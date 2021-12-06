​​​​​​​صحف عالمية: تل أبيب تراقب التقارب الإماراتي الإيراني وبكين تبني قواعد بالقرب من سواحل واشنطن

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى الترقب الاسرائيلي للتقارب الإماراتي الإيراني وخشية الولايات المتحدة من بناء الصين لقواعد عسكرية على مقربة من شواطئها، إلى جانب استخدام اللاجئين كسلاح.

إسرائيل تراقب التقارب الإماراتي الإيراني بحذر

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية: "تسبّب إعلان مسؤول إماراتي الشهر الماضي أن وفدًا من الإمارات العربية المتحدة سيزور طهران في المستقبل القريب، بالقلق في تل أبيب. لكن بينما تراقب الأحداث عن كثب، فإن إسرائيل تثق في العلاقات التي أقيمت مع الإمارات العربية المتحدة".

ومع ذلك، يمكن أن تكون العلاقات في الشرق الأوسط متقلبة. ما يبدو مستقرًّا في يوم من الأيام قد يتعرض لاضطراب في اليوم التالي.

وقال الدكتور الخبير في شؤون دول الخليج من جامعة حيفا، موران زاغا: "هذا مقلق للغاية بالنسبة لإسرائيل. التقارب سيكون له ثمن. الاقتراب من إيران والاقتراب من إسرائيل لا يجدي نفعًا".

وقال مصدر دبلوماسي في اسرائيل: "إسرائيل ليست معنية بهذا التطور، لكنها أيضًا غير راضية عنه"، وأضاف: "لقد عبّرنا عن اهتمامنا بالتطورات وهم (الإمارات العربية المتحدة) يعرفون جيدًا أننا لا نحب هذا، ولكن لسنا بحاجة إلى تطمينات".

ويُعتقد أن العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مستقرة بدرجة كافية وأن الاتفاقية ليست معرضة لأي خطر.

وقال البروفيسور جوشوا تيتلبوم من قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة بار إيلان: "الكلمة الرئيسة هي البراغماتية، الإمارات العربية المتحدة تريد الحفاظ على علاقة جيدة مع إيران لكن هذا لا يتعارض مع العلاقة الجيدة مع إسرائيل".

وتتابع اسرائيل باهتمام كبير التأثير المحتمل للمفاوضات النووية الجارية في فيينا على تغيير التحالفات الإقليمية. بينما يتفاوض المندوبون الإيرانيون على شروط صفقة جديدة محتملة، فإن إسرائيل متوترة بالفعل. إن إبراز القوة الأميركية، أو عدم وجودها، في غرفة المفاوضات، سيكون له بالتأكيد تأثير على التوازن السياسي في المنطقة.

وقال المصدر الدبلوماسي في اسرائيل: "بالنسبة للإمارات، هناك شعور بأن الولايات المتحدة يُنظر إليها على أنها أضعف بكثير في المنطقة [مما كانت عليه في ظل الإدارة السابقة] وعليها أن تعتني بنفسها. إنهم يصطفون إلى جانب الفاعل الأكثر تهديدًا في المنطقة، من أجل تجنب المواجهة مع إيران".

وستكون نتائج المفاوضات النووية بعيدة المدى، حيث تلقي طهران بالفعل بظلالها الطويلة على المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عن أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، قوله إن الدولتين تتخذان خطوات لتهدئة التوترات بينهما.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الأحد، أن مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان سيزور إيران، اليوم الإثنين، لمناقشة توسيع العلاقات الثنائية، فيما يبدو أنه إحدى تلك الخطوات.

المخابرات الأميركية تقول أن الصين تسعى إلى إنشاء أول قاعدة عسكرية على الساحل الأطلسي

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "تشير تقارير المخابرات الأميركية السرية إلى أن الصين تعتزم إقامة أول وجود عسكري دائم لها على المحيط الأطلسي في الدولة الصغيرة الواقعة في وسط إفريقيا، غينيا الاستوائية، وفقًا لمسؤولين أميركيين".

ورفض المسؤولون وصف تفاصيل النتائج الاستخباراتية السرية. لكنهم قالوا إن التقارير تثير احتمالية أن السفن الحربية الصينية ستكون قادرة على إعادة تسليحها وتجديدها في مواجهة الساحل الشرقي للولايات المتحدة - وهو تهديد يدق أجراس الإنذار في البيت الأبيض والبنتاغون.

وزار النائب الرئيس لمستشار الأمن القومي الأميركي جون فينر غينيا الاستوائية في تشرين الأول في مهمة لإقناع الرئيس، برفض مبادرات الصين.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن: "كجزء من دبلوماسيتنا لمعالجة قضايا الأمن البحري، أوضحنا لغينيا الاستوائية أن بعض الخطوات المحتملة التي تنطوي على نشاط صيني هناك ستثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي".

وتعكس مناوشات القوى العظمى على بلد نادرًا ما تلفت الانتباه الخارجي، التوترات المتصاعدة بين واشنطن وبكين. ويتنازع البلدان على وضع تايوان، واختبار الصين لصاروخ تفوق سرعة الصوت، وأصول جائحة كوفيد -19، وقضايا أخرى.

وفي غينيا الاستوائية، من المحتمل أن يراقب الصينيون مدينة "باتا"، وفقًا لمسؤول أميركي. وتمتلك باتا بالفعل ميناء تجاريًّا صينيًّا في المياه العميقة على خليج غينيا، وتربط الطرق السريعة الممتازة المدينة بالغابون وداخل وسط أفريقيا.

كيف أصبحت الهجرة سلاحًا في حرب هجينة؟

ويقول تقرير لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية أن "تسهيل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو دخول المهاجرين من الشرق الأوسط إلى بيلاروسيا ثم توجيههم نحو الحدود مع بولندا، هو المثال الأخير الصارخ للدبلوماسية القسرية التي تستخدم النازحين كسلاح".

ويستهدف هذا السلاح الاتحاد الأوروبي كوسيلة لاستغلال الانقسامات السياسية العميقة والمخاوف العامة بشأن الهجرة غير المنضبطة. وتؤدي هذه الظاهرة إلى زيادة تصلب المواقف داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة وطالبي اللجوء، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى طرق جديدة لتعزيز حدودها وردع النازحين عن التوجه إلى الاتحاد الأوروبي.

وتتصارع الحكومات لإيجاد طرق للرد على الهجرة المسلحة جنبًا إلى جنب مع أدوات قسرية أخرى تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي، مثل الهجمات الإلكترونية والمعلومات المضللة، والتي صقلتها موسكو لتصبح عقيدة عسكرية متطورة لـ 'الحرب الهجينة' واستنسخها الآخرون.

ويقول مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مارك ليوناردو، إن "الجغرافيا هي سبب واحد فقط لحساسية الاتحاد الأوروبي. يستخدم خصومها الأسس السياسية للاتحاد الأوروبي ضدها".

وأولئك الذين يسعون إلى تسليح الهجرة يدركون أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يصارع الآثار المزعزعة للاستقرار لأزمة 2015-2016، عندما تدفق حوالى 1.5 مليون طالب لجوء ولاجئ إلى أوروبا.

ويقول نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنشاء دائرة من التدابير ذات صلة أفضل، بما في ذلك إعادة توطين طالبي اللجوء، والدعم المالي واستخدام قوة فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل).

ويضيف: "بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أقل اقتناعًا. لا تزال الدول الأعضاء في طريق مسدود بشأن طرق تعزيز التضامن وإيجاد طرق لتوزيع طالبي اللجوء الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي عبر دوله الحدودية".

وتقول مديرة معهد سياسات الهجرة في أوروبا هان بيرينز، إن إعادة التفكير في الهجرة كانت "جزءًا من جهد أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي لجعل نفسه أقل عرضة للإجراءات التي تتخذها دول ثالثة واتخاذ موقف أكثر صرامة في الصراعات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا".

وتضيف: "مراجعة قانون شنغن الحدودي وبناء الأسوار يعالج أحد الأعراض، لكنه يفشل في معالجة عوامل الجذب والدفع الأساسية التي تجلب المهاجرين إلى أوروبا في المقام الأول".

ولا جدال في ما إذا كان نظام هجرة أوروبي أكثر اكتمالًا سيساعد في نزع فتيل المواجهة بين بولندا وبيلاروسيا. وحّدت حكومات الاتحاد الأوروبي الصفوف وراء بولندا، على الرغم من العلاقات المتوترة بشأن انتهاكات سيادة القانون.

(م ش)