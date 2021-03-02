​​​​​​​صحف عالمية: تحالف إسرائيلي- خليجي ضد إيران وتُهم الرشوة تضيّق الخناق على الحكومة الليبية الجديدة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى سعي دول الخليج وتل أبيب لتشكيل تحالف ضد طهران، وكذلك تُهم الرشوة التي تحوم حول رئيس الوزراء الليبي الجديد.

'الجيروزاليم بوست: إسرائيل تجري محادثات مع السعودية والإمارات والبحرين لتحالف دفاعي ضد إيران'

صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، نشرت في عددها لهذا اليوم، ملف التعاون والتنسيق الإسرائيلي مع عدة دول خليجية بخصوص النووي الإيراني، وفي هذا السياق تحدثت الصحيفة: "قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل والسعودية والإمارات والبحرين ناقشت توسيع التعاون في مواجهة أعداء مشتركين".

وقال المصدر إن هناك "مناقشة غير رسمية"، وتعتقد المجموعة أن النشاط الإيران سيكون تهديدًا كبيرًا، وكانوا يتطلعون إلى خطة إدارة بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بقلق.

وقال المصدر "هناك الكثير الذي يمكن تحقيقه من خلال توسيع التعاون".

وذكرت شبكة"i24 News" الإسرائيلية الأسبوع الماضي أن إسرائيل تجري محادثات مع دول الخليج الثلاث بشأن تحالف دفاعي.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه "لا يؤكد التقرير، لكننا مهتمون دائمًا بتطوير العلاقات مع شركائنا في الشرق الأوسط".

وأحد المؤشرات المبكرة لتحالف دفاعي محتمل هو أن إسرائيل لم تعترض على بيع الولايات المتحدة طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات، بعد أن قامت الدول بتطبيع العلاقات كجزء من اتفاقات إبراهيم العام الماضي.

وعلى الرغم من عدم وجود علاقات رسمية مع المملكة العربية السعودية، لكنها اقتربت أكثر مع دول الخليج الثلاث التي تناقش معها المزيد من التعاون الأمني ​​في أعقاب اتفاق 2015 بين القوى العالمية وإيران، والذي شعروا أنه لا يمنع إيران من تطوير سلاح نووي بمجرد انتهاء الاتفاقية".

'الغارديان: تحقيق للأمم المتحدة: رئيس الوزراء المؤقت في ليبيا انتخب عن طريق الرشوة'

بينما تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن الخلافات حول منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة، فيما يحوم حولها الشكوك بتلقيها الرشاوى: "أصبحت شرعية رئيس الوزراء الليبي المؤقت الجديد، عبد الحميد دبيبة، موضع شك بعد أن توصل تحقيق للأمم المتحدة إلى أنه حصل على منصبه بعد أن عرض أنصاره رشاوى تصل إلى 200 ألف دولار لجذب الأصوات".

ويُزعم أن أنصاره عرضوا الأموال في فندق في تونس، حيث اجتمع منتدى للحوار السياسي اختارته الأمم المتحدة من 75 شخصًا لانتخاب رئيس وزراء مؤقت لقيادة تنفيذية موحدة جديدة نحو الانتخابات الوطنية في البلاد في كانون الأول/ ديسمبر.

وأفاد التحقيق أن شجارًا نشب في بهو الفندق بعد أن اكتشف المندوبون أن الرشوة مقابل تصويتهم كانت أقل من تلك التي عُرضت سرًّا على الآخرين، وسمع أحد المندوبين أن ما يصل إلى 500000 دولار كان معروضًا.

ووصف مكتب رئيس الوزراء المؤقت هذه المزاعم بأنها أنباء كاذبة تهدف إلى تعطيل العملية السياسية.

ومن المقرر نشر تقرير الأمم المتحدة في 15 مارس/ آذار بعد أن طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز بإجراء تحقيق في مزاعم الرشوة.

ووجد أن اثنين من المشاركين يُزعم أنهما عرضا رشاوى تراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار على ثلاثة مشاركين على الأقل في المنتدى.

وقالت مديرة منظمة محامون من أجل العدالة في ليبيا إلهام سعودي: "إن الوضع الذي نحن فيه اليوم هو نتيجة إعطاء الأمم المتحدة الأولوية للمنفعة قبل كل شيء وعلى حساب الإجراءات القانونية الواجبة".

وأصدرت ست عضوات أخريات في المنتدى، السبت، بيانًا استنكرت فيه الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقيهن رشاوى، وطالبوا الأمم المتحدة بنشر التقرير لإنهاء التصريحات التشهيرية بشأنهم".

العرب نيوز: مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين

أما صحيفة العرب نيوز السعودية، فتطرقت إلى التعاون المصري مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي هذا الصدد قالت الصحيفة: "أطلقت مصر محفز سد الفجوة بين الجنسين، وهو أول تعاون مؤسسي بين القاهرة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي سيعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة".

وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في بيان، إن الشراكة تمكن مصر من استخدام الحضور العالمي للمنتدى لسرد قصص التنمية، وتعزيز تمكين المرأة، وتبادل الأفكار مع الشركاء الدوليين.

وقالت إن مصر هي أول دولة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين، وستركز المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) المعنية بالمساواة بين الجنسين لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وخصصت الوزارة 82 مليون دولار لنحو 13 مشروعًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بتمكين المرأة، كما سينفق الصندوق المخصص لأهداف التنمية المستدامة 3.3 مليار دولار على تنفيذ 34 مشروعًا لسد الفجوة بين الجنسين في مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة.

وقالت رانيا المشاط إن إطلاق حافز سد الفجوة بين الجنسين يعكس جهود الحكومة والتزام الدولة باتخاذ الإجراءات التي تضمن أن تلعب المرأة دورها في التنمية.

وقالت الوزيرة إن العديد من قطاعات المجتمع المصري تعمل على إطار زمني مدته ثلاث سنوات لتقليص الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.

وتتضمن الخطة التنفيذية دعم تمثيل المرأة في المستويات العليا لإدارة الشركة، وتقليل الصعوبات التي تواجهها المرأة في الموازنة بين عملها ومسؤوليات رعاية الأطفال، وتزويد النساء بالمهارات والخبرات وفرص المنح الدراسية في المجالات التي عادة ما تكون ممثلة فيها تمثيلاً ناقصًا".

(م ش)