت صحيفة "غارديان" البريطانية "يبدو أن آخر طريق متبقٍ للمساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى سوريا سيُغلق وذلك بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل، وهي ضحية أخرى لانهيار العلاقات بين الغرب وروسيا.

وفي 10 تموز، من المقرر أن يصوت المجلس على استمرار فتح معبر باب الهوى، حيث تم تخفيض عدد طرق المساعدات عبر الحدود المسموح بها إلى سوريا من أربعة إلى واحد عام 2020، حيث تحاول دمشق وموسكو - الراعي الرئيس للبلاد في الأمم المتحدة - تأكيد حق سوريا السيادي في السيطرة على حدودها وإدارة تدفق المساعدات الخارجية.

دعا 32 من قادة المنظمات غير الحكومية الأمم المتحدة إلى الإبقاء على المعبر لمدة 12 شهرًا أخرى، لكن فرص النجاح ضئيلة. يتطلب المعبر قرارًا من الأمم المتحدة والتزامًا روسيًّا بعدم استخدام حق النقض لعرقلة الإجراء.

وكانت هناك معركة دبلوماسية ضخمة في تموز 2020 لإقناع روسيا بالإبقاء على معبر باب الهوى مفتوحًا. استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة كان من شأنه الإبقاء على نقطتي عبور حدوديتين مع تركيا.

تم تمديد التفويض لمدة عام واحد لإبقاء المعبر الحدودي مفتوحًا لمدة عام آخر في 9 تموز 2021، ولكن منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط، اقتربت العلاقات مع الغرب من الانهيار. انسحب الوفد الروسي من اجتماعات الأمم المتحدة نتيجة الانتقادات الموجهة إلى موسكو".

روسيا تخفض تدفقات الغاز إلى أوروبا

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية " بينما كان زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا في أوكرانيا يوم أمس لتأييد وضع البلاد كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، ذكرت شركات الغاز الألمانية والإيطالية تضاؤل ​​الإمدادات الروسية. حتى عندما ألقت شركة غازبروم باللوم على النقص في القضايا الفنية.

غالبًا ما تزامن توقيت "المشكلات الفنية" التي تواجهها شركة غازبروم في توصيل الإمدادات إلى أوروبا مع التطورات السياسية التي كان لدى الكرملين مشاكل معها.

خذ على سبيل المثال أزمة الطاقة في العام الماضي التي مرت بها مولدوفا، حيث قطعت شركة غازبروم الإمدادات بعد انتخاب حكومة موالية لأوروبا في كيشيناو. فتحت شركة الغاز الروسية العملاقة الصنابير مرة أخرى بمجرد استسلام مولدوفا لمطالبها بعلاقات أكثر مرونة مع الاتحاد الأوروبي. لم يدم الابتزاز طويلًا، حيث من المتوقع اليوم أن تصادق المفوضية الأوروبية على وضع مولدوفا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أوكرانيا.

ومع ذلك، اتبعت شركة غازبروم قواعد اللعبة الراسخة وخفضت إمدادات الغاز إلى ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا أمس، مستشهدة بمشاكل فنية – وذلك بالتزامن مع تعهد المستشار الألماني أولاف شولتش ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بدعمهما لوضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

تقول مديرة المعهد الإيطالي للشؤون الدولية ناتالي توتشي، في إشارة إلى توقيت قطع الغاز: "إنها ليست مصادفة. هناك رواية مفادها أن الأوروبيين الغربيين الضعفاء عرضة لتقديم تنازلات".

(م ش)