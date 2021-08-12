​​​​​​​صحف عالمية: تدريبات صينية روسية مشتركة وواشنطن تدعو الأسد للإفراج عن صحفي محتجز

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التدريبات العسكرية الصينية الروسية المشتركة والتحضيرات الأميركية لعقد قمة للديمقراطيات، وموضوع الصحفي الأميركي المحتجز لدى حكومة دمشق منذ عام 2012.

الصين وروسيا تجريان تدريبات عسكرية وسط مخاوف أمنية في أفغانستان وآسيا الوسطى

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "أجرى نحو10 آلاف جندي من الصين وروسيا تدريبات عسكرية مشتركة شمال غرب الصين لاختبار بعض أحدث أسلحة جيش التحرير الشعبي وللإشارة إلى الوحدة بشأن المخاوف الأمنية المشتركة مثل أفغانستان".

وتركز المناورات، التي بدأت الاثنين في منطقة نينغشيا، على مكافحة الإرهاب والحفاظ بشكل مشترك على الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب تصريحات وزارتي دفاع البلدين. وقالت وسائل إعلام رسمية صينية، الأربعاء، إن التدريبات العسكرية هي الأولى التي تجريها الصين مع دولة أخرى منذ بداية تفشي جائحة كورونا.

وتجري الصين وروسيا تدريبات جوية وبرية وبحرية بشكل روتيني، لإبراز قوتهما عندما يتعلق الأمر بالمناطق ذات الاهتمام المشترك مثل كوريا الشمالية وبحر الصين الشرقي المتنازع عليه. وفي عام 2018، كانت الصين الدولة الأولى التي دعتها موسكو خارج دائرة ضيقة من حلفاء الاتحاد السوفيتي السابقين إلى أكبر مناوراتها السنوية في الشرق الأقصى لروسيا، مما يدل على أن الجانبين يتخطيان العروض الرمزية للقوة لتنسيق أنظمة الأسلحة وهياكل القيادة.

ووصف المسؤولون الأميركيون الروابط العسكرية المتنامية بين الصين وروسيا والطموحات الإقليمية بأنها تهديد أمني.

وتأتي التدريبات هذا الأسبوع في الوقت الذي تنفذ فيه حركة طالبان في أفغانستان هجوماً عسكرياً يدق أجراس الإنذار الأمني ​​في الدول المجاورة. وبينما لعبت موسكو تقليدياً دوراً أكبر في ضمان الاستقرار في آسيا الوسطى، كانت بكين منشغلة في إعادة تأكيد العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة في الأسابيع الأخيرة، وعقدت مؤخراً اجتماعاً مع طالبان في محاولة لوقف العنف وحماية مصالحها الداخلية.

بايدن يعقد قمة للديمقراطيات في كانون الأول القادم

وقالت صحيفة الواشنطن بوست الأميركية: "سيعقد الرئيس بايدن اجتماعاً للعشرات من قادة العالم المنتخبين في كانون الأول لحضور قمة افتراضية للاحتفاء بالديمقراطية، والوفاء بوعد الحملة الانتخابية الذي خيم عليه جائحة الفيروس التاجي وإرث الرئيس دونالد ترامب".

وقال مسؤول كبير بالإدارة إن الحدث سيعقد يومي 9 و10 كانون الأول، وستوجه الدعوات في غضون أسابيع.

وأشار المسؤول إن قائمة المدعوين ليست نهائية وستعتمد جزئياً على الدول التي تبدو متقبلة. ولم يؤكد الشخص ما إذا كان من المرجح أن يتلقى أي قادة معينين الدعوات، لكنه قال إن الهدف هو عقد مزيج من الديمقراطيات "الراسخة" والديمقراطيات "الناشئة".

وأضاف المسؤول: "نحن لا نحاول تحديد من هو ديمقراطي ومن ليس كذلك. ما نبحث عنه حقاً أثناء مشاركتنا في هذا التوعية هو نوع من الإرادة والقدرة على الوفاء بالتزامات ذات مغزى لتعزيز الديمقراطية والحقوق".

وكان بايدن قد وعد بمثل هذا الحدث في وقت مبكر من رئاسته كرد فعل على ترامب وما يراه هو وديمقراطيون آخرون بمثابة تقويض من سلفه للقيم الديمقراطية والقيادة الأميركية. سيعقد الاجتماع الذي يستمر يومين لقادة العالم وجماعات حقوق الإنسان وآخرين قبل الذكرى الأولى لهجوم 6 كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل عصابات مؤيدة لترامب.

ومن المشكوك فيه أن يُدعى بوتين إلى القمة، على الرغم من أنه يدّعي الشرعية الديمقراطية. ليس من الواضح ما إذا كان بايدن سيضم زعماء آخرين ذوي أوراق اعتماد ديمقراطية مشوهة، مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي كثير من الحالات، يحتفظ هؤلاء القادة بزعم إجراء انتخابات ديمقراطية، لكن التصويت يتم التلاعب به، ويتم التحكم في المحاكم ووسائل الإعلام، ويتم استهداف المعارضين السياسيين.

الولايات المتحدة: الأسد لديه القدرة على تحرير الصحافي الأميركي الذي لديه

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية "دعا وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الرئيس السوري بشار الأسد إلى إطلاق سراح الصحفي الأميركي أوستن تايس".

وفُقد تايس عام 2012 عند نقطة تفتيش بالقرب من دمشق. بعد خمسة أسابيع، نُشر مقطع فيديو يظهر أنه محتجز من قبل مسلحين مجهولين.

وقال بلينكن في بيان: "يبلغ من العمر 40 عاماً اليوم، بعد أن أمضى ربع حياته تقريباً في الأسر. أنا ملتزم شخصياً بإعادة جميع الأميركيين المحتجزين الرهائن أو المحتجزين ظلماً في الخارج إلى الوطن".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي: "نحن ملتزمون باتباع جميع السبل والتحدث مع أي شخص يمكنه المساعدة في إطلاق سراح أوستن والعودة إلى الوطن".

وأضافت "نحن لا نتحدث مع هؤلاء علناً، لكننا ملتزمون باستخدام كل أداة في حوزتنا لإعادة أوستن وجميع الرهائن المحتجزين في سوريا إلى الوطن".

(م ش)