​​​​​​​صحف عالمية: تجدد القتال في سوريا يؤثر على روسيا في المنطقة وانتقادات واسعة لحزب الله اللبناني

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الوضع المتدهور في سورية، وإلى الانتقادات التي يتم توجيها إلى حزب الله.

تجدد القتال في سوريا يضر بنفوذ موسكو في المنطقة

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها عن الوضع في سوريا وتأثير ذلك على روسيا بأن: "خوض الحرب الأهلية في سورية أسهل بالنسبة لموسكو من الحفاظ على السلام في هذا البلد، الأمر الذي يؤثر على هدف موسكو في ترسيخ نفسها كطرف رئيسي في الشرق الأوسط.

واستشعاراً بوجود فرصة لتوسيع نفوذها في المنطقة، قدمت موسكو دعماً عسكرياً لبشار الأسد الذي استخدم القوة المفرطة بغية استعادة الأراضي التي خسرها من قبل.

كما ساعدت روسيا عام 2018 بعد ذلك في التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار بين النظام والمتمردين في درعا، مهد الثورة السورية.

لكن تجدد القتال في المنطقة وارتفاع عدد القتلى يهددان الآن بنكث الهدنة المدعومة من روسيا، والتي كانت من المفترض أن توفر نموذجاً لإنهاء النزاع في الأجزاء الأخرى التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا.

كما تهدد الاشتباكات الآن بتقويض مصداقية روسيا في سوريا، على الرغم من المكاسب التي حققتها من خلال الانحياز إلى الأسد.

ويقول محللون إن قبضة موسكو يمكن أن تقوى في حال سيطر حليفها على المنطقة بالكامل. ومن غير المرجح أن يؤدي القتال المتصاعد في درعا إلى إلحاق الضرر بالتحالف الأوسع لروسيا مع الأسد ولن يؤثر على القواعد العسكرية الروسية الموجودة في أماكن أخرى من سوريا".

حزب الله يتعرض لانتقادات مع استمرار الأزمات السياسية والاقتصادية اللبنانية

وعن الوضع في لبنان، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "قطع السكان الغاضبون عدة طرق احتجاجاً على الأزمة الاقتصادية. فمع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، تعاني البلاد أيضاً من نقص كبير في الأدوية، كما وصلت عملية تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إلى طريق مسدود.

في غضون ذلك أطلق حزب الله انتقادات ضد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي واتهمه باتخاذ مواقف لا تختلف عن المواقف الإسرائيلية.

وشدد الراعي يوم الأحد على أن "قرار الحرب أو السلام يجب أن يكون بيد الدولة حصراً"، داعياً إلى "العودة إلى اتفاقيات الهدنة لعام 1949 وحياد لبنان".

وأثارت حملة حزب الله ضد الراعي ردود فعل معاكسة من شخصيات سياسية مختلفة وكيانات مسيحية دينية وسياسية عديدة.

وغرد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط يوم الاثنين: "ما هي جريمة الراعي عندما تحدث عن اتفاق الهدنة؟ يبدو أنه ممنوع مناقشة أي شيء خارج خطاب الجماعة"، مضيفاً ساخراً :"جو ديمقراطي بامتياز".

واتهم النائب المستقيل مروان حمادة حزب الله بإشعال التوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وخاطب حمادة الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قائلاً: "إن لطفك أعادنا 50 عاماً إلى الوراء. ميزان الردع الذي ينادي به حزب الله هو ذريعة للسيطرة على لبنان".

وحذّر تجمع سيدة الجبل من أنه "إذا لم تتوقف هذه الحملة (ضد الراعي) على الفور، فسوف نتحرك في عدة مدن".

وقال النائب السابق أحمد فتفت للعرب نيوز: “الدولة اللبنانية تنهار لأن هناك دولة موازية - دولة حزب الله. يبدو أننا نشهد الآن السيناريو العراقي، وأكثر من ذلك".

وأضاف: "إيران لن تسمح بتشكيل الحكومة في لبنان ما دامت المفاوضات الإيرانية الأميركية مستمرة".

مع تقدم طالبان يتشبث مسؤولو بايدن بالأمل في السلام الأفغاني

وعن الوضع الكارثي في أفغانستان، قالت صحيفة النيويورك تايمز الأميركية "لا يزال قادة طالبان ومفاوضو الحكومة الأفغانية يجتمعون من حين لآخر. لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إن احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية تتلاشى بسرعة على ما يبدو.

وبينما يحرز مقاتلو طالبان تقدماً سريعاً بشكل مذهل في جميع أنحاء أفغانستان، يواصل مسؤولو إدارة بايدن تعليق آمالهم على اتفاق سلام من شأنه أن يوقف العنف المستمر في البلاد باتفاق لتقاسم السلطة.

وقد شددوا، على الأقل في تصريحاتهم العلنية، على أن عملية السلام يمكن أن تنجح، حتى مع انسحاب الجيش الأميركي من البلاد وكما يقول منتقدون يجب إعلان المحادثات على أنها مهزلة وإلغاؤها.

لكن حتى الآن أكثر المسؤولين الأميركيين تشجيعاً يتنازلون علناً بشكل متزايد عما قالوه سابقاً على انفراد: يبدو أن احتمالات التوصل إلى نتيجة تفاوضية، والتي يمكن أن تنقذ جزئياً المشروع الأميركي لمدة 20 عاماً في أفغانستان، تتلاشى بسرعة.

قدم مبعوث الرئيس بايدن الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، تقييماً متشائماً لما أسماه "الوضع الصعب" في البلاد والفجوات الواسعة بين طالبان ومفاوضي الحكومة الأفغانية.

قال خليل زاد خلال ظهوره في منتدى آسبن الأمني ​​السنوي يوم الثلاثاء: "إنهما متباعدان".

(م ش)