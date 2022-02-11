​​​​​​​صحف عالمية: تدريبات روسية تزيد من مخاوف الغزو لأوكرانيا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، تزايد المخاوف من غزو روسي لأوكرانيا، واتهام امرأة ألمانية بارتكاب جرائم حرب بسبب إساءة معاملة الإيزيديين، إلى جانب الشأن الليبي.

التدريبات العسكرية الروسية الضخمة على الحدود الأوكرانية تثير مخاوف الغزو

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حول الأزمة الأوكرانية: "بدأت روسيا مناورات عسكرية واسعة النطاق في بيلاروسيا على حدودها الغربية مع بولندا وليتوانيا وعلى طول جناحها الجنوبي بالقرب من أوكرانيا، في تصعيد للمواجهة بين موسكو والقوى الغربية، ونذير محتمل لغزو روسي لجارتها.

يعتقد المسؤولون الغربيون أن التدريبات الروسية في بيلاروسيا يمكن أن تفتح ناقلًا جديدًا محتملًا لشن هجوم على أوكرانيا، بالإضافة إلى 100 ألف جندي نشرتهم موسكو بالفعل على الحدود الروسية الأوكرانية. يقول الكرملين إن النشاط العسكري هو رد على تهديد من الغرب لأمنه.

وقالت روسيا وبيلاروسيا، اللتان تجريان تدريبات عسكرية مشتركة بشكل روتيني، إن التدريبات، المسماة "العزم المتحد''، تهدف إلى اختبار استعداد قواتهما في تحييد التهديدات العسكرية وتأمين الحدود.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، بالتدريبات ووصفها بأنها ضغط نفسي، في حين وصفها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأنها لفتة عنيفة. وفي موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مخاوف الغرب بشأن التدريبات غير مفهومة.

وقالت موسكو إن القوات ستغادر بيلاروسيا بمجرد انتهاء التدريبات يوم 20 شباط. بدأت أوكرانيا تدريباتها العسكرية الخاصة ردًّا على ذلك يوم الخميس باستخدام طائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للدبابات أرسلتها تركيا وبريطانيا العضوان في منظمة حلف شمال الأطلسي. وستختتم هذه التدريبات أيضًا في 20شباط.

الخميس أيضًا، قالت البحرية الاميركية إنها نشرت أربع مدمرات أخرى في أوروبا، لإجراء تدريبات بحرية مع حلفاء الناتو. ولم تذكر البحرية كم من الوقت ستعمل السفن في المنطقة. تنضم المدمرات إلى أربع مدمرات أخرى تم تعيينها بالفعل هناك.

قال روب لي، الخبير في الشؤون العسكرية الروسية والزميل في معهد أبحاث السياسة الخارجية، وهو مؤسسة فكرية اميركية: "من الواضح أن هذا أكثر من مجرد تمرين للاستعداد. هو جزء من الاستعدادات لغزو".

موسكو، التي قالت إنها لا تخطط لغزو، حشدت قوات في جنوب روسيا حول أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم - التي ضمتها عام 2014 - محاصرة البلاد فعليًّا. كما نشر الكرملين سفنًا حربية في البحر الأسود لإجراء مناورات بحرية في وقت لاحق من هذا الشهر.

قال خبراء عسكريون إنه حتى لو لم تدخل روسيا أوكرانيا عبر بيلاروسيا في غزو، فإن عمليات الانتشار ستزيد من الضغط على كييف من خلال الاضطرار إلى الدفاع ضد تهديد للشمال".

امرأة ألمانية متهمة بارتكاب جرائم حرب بسبب إساءة معاملة الإيزيديين

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "اتُهمت امرأة ألمانية تزوجت من ثلاثة من مقاتلي داعش في سوريا بارتكاب جرائم حرب بعد مزاعم أنها أساءت معاملة امرأة إيزيدية.

وقالت السلطات الألمانية إن المرأة، اعتقلت في تشرين الأول من العام الماضي بعد عودتها إلى فرانكفورت من معسكر في سوريا كانت محتجزة فيه لمدة أربع سنوات.

قال المدعي العام الاتحادي في كارلسروه في جنوب غرب ألمانيا إنها متهمة بارتكاب جرائم حرب والمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية والانضمام إلى منظمة إرهابية أجنبية.

في العام الماضي، أدانت ألمانيا عضوًا عراقيًّا في داعش بارتكاب إبادة جماعية ضد المجتمع الإيزيدي، وهي المرة الأولى التي تنجح فيها مثل هذه القضية في أي مكان في العالم.

قال مسؤولون إن الامرأة الألمانية المتهمة دخلت سوريا من تركيا عام 2014 للانضمام إلى داعش وتزوجت من مقاتل بعد وصولها بوقت قصير.

تم اختطاف واستعباد الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات من قبل داعش عندما اجتاح مسلحون شمال العراق عام 2014".

تفاقم الاضطرابات السياسية في ليبيا مع وجود رئيسي وزراء

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في الشأن الليبي: "تعرضت ليبيا لمزيد من الفوضى السياسية والاضطراب بعدما اختار البرلمان، الذي يتخذ من شرق البلاد مقرًّا له، رئيسًا جديدًا للوزراء.

وفتحي باشاغا، الذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة طرابلس، انتخب رئيسًا للوزراء بعد جلسة عاصفة للبرلمان الشرقي، حتى مع رفض عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الحالي، استبداله.

ويُعتبر انتخاب باشاغا من قبل مجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرًّا له، بمثابة نكسة كبيرة للبلاد، التي سعت لسنوات لتوحيد نفسها ولكنها الآن منقسمة مرة أخرى فجأة، مع التنافس على قيادتها.

ومن المحتمل أن يؤدي انتخاب مجلس النواب لباشاغا إلى تقسيم الغرب والمساعدة في دعم موقف حفتر أو عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب والرجل الذي هندس تصويت يوم الخميس. وتعهد الدبيبة، وهو رجل أعمال شغل منصب رئيس الوزراء المؤقت منذ آذار، بالبقاء في منصبه حتى الانتخابات.

وكان صالح والدبيبة وباشاغا وحفتر وسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل، يسعون جميعًا لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المؤجلة الآن".

(م ش)