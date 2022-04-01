​​​​​​​صحف عالمية: تحركات غربية مكثفة لإبعاد الصين والهند عن روسيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي الدول الغربية لحض الصين على مساعدة روسيا والهند لإدانتها، وتزايد الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

قمة أوروبية صينية لثني الأخيرة عن مساعدة روسيا في أوكرانيا

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "يجتمع اليوم قادة الاتحاد الأوروبي والصين، حيث تحرص بروكسل على الحصول على تأكيدات من بكين بأنها لن تزود روسيا بالأسلحة ولن تساعد موسكو في الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة بسبب غزو أوكرانيا.

وبلغة منفتحة غير مألوفة، قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي القريبون من الاستعدادات للقمة إن أي مساعدة تُمنح لروسيا ستضر بسمعة الصين الدولية وتهدد العلاقات مع أكبر شركائها التجاريين - أوروبا والولايات المتحدة.

وسيعقد رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، أورسولا فون دير لاين وتشارلز ميشيل، محادثات افتراضية مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ والرئيس لاحقًا شي جين بينغ.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن موقف الصين من روسيا سيكون "المسألة الأكثر أهمية" يوم الجمعة. وأشار آخر إلى أن أكثر من ربع التجارة العالمية للصين كان مع الكتلة والولايات المتحدة العام الماضي، مقابل 2.4٪ فقط مع روسيا.

وقال المسؤول "هل نطيل أمد هذه الحرب أم نعمل معًا لإنهاء هذه الحرب؟ هذا هو السؤال الأساسي للقمة".

وجدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعوة الصين لإجراء محادثات سلام هذا الأسبوع، مضيفًا أنه ينبغي استيعاب المخاوف المشروعة لجميع الأطراف.

وقال وانغ يوي، الخبير في أوروبا بجامعة رينمين في بكين، إن الصين والاتحاد الأوروبي يريدان إنهاء الحرب.

وقال "أتصور أن الصين تريد استخدام هذه القمة لتهيئة الظروف المقبولة لبوتين لكي يتراجع عن موقفه الحالي".

لدى الصين نفسها مخاوف من أن الدول الأوروبية تتخذ إشارات أكثر تشددًا في السياسة الخارجية من الولايات المتحدة، وقد دعت الاتحاد الأوروبي إلى "استبعاد التدخل الخارجي" من علاقاته مع الصين.

وتحول الاتحاد الأوروبي فجأة عام 2019 من اللغة الدبلوماسية الناعمة إلى وصف الصين بأنها منافسة منهجية، لكنه يرى أنها شريك محتمل في مكافحة تغير المناخ أو الوباء.

أبرمت بروكسل وبكين اتفاقية استثمار نهاية عام 2020، تهدف إلى تسوية بعض مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن الوصول المتبادل إلى الأسواق".

الهند تواجه ضغوطًا غربية لعدم إدانتها روسيا

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية "تواجه الهند ضغوطًا غربية متزايدة نتيجة ترددها في إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما يقول محللون إنه يعقد مسار نيودلهي الوسطي بين القوى العالمية.

وامتنعت الهند عن قرارات الأمم المتحدة التي تدين روسيا، حليفتها منذ فترة طويلة، التي بدأت هجومًا متعدد الجوانب على الأراضي الأوكرانية أواخر شباط، داعية إلى وقف العنف، مع استمرارها في شراء النفط الروسي وسلع أخرى وسط العقوبات الدولية.

سافر المبعوثون الغربيون، بمن فيهم نائب مستشار الأمن القومي الأميركي داليب سينغ ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إلى نيودلهي هذا الأسبوع، قبل زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لكي تتبنى الهند أكثر تشددًا تجاه موسكو.

وتهدف رحلة لافروف على الأرجح إلى حث نيودلهي على فعل العكس تمامًا.

ويتعين على الهند التعامل مع علاقة صعبة للغاية من كلا الجانبين. قال البروفيسور هارش في بانت، رئيس الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة أوبزرفر ريسيرش في نيودلهي، إن الهند لديها علاقات قوية مع روسيا تاريخيًّا وبالطبع في السنوات الأخيرة علاقات مع الغرب.

وتمتد علاقات نيودلهي مع موسكو على مدى سبعة عقود، حيث يتم الحصول على نصف المعدات العسكرية الهندية من روسيا. من ناحية أخرى، نمت شراكتها مع الغرب على مدار العشرين عامًا الماضية، وهي عضو في الرباعية، وهي عبارة عن حوار أمني استراتيجي يضم أربع دول - يضم أيضًا الولايات المتحدة واليابان وأستراليا - تم إنشاؤه في مواجهة القوة الاقتصادية والعسكرية المتزايدة للصين، الأمر الذي يشكل تهديدًا لموقعها الإقليمي. وقد تصاعد هذا التهديد إلى مستويات قصوى منذ اشتباكات الحدود عام 2020.

قال مانوج جوشي، الزميل البارز في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، إن الدعم التاريخي لروسيا للهند، خاصة في صراعاتها مع جارتها وخصمها اللدود باكستان، يلعب أيضًا دورًا رئيسًا في إحجام نيودلهي عن إدانة موسكو".

الضفة الغربية تعاني من اشتباكات دامية وسط تصاعد العنف في إسرائيل

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية "أدت الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى مقتل فلسطينيين وآخر إسرائيلي، وسط تصاعد أكبر عدد من الهجمات في البلاد منذ سنوات.

في بلدة جنين شمال الضفة الغربية، تعرضت القوات الإسرائيلية التي نفذت مداهمة لإطلاق النار وأعقب ذلك إطلاق نار، مما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 15 آخرين، من بينهم ثلاث إصابات خطيرة بالرصاص، بحسب الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

وتعرضت إسرائيل لموجة من الهجمات قتل فيها 11 إسرائيليًّا في الأسبوع الماضي. يوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت للمدنيين "كل من لديه رخصة لحمل سلاح، هذا هو الوقت المناسب لحمله".

وجاءت الهجمات قبل حلول شهر رمضان المبارك. عادة ما يكون الشهر فترة توترات متصاعدة، خاصة حول القدس، حيث يسافر عشرات الآلاف من المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى للصلاة. كما استضافت إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع قمة للدبلوماسيين الأميركيين والعرب والإسرائيليين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والمساعدة في بناء تحالف ضد إيران.

وردًّا على تصعيد العنف، قررت إسرائيل الأربعاء تعزيز وجودها الأمني ​​بشكل كبير في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة. كما أوقفت الشرطة الإسرائيلية أنشطتها العادية للتركيز على مكافحة الإرهاب.

وأصبحت جنين مركزًا للمسلحين الفلسطينيين، حيث وقعت عدة اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين خلال العام الماضي. قبل الهجوم في بني براك، كانت قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى بالفعل ردًّا على هجومين في الأيام الأخيرة من قبل مواطنين عرب في إسرائيل ممن يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين".

(م ش)