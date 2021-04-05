​​​​​​​صحف عالمية: تل أبيب منزعجة من واشنطن وبكين تستفز الأخيرة في آسيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الانزعاج الإسرائيلي من تصريحات المسؤولين الأميركيين الذي أعربوا عن رغبتهم في العودة إلى الاتفاق النووي، إلى جانب تكثيف الصين لأنشطتها المستهدفة لحلفاء أميركا الإقليميين في آسيا، وكذلك التشرذم العربي وضعف دوره في البلاد العربية.

'إسرائيل في أول تعليق لها، منزعجة من الموقف الأميركي قبل المحادثات الإيرانية'

ونقلت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم إن الرسائل المختلطة من إدارة بايدن بشأن الاتفاق النووي الإيراني قبل أيام من بدء المحادثات غير المباشرة في فيينا بين الجانبين "مقلقة للغاية".

وأعرب المسؤولون عن مخاوفهم بعد أن تحدث المبعوث الأميركي الخاص لإيران روب مالي، في مقابلة مع قناة PBS يوم الجمعة، عن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 دون أي عناصر إضافية تجعلها "أطول وأقوى".

وقال مالي: "الهدف هو معرفة ما إذا كان بإمكاننا الاتفاق على الخطوات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي والخطوات التي يتعين على إيران اتخاذها للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي".

وفيما يتعلق بحملة الضغط الأقصى التي شنتها إدارة ترامب ضد إيران، قال مالي إن الولايات المتحدة "ستضطر إلى رفع تلك العقوبات التي لا تتفق مع الصفقة التي تم التوصل إليها مع إيران، حتى تتمتع إيران بالمزايا التي كان من المفترض أن تتمتع بها بموجب الاتفاق النووي".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "إذا كانت هذه سياسة واشنطن، فنحن قلقون".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن المقابلة "أثارت الدهشة" على أعلى المستويات في إسرائيل، لأنه "في الماضي، تحدثت إدارة بايدن عن صفقة أطول وأقوى "- كما لو كانوا يبحثون عن شيء آخر - وهذا ليس في مقابلة مالي، الأمر كله يتعلق بالعودة إلى صفقة 2015".

وأضاف المسؤول: "لم يذكر مالي في أي مكان في المقابلة بأكملها أن الهدف هو منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ولم يتهم الإيرانيين في أي مكان بأي سلوك سيء، ولم يتحدث في أي مكان في المقابلة عن أهمية المشاورات مع الحلفاء الأميركيين في المنطقة".

وتكهن المسؤول بأن الأميركيين قد يرون "فرصة لأنه لا توجد حكومة في إسرائيل"، ويمكنهم أن يعتقدوا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون لديه ردّ قوي على المحادثات مع إيران. ومع ذلك، سيلقي نتنياهو خطابات عامة كبيرة في الأسابيع المقبلة، في يوم ذكرى المحرقة ويوم ذكرى ضحايا حروب إسرائيل، وهما مناسبتان طرح فيهما إيران في الماضي.

'استفزازات الصين "المواجهة" لحلفاء الولايات المتحدة تختبر تصميم بايدن'

ومن جانبها قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية: "كثّفت الصين أنشطتها الاستفزازية التي تستهدف الحلفاء الأميركيين الإقليميين في آسيا في الأيام الأخيرة، مع تصاعد عدد الرحلات الجوية العسكرية حول تايوان وحشد أكثر من 200 سفينة صيد بالقرب من الشعاب المرجانية في الفلبين المتنازع عليها".

وأثارت الصين أيضًا التوترات مع اليابان، حيث أعلنت الأسبوع الماضي أن طوكيو يجب أن تتخلى عن جميع المطالبات بجزر سينكاكو المتنازع عليها، وهي سلسلة جزر غير مأهولة تديرها اليابان منذ عقود، لكن بكين ادعت مؤخرًا أنها جزء من أراضيها.

ووقع أخطر استفزاز في 29 مارس/ آذار، وكانت التدريبات التي قامت بها القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي والتي تضمنت 10 طائرات حربية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية هي ما يقول المحللون إنه يبدو أنه محاكاة لهجوم على الجزيرة، حيث جاء ذلك بعد ثلاثة أيام فقط من توغل سابق لطائرة حربية.

ووصفت وسائل الإعلام الحكومية الصينية كلا الطلعتين على أنهما محاولة لزيادة الاستعداد القتالي وممارسة حركة كماشة عسكرية ضد الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز التابعة للحزب الشيوعي أن "هذا يعني أن جزيرة تايوان كانت محاطة من الغرب والشرق، حيث يأتي جيش التحرير الشعبي من اتجاهات مختلفة".

وأشارت إدارة بايدن إلى دعم دبلوماسي أقوى لتايوان الأسبوع الماضي من خلال السماح للسفير الأميركي في بالاو جون هينيسي نيلاند بمرافقة زعيم بالاو في زيارة إلى تايوان. كانت هذه هي المرة الأولى التي يسافر فيها سفير أميركي إلى تايوان منذ أن حولت إدارة كارتر الاعتراف الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين عام 1979.

'لا يمكن إيقاف الدول العربية عندما تعمل معًا'

وبدورها تقول الكاتبة اللبنانية، بارعة علم الدين، في مقال لها في صحيفة العرب نيوز السعودية: "أذهلني المؤتمر الصحفي الذي عقد الأسبوع الماضي والذي ضم وزراء الخارجية المصريين والأردنيين والعراقيين، حيث ناقشوا قضايا اليمن وليبيا وفلسطين، دون أن يتطرقوا الى الأزمة في لبنان".

فالبطريرك الماروني بشارة الراعي يدعو إلى "تدويل" الأزمة اللبنانية ولكن لماذا لا يتحدث أحد عن تعريب موضوع لبنان؟ يمكن لدور عربي حازم وحاسم أن يجبر الأحزاب الرئيسة على تشكيل حكومة تكنوقراط، مع تعويض التأثير غير المتناسب لدعم إيران لحزب الله.

ومع ذلك، كان هناك انسحاب تدريجي - بل واستبعاد - للدول العربية من القضايا العربية في العقد الماضي. لا علاقة للعالم العربي بسوريا، وتتصدر روسيا وتركيا القرار في ليبيا، وهناك جهود حثيثة لاستبعاد الدول العربية من العراق. وفي الوقت نفسه، فإن وجهات نظر العالم العربي المشتت حول القضية النووية الإيرانية ستتجاهل مرة أخرى من قبل الإدارة الأميركية الجديدة.

لقد فرضت طهران هيمنتها على لبنان بثمن بخس (أقل من 700 مليون دولار من الدعم السنوي لحزب الله)، وهذا تغيير صغير مقارنة بما قدمته دول مجلس التعاون الخليجي مرارًا وتكرارًا في المساعدات الإنسانية.

تم التخلي عن خطة 2020 للمملكة العربية السعودية لاستثمار 3 مليارات دولار في القطاع الزراعي العراقي بسبب الترويج للخوف من قبل وكلاء إيران، بما في ذلك حملة دعاية سوداء من قبل وسائل الإعلام المرتبطة بنوري المالكي وقيس الخزعلي، وطالبت كتلة فتح البرلمانية التابعة لإيران باستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الاستثمار السعودي، بينما هددت الكيانات شبه العسكرية أن "أي شكل من أشكال الاستثمار السعودي سيكون مستهدفًا".

ومع ذلك زار الكاظمي الرياض الأسبوع الماضي وتلقّى 3 مليارات دولار إضافية لصندوق استثمار في العراق، وبالطبع فإن حملة تشويه سمعة هذا الدعم الحيوي جارية بالفعل.

الدول العربية تفقد السيطرة على حدودها السيادية: في العراق وسوريا ولبنان، حيث تهيمن الميليشيات التابعة لإيران على نقاط العبور. ووصف وزير المالية العراقي علي علاوي هذه الأنشطة بأنها "نهب منظم"، ويقدر أن 90 في المئة من الرسوم الجمركية السنوية للعراق والبالغة 7 مليارات دولار تتعرض للسرقة من قبل هذه الجماعات شبه العسكرية.

كان قرار العديد من الدول العربية بالابتعاد عن العراق ما بعد عام 2003 قائمًا على مبادئ مبررة، لكنه أدى إلى استبعاد بغداد تمامًا من المعسكر العربي، وتحكمها سلسلة من القيادات التي كانت إلى حد كبير في جيب طهران، ولم تشرع الدول العربية في عملية إعادة الارتباط بالعراق إلا متأخرًا.

وبالمثل، كانت المقاطعة العربية لبشار الأسد ووقف سوريا عن عضوية الجامعة العربية مفهومة تمامًا، لكن أين الاستراتيجية لإعادة بسط النفوذ العربي في جميع أنحاء سوريا؟ كانت عملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) أداة شفافة لإقصاء الأصوات العربية والسورية من أي رأي في اتجاه سوريا المستقبلي، وبدلًا من وضع خريطة طريق للسلام، عززت العملية العديد من الدويلات التي تسيطر عليها سلطات أستانا، ويسمح الأسد وحزب الله الآن لروسيا بالتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية.

إذا نظرنا إلى هذه العمليات ككل، فإنها ترقى إلى مستوى نزع العرب عن العالم العربي، حيث يتم تجريد الدول العربية من سيادتها أمام أعيننا. إذ لم أر قط مواطنين عربًا يشعرون بمزيد من الاكتئاب إزاء حالة منطقتهم، ويذكرنا التدفق المستمر للأخبار كل يوم بمدى الإذلال والتشظي والضعف الذي وصل إليه العالم العربي.

(م ش)