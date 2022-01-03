​​​​​​​صحف عالمية: تعاون روسي صيني للحد من القوة الأميركية وداعش ما زال يشكل خطراً

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى التعاون الروسي الصيني المشترك لكبح قوة الولايات المتحدة وكذلك تهديدات داعش في المنطقة.

التعاون العسكري بين الصين وروسيا يثير احتمالات مواجهة جديدة للقوة الأميركية

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ على مناورة عسكرية مشتركة طموحة في الصين هذا الصيف، والتي تشير إلى جانب التقارير الواردة في التعاون في تكنولوجيا الطيران والبحر والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت إلى وجود "تحالف دفاعي قوي"، وفقًا لمحللين عسكريين.

ويقول المسؤولون والمتخصصون العسكريون الأميركيون إنه من الصعب تحديد مستوى التعاون بين الدولتين اللتين تتحكمان بإحكام في المعلومات. لكن المسؤولين الغربيين وخبراء الدفاع يزدادون اقتناعًا بالعلاقة الوثيقة القائمة على التحالفات الاقتصادية الأخيرة والتدريبات العسكرية وتطوير الدفاع المشترك، فضلاً عن البيانات العامة القليلة من قادة الحكومة.

في حين أن المسؤولين الأميركيين يشككون منذ فترة طويلة في وجود تهديد موحد من البلدين، فإن البعض بدأوا يغيرون من لهجتهم.

الصين وروسيا، اللتان تشتركان في حدود طولها 2500 ميل، لديهما مصالح متنافسة في آسيا الوسطى والهند والقطب الشمالي تمنع تحالفًا كاملًا. وعلى عكس الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي، فإن أنظمة الدفاع في الصين وروسيا ليست متوافقة على نطاق واسع، مما يحد من فعالية القيادة المشتركة.

ومع ذلك، فإن الخطوات الأميركية لاحتواء البلدين دفعتهما إلى زواج المصالح، مما أعطى الخصمين المثيرين للجدل سابقًا حافزًا لحشد الموارد والاستخبارات ضد خصم مشترك، وفقًا للمحللين والمسؤولين الأميركيين. الصين وروسيا حريصتان على كبح نفوذ الولايات المتحدة وكذلك قوتها العسكرية والمالية، والتي يعتقدان أنهما على الأرجح ستعملان جنبًا إلى جنب، وفقًا للمحللين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في حزيران إن العلاقة بين الصين وروسيا مهيأة للوصول إلى "نطاق أوسع ومجال أوسع ومستوى أعمق". وقال بوتين إن العلاقات مع الصين وصلت الى مستويات تاريخية.

داعش لا يزال نشطا ويمثل مصدر تهديد

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن "القوات العراقية، قامت قبل نهاية العام بأيام قليلة أيضاً، بقتل ما لا يقل عن 22 عنصرا من داعش في عمليات برية وجوية في وسط وشمال وغرب البلاد، بعد إعلان التنظيم مسؤوليته عن سلسلة تفجيرات نفذت بعبوات ناسفة".

وعلى الرغم من إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منذ ثلاث سنوات نهاية التنظيم، شهد العام الماضي 342 هجوما لداعش شمالي سوريا.

كما حذر خبراء أمنيين وبشدة من عودة ظهور داعش في الشرق الأوسط، وربما أبعد من ذلك، كما أن ظهور داعش مجددا، أو نسخة مماثلة له، يعد أمرا لا يمكن تجنبه تقريبا، بالنظر إلى فشل حكومات عديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

ولا يزال يشكل داعش تهديدا في دول جنوب الصحراء بالقارة الأفريقية، وفي جنوب وشرق آسيا حيث صنع جذورا له في هذه المناطق في السنوات الماضية، بعيدا عن الشرق الأوسط الذي نشأ فيه ويفترض أنه هزم فيه.

وبالنظر إلى المدى الجغرافي لداعش، نجد أنه يتمدد، ففرعه في شبه جزيرة سيناء المصرية يقوم بهجمات، ومنذ أسبوعين أفشلت القوات المغربية مخططا لداعش، كما أشعل أتباع داعش في موزمبيق أعمال عنف في شمال البلاد.

وقال مسؤول أميركي كبير، في السابع عشر من كانون أول الماضي: "نحن ملتزمون بالحفاظ على وجودنا العسكري في سوريا، لأن بقايا داعش تمثل مشكلة خطيرة، كما أن خطر عودة التنظيم قائمة".

ولا تزال الاختلالات والفجوات الاجتماعية والسياسية في أماكن مثل العراق وسوريا، والتي استغلها التنظيم للحصول على موطئ قدم كبير في العالم، قائمة وقد تفاقمت في بعض النواحي.

جو بايدن يؤكد لرئيس أوكرانيا الرد الأميركي "الحاسم" على الغزو الروسي

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "قال الرئيس جو بايدن لنظيره الأوكراني إن الولايات المتحدة وحلفائها "سوف يردون بشكل حاسم" إذا غزت روسيا أوكرانيا، مع تصاعد التوترات بشأن نشر موسكو للقوات".

وكانت المكالمة يوم الأحد بين بايدن والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آخر محاولة دبلوماسية لتهدئة التوترات المتصاعدة بعد أن حشدت روسيا حوالي 100 ألف جندي على الحدود الشرقية لأوكرانيا. ومن المقرر أن تجتمع واشنطن وموسكو والدول الأعضاء في الناتو لإجراء محادثات في أوائل هذا الشهر، حيث تعتزم روسيا الضغط من أجل "ضمانات أمنية" للحد من توسع التحالف العسكري في أوروبا.

وأكد بايدن التزام أميركا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفقًا لبيان صادر عن جين بساكي، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.

على الرغم من أن الزعيم الروسي نفى في السابق أي خطة لغزو أوكرانيا، فقد قال الشهر الماضي إنه مستعد لاستخدام "الإجراءات العسكرية الفنية المناسبة" و "الرد بقسوة على الخطوات العدائية" إذا تجاهلت كييف وداعموها الغربيون "الخطوط الحمراء" لموسكو.

أدى تهديد روسيا باستخدام القوة العسكرية إلى تنشيط الجدل في فنلندا حول ما إذا كان يتعين على الدولة الإسكندنافية الانضمام إلى الناتو، وهي خطوة من شأنها أن تتحدى مطالب روسيا بالحد من نمو التحالف العسكري في أوروبا.

وفي خطاب العام الجديد، أكد رئيس فنلندا سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين أن البلاد تحتفظ بخيار السعي للحصول على عضوية الناتو في أي وقت.

(م ش)