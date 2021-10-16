​​​​​​​صحف عالمية: طهران ليست مستعدة بعد لاستئناف المحادثات النووية وتصاعد التوتر في لبنان

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى عدم استعداد طهران للعودة إلى المحادثات النووية وتصاعد التوترات في لبنان، إلى جانب الوضع في فلسطين.

إيران ليست مستعدة لاستئناف المحادثات النووية وتريد مناقشة النصوص أولاً

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية عن الملف النووي الإيراني: "قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن إيران ليست مستعدة للعودة إلى المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي حتى الآن، وإن فريقها التفاوضي الجديد يريد مناقشة النصوص التي ستطرح عندما يجتمعون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الأسابيع القليلة المقبلة.

وكان المدير السياسي في الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، كبير المنسقين للمحادثات، في طهران يوم الخميس للقاء أعضاء فريق التفاوض النووي الإيراني، بعد أربعة أشهر من توقف المحادثات بين إيران والقوى العالمية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إنه يتعين على إيران أن تُظهر بالأفعال استعدادها لاستئناف محادثات فيينا مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي.

وقالت طهران مراراً إنها ستعود للمفاوضات "قريباً" لكنها لم تحدد جدولاً زمنياً أكثر وضوحاً. وكان دبلوماسيون غربيون يأملون في استئناف محادثات فيينا قبل نهاية تشرين الأول.

لكن بعد زيارة مورا، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها ستجري محادثات في الأيام المقبلة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال المسؤول "أصروا على أنهم لا يريدون محادثات لإجراء محادثات، يريدون التحدث بنتائج عملية وباتفاق نهائي حول كيفية إعادة الحياة لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال المسؤول الذي وصف الاجتماع في بروكسل بأنه "فكرة جيدة"، إنه سيمنح الجانبين الفرصة لمراجعة النصوص المطروحة على الطاولة اعتباراً من حزيران وتوضيح الأسئلة التي قد تكون لدى فريق التفاوض الإيراني الجديد.

فيما قال دبلوماسيون غربيون إنهم قلقون من أن فريق التفاوض الجديد في طهران - تحت قيادة رئيس معروف بأنه متشدد مناهض للغرب، على عكس سلفه البراغماتي - قد يطرح مطالب جديدة تتجاوز نطاق ما تم الاتفاق عليه بالفعل".

معركة بيروت المميتة تشير إلى تصاعد التوتر بشأن التحقيق في تفجير المرفأ

قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية عن التصعيد في لبنان: " قُتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص عندما فتح مهاجمون مجهولون في منطقة ذات أغلبية مسيحية ببيروت النار على أنصار حزبين يغلب عليهما الشيعة. ويذكرنا القتال بالأسلحة النارية بالحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً وانتهت عام 1990، والتي تم خلالها حشد المجموعات المسلحة على أسس طائفية.

واندلعت أعمال العنف بسبب التوترات بشأن تحقيق قضائي في الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت العام الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص.

وتظهر الوثائق المسربة أن العديد من المسؤولين كانوا على علم بالخطر الذي يشكله مخزون المواد الكيميائية الخطرة لكنهم فشلوا في اتخاذ أي إجراء.

حزب الله وحركة أمل، قد أرسلوا أنصارهم إلى الشوارع يوم الخميس في استعراض للقوة، ودعوا إلى عزل القاضي الذي يقود التحقيق. واتهم زعيم حزب الله حسن نصر الله القاضي طارق بيطار بالتسييس وطالب بإقالته.

وقال الباحث في مركز كارنيغي مهند حاج علي، إن حزب الله وأمل "يريدان إثارة بعض التوترات الطائفية وتحويل مسار التحقيق".

واتهم بيطار، وهو ثاني قاضٍ يقود التحقيق، سلسلة من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين، بمن فيهم حلفاء حزب الله، بالإهمال الجنائي.

وقال حاج علي إن "حزب الله قد يخشى أن يكون التحقيق قد كشف عن معلومات تدينهم".

وقال مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر، إن مظاهرة الخميس "كانت الملاذ الأخير لحزب الله وأمل لمحاولة الاستفادة من الشارع وتحويله إلى ساحة معركة طائفية".

قال نادر، ما لم يكن واضحاً هو ما إذا كان الطرفان يتوقعان تعرضهما لإطلاق نار أم لا: "إما أنهم (حزب الله) لم يتوقعوا رد الفعل من الجانب المسيحي".

الجهاد الإسلامي يهدد بشن حرب على إسرائيل

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في الشأن الفلسطيني: "في خطوة قد تخلق مواجهة مسلحة جديدة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، هددت حركة الجهاد الإسلامي بشن حرب دعماً لأسراها في سجون الاحتلال، فيما أعلن جناحها العسكري سرايا القدس عن التعبئة العامة.

زياد النخالة، الأمين العام للجهاد الإسلامي، قال إن الحركة ستدعم الأسرى بكل ما لديها، "حتى لو تطلبت منا خوض الحرب من أجلهم، ولن تمنعنا أي اتفاقات أو اعتبارات أخرى من ذلك".

وفي ظل هذه التطورات، جمع اجتماع - لم يحدد مكانه - وفداً قيادياً برئاسة النخالة والآخر من حماس برئاسة صالح العرعوري نائب رئيس مكتبها السياسي.

وشدد الجانبان على أن انتهاكات إسرائيل للأسرى الفلسطينيين داخل سجونها "تقود المنطقة نحو انفجار واسع"، بحسب بيان صادر عن حماس.

وقال البيان إن الحركتين حذرتا "حكومة العدو من اختبار صبر ومقاومة شعبنا"، مؤكداً أن "إيذاء الأسرى إهانة لكل أبناء شعبنا، ويجب على الاحتلال أن يتحمّل تبعات هذه السياسة الحمقاء التي قد تؤدي بالمنطقة نحو انفجار واسع".

قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الأربعاء، إن 250 من معتقلي حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على "الإجراءات الوحشية" ضدهم، مشيراً إلى أنه "بعد سبعة أيام، سيضرب 100 منهم أيضاً".

وبحسب نادي الأسير، فإن الأسرى المضربين يطالبون "إدارة السجن بوقف الإجراءات التعسفية التي فرضتها عليهم بشكل مضاعف بعد 6 أيلول، موعد عملية نفق الحرية".

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر في الجهاد الإسلامي قولها إنها نقلت رسالة إلى إسرائيل عبر مصر مفادها أنها "تتجه نحو خطوات تصعيدية تشمل إطلاق صواريخ وإشعال الحدود مع قطاع غزة، إذا لم يتراجع العدو عن إجراءاته ضد سجنائها".

(م ش)