​​​​​​​صحف عالمية: تل أبيب تضغط سياسياً على طهران ونقابات تونس إلى جانب سعيد

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى المساعي الإسرائيلية للضغط على إيران وكذلك حث نقابات العمال في تونس رئيس البلاد على تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى حرائق الغابات في منطقة البحر المتوسط.

إسرائيل تواصل الضغط "سياسياً" على طهران

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "استدعت إسرائيل يوم الأربعاء سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران في أعقاب الضربة التي شنتها طائرة مسيرة الأسبوع الماضي قبالة ساحل عمان على سفينة تجارية مرتبطة بملياردير إسرائيلي".

وذكر بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والشؤون الخارجية في البلاد أن إسرائيل دعت الدبلوماسيين إلى أن تضع حكوماتهم "حدوداً واضحة لإيران ... لوقف سلوكها العدواني".

وفي الوقت نفسه، أعادت التأكيد على أن "إسرائيل ستحتفظ بالحق في التصرف بشكل مستقل في مواجهة أي هجوم أو تهديد لمواطنيها وسيادتها".

وشهد الخليج العربي زيادة في الهجمات على السفن التجارية في أعقاب انهيار الاتفاق النووي الإيراني في عام 2018.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للدبلوماسيين إن إيران "انتهكت جميع المبادئ التوجيهية" المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق، قائلاً إن الوقت قد حان لأعمال دبلوماسية واقتصادية وحتى عسكرية - وإلا فإن الهجمات ستستمر".

ودعت إسرائيل إلى ممارسة ضغوط دولية لوقف "العدوان الإقليمي المتزايد من جانب إيران"، وهددت في الوقت نفسه بالعمل بمفردها لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية.

النقابات العمالية في تونس تطالب رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "حثت النقابات العمالية القوية للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس رئيس البلاد قيس سعيد على تشكيل حكومة جديدة بعد نحو أسبوعين من توليه السلطة التنفيذية وإقالة رئيس الوزراء".

وعلق سعيد البرلمان لمدة 30 يوماً في 25 تموز، ومنذ ذلك الحين أقال أربعة وزراء ومسؤولين كبار آخرين.

ونفى الرئيس اتهامات حركة النهضة بأنه قام بانقلاب، ويصر على أنه تصرف بموجب الدستور، الذي يسمح لرئيس الدولة باتخاذ إجراءات استثنائية غير محددة في حالة وجود "تهديد وشيك".

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء: "ندعو إلى الإسراع في تعيين رئيس للحكومة" و"حكومة إنقاذ أصغر ومتناغمة".

وأكد أن أي تأخير في تشكيل حكومة جديدة يهدد بتفاقم الفراغ السياسي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وفي الشهر الماضي، قال الاتحاد العام التونسي للشغل - الذي لعب دوراً رئيسياً في انتفاضة الربيع العربي عام 2011 - إن سعيد تصرف "وفقاً" للدستور من أجل "منع الخطر الوشيك واستعادة الأداء الطبيعي" للدولة.

وبينما حث على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، قال بيان الهيئة النقابية الأخير أيضاً أن إجراءات سعيد "الاستثنائية" جاءت استجابة لمطالب الشعب.

علماء: البحر المتوسط ​​أصبح نقطة ساخنة للحرائق الهائلة

وقالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية: "مع اندلاع حرائق الغابات في اليونان وتركيا، تقول خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي التابعة للاتحاد الأوروبي إن الظروف الحارة والجافة زادت من خطر اندلاع المزيد من الحرائق".

وقال مرصد جوي تابع للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن البحر الأبيض المتوسط ​​أصبح بؤرة ساخنة لحرائق الغابات، حيث تعرضت تركيا لأشد حرائق على الإطلاق، كما أن موجة الحر تسببت في ارتفاع مخاطر اندلاع المزيد من الحرائق وتلوث الدخان في جميع أنحاء المنطقة.

واشتعلت حرائق الغابات في دول من بينها اليونان وتركيا، حيث تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم وهدد حريق يوم الثلاثاء بالوصول إلى محطة طاقة تعمل بالفحم.

واندلعت الحرائق في الوقت الذي شهدت فيه جنوب أوروبا موجة حارة شديدة، حيث سجلت بعض الأماكن في اليونان يوم الثلاثاء درجات حرارة تزيد عن 46 درجة مئوية.

وقالت خدمة مراقبة الغلاف الجوي في كوبرنيكوس التابعة للاتحاد الأوروبي (CAMS) إن الظروف الحارة والجافة زادت من خطر اندلاع المزيد من الحرائق، على الرغم من أن درجات الحرارة المرتفعة وحدها لا تؤدي إلى حرائق الغابات لأنها تحتاج إلى مصدر للاشتعال.

وتراقب CAMS حرائق الغابات من خلال الأقمار الصناعية وبيانات المراقبة الأرضية، وقالت إن انبعاثات حرائق الغابات وكثافتها تتزايد بسرعة في تركيا وجنوب إيطاليا.

وفي تركيا، وصل مقياس رئيسي لشدة الحريق - "القوة الإشعاعية للحريق"، الذي يقيس الطاقة الناتجة عن حرق الأشجار والمواد الأخرى - إلى أعلى القيم اليومية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2003.

وقالت CAMS إن أعمدة الدخان المنبعثة من الحرائق في جنوب تركيا كانت مرئية بوضوح في صور الأقمار الصناعية للمنطقة، وقد تسبب النطاق الشديد للحرائق في مستويات عالية من تلوث الجسيمات في منطقة شرق البحر المتوسط.

ويرتبط التعرض المستمر لتلوث الجسيمات بأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الرئة.

وقال كبير العلماء في كوبرنيكوس مارك بارينجتون "من المهم بشكل خاص مراقبة هذه الحرائق عالية الكثافة عن كثب لأن الدخان المنبعث يمكن أن يكون له تأثيرات على جودة الهواء محلياً وفي اتجاه الريح".

وواجهت إيطاليا وألبانيا والمغرب واليونان ومقدونيا الشمالية ولبنان حرائق غابات منذ أواخر تموز.

(م ش)