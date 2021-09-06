​​​​​​​صحف عالمية: تغير في سياسات واشنطن تجاه الشرق الأوسط والمتطرفون ما زالوا الخطر الأكبر في العالم

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تعاون الولايات المتحدة مع حكومة دمشق لتخفيف الضغط على لبنان، وتزايد الخطر الإرهابي بالعالم بعد فوز طالبان.

الأسد وبايدن يتحدان لحلّ أزمة الطاقة اللبنانية

وقالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير لها، إنّ "إعلان نظام الأسد والولايات المتحدة استعدادهما للعمل سوياً على خطة لمساعدة لبنان بالحصول على الكهرباء، دليل على تغيير في السياسات تجاه الشرق الأوسط، بقيادة الرئيس جو بايدن".

وذكر الجانب السوري أنه على استعداد للمساعدة عبر جلب الغاز من مصر عبر الأردن. وهو الاقتراح الذي أعلنت عنه السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، والذي فاجأ المراقبين الدوليين، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أن القرار قد يرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب الصحيفة فان بايدن يراجع سياسة واشنطن في سوريا، بعد تمسك الرئيسين أوباما وترامب بالموقف الأوروبي - الأميركي، المؤيد لإحكام العقوبات طالما بقي بشار الأسد في السلطة.

وأدركت الحكومة اللبنانية سريعاً أهمية تخفيف الولايات المتحدة العقوبات على سوريا، وأرسلت وفداً لبنانياً رفيع المستوى، في زيارة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وفرض العقوبات.

اقتراح السفيرة الأميركية جاء استجابة لإيجاد حلّ بديل عن عرض إيران مساعدة لبنان. وذلك بعد إعلان حزب الله عن تحضيره لاستيراد النفط الإيراني، على الأرجح عبر سوريا.

وانطلقت سفينة النفط الأولى وسط تكهنات بإيقافها من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة". لكنّ لا تتوفر الوسائل القانونية الكافية للقيام بذلك.

ويفضل بايدن الانفتاح على سوريا حالياً بدلاً من إيران. وعلى الرغم من أن سوريا وإيران حليفتان، يحاول بعض الحلفاء الإقليميين إقناع بايدن بأن نفوذ إيران في طهران يمكنه أن يتضاءل، في حال عودة بشار إلى الحضن العربي، عبر التجارة والاعتراف الدبلوماسي. الأمر الذي يشكل مصدر قلق لحزب الله، لأن الحزب طوّر أسلحة وطرق تجارية مع إيران عبر سوريا.

الجهاديون سيظلون يشكلون تهديدًا في ظل حكومة طالبان

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية في تحليل لها: "قدم الهجوم على مطار كابول من قبل داعش الأفغانية صورة قاتمة لتورط الغرب في أفغانستان. كما سلطت الضوء على مدى تعقيد التهديد الإرهابي في جنوب آسيا. من كونه مدفوعًا بشكل أساسي من قبل القاعدة، فإنه يشمل الآن مجموعة من المنظمات المختلفة التي تشكل تهديدات من المرجح أن تظل إقليمية على المدى القصير إلى المدى المتوسط ​​ولكنها ستؤدي بلا شك إلى عدم استقرار يؤثر على الغرب على المدى الطويل".

من نواح كثيرة، كان التهديد من القاعدة متماسكًا إلى حد ما. استخدمت منظمة أسامة بن لادن أموالها ومواردها لدعم طالبان. وهذا ما مكنها من إقامة بنية تحتية إرهابية في أفغانستان استخدمتها في حربها ضد الغرب وأنصاره "المرتدين" في العالم الإسلامي. بينما ركزت مجموعات أخرى تعمل من الأراضي الأفغانية على خصوم بدلاء، لكنها عملت على نفس المبدأ.

وهناك قلق من أن هذا يمكن أن يحدث مرة أخرى. إنه سؤال مفتوح عما إذا كانت طالبان ستنقلب على منظمات مثل القاعدة التي قاتلت إلى جانبها في صراعها الذي دام عقدين ضد الولايات المتحدة. لكن حتى لو افترضنا أنهم وجدوا طريقة لاحتوائهم، لم يعد هذا هو التهديد الوحيد الذي قد يظهر.

في حين أن هناك مستوى معينًا من الهستيريا حول داعش، فقد أثبتت قدرتها على الصمود وهي فرع محلي لمنظمة لا تزال تتمتع بنفوذ كبير بين المجتمع الجهادي العالمي. يمكن العثور على همسات في الأحاديث عبر الإنترنت بأن الناس ربما يغادرون بلاد الشام للذهاب إلى أفغانستان الآن حيث أنها تقدم نفسها كبيئة مواتية للجهاد. إذا نظرنا إلى أقصى الحدود، فقد يعني هذا تخصيص داعش المزيد من الموارد لإنشاء خلافة صغيرة في جزء من أفغانستان. أو ببساطة استخدام العنف في المنطقة لإعادة بناء نفسها من جديد.

ولدى آسيا الوسطى سبب يدعو للقلق. شهدت التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عددًا من الحوادث في المنطقة مرتبطة بجماعات في أفغانستان. كما يبدو أن إيران تعزز علاقاتها مع طالبان بشكل عملي، لكن هناك القليل من الود بين طهران وكابول. قد تستمتع الصين وروسيا بالإذلال الغربي، لكنهما يدركان أنهما أقرب بكثير إلى التهديدات المحتملة التي قد تنتشر. من المرجح أن تحاول المجموعات التي تستهدف هذه البلدان الاستفادة من سيطرة طالبان وإعادة تأسيس نوع من الوجود في أفغانستان.

إذا لم تهتم الحكومات، يمكن أن تتفاقم المشاكل. حدث هذا في العراق، عندما ترك الانسحاب الأميركي في أواخر العقد الأول من القرن الحالي بيئة ساعدت في تكوين داعش. وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل أن تظهر نفس الرواية بالضبط في أفغانستان، إلا أن السياق موجود لتطور مشكلة إرهابية. ربما غادرت الولايات المتحدة وحلفاؤها أفغانستان، لكنهم لا يستطيعون الانسحاب منها.

دعوة لوقف إطلاق النار مع اشتداد القتال في وادي بنجشير في أفغانستان

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تقرير لها "قالت قوات طالبان يوم الأحد إنها توغلت في عمق وادي بنجشير، وسط دعوات لوقف إطلاق النار من علماء الدين الأفغان".

بدأ القتال العنيف بين طالبان وجبهة المقاومة الوطنية الأفغانية في بنجشير الأسبوع الماضي، حيث أكملت القوات الأميركية انسحابها رسميًا وأنهت وجودها المستمر منذ عقدين على الأراضي الأفغانية.

وفي الأيام القليلة الماضية، تدعي قوات طالبان وجبهة المقاومة، تحقيق مكاسب في المعركة. وأبلغت مصادر في طالبان وسائل الإعلام مساء الجمعة أنها استولت على المنطقة الجبلية الشمالية، لكن قادة المقاومة سرعان ما نفوا هذا الادعاء.

وقال القائد مولوي عزت الله بدر من بنجشير للصحيفة: "الآن منطقتي عنابة والروخة تحت سيطرتنا، المجاهدون يكسبون الأرض وينتقلون إلى بازارك. تكبد العدو خسائر فادحة".

في الوقت نفسه، قالت جبهة المقاومة إن مقاتلي طالبان الذين دخلوا الوادي محاصرون من قبل قواتهم.

وقال زعيم المقاومة زيماراي أحمدي "خلال هذه العملية، عانت حركة طالبان من خسائر فادحة واستسلم ما لا يقل عن 1600 من مقاتلي طالبان".

ومع استمرار القتال، دعا علماء الدين الذين الجانبين للعودة إلى المفاوضات.

وقال العلماء في بيان مشترك يوم الأحد "إنهاء الحرب أمر ملح ونحتاج للتحدث مع الجانبين. هذه الحرب ضارة بالجميع ويجب وقفها على الفور. سنواصل التفاوض مع الجانبين. أولاً سنناقش هذه المسألة مع طالبان ثم نذهب إلى بنجشير".

ولاحقاً يوم الاثنين، أعلنت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، سيطرة الحركة بشكل كامل على ولاية بنجشير.

(م ش)