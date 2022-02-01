​​​​​​​صحف عالمية: صراع روسي أميركي حول أوكرانيا في الأمم المتحدة والحوثيون يجندون الأطفال

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى اشتداد الصراع الروسي الأميركي حول أوكرانيا والاتهامات الأممية للحوثيين بتجنيد الأطفال، إلى جانب المفاوضات النووية.

الولايات المتحدة وروسيا تتصارعان حول أوكرانيا في أروقة الأمم المتحدة

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية، حول التوتر الروسي الأميركي: "اتهمت دبلوماسية أميركية كبيرة روسيا بمحاولة زعزعة استقرار أوكرانيا، وانتقد ممثل الكرملين بدوره، واشنطن لإثارة مخاوف وتوترات. بينما انخرط الجانبان في نقاش محتدم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشكك سفراء من الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي في دوافع روسيا وزيادة قواتها وما وصفوه بأنه تهديد لأمن أوكرانيا وأوروبا، خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الإثنين.

وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، التي دعت إلى الاجتماع: "إن الوضع الذي نواجهه في أوروبا عاجل وخطير، والمخاطر بالنسبة لأوكرانيا وكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كبيرة للغاية. هذا تهديد واضح للسلام والأمن".

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الذي حاول دون جدوى عرقلة الاجتماع، إن اتهامات الغرب تهدف إلى إثارة الانقسام الذي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في أوكرانيا بدلاً من تخفيفها.

قال نيبينزيا: "كان زملاؤنا الغربيون يتحدثون عن الحاجة إلى وقف التصعيد، لكنهم هم أنفسهم يؤججون التوترات بخطاباتهم ويثيرون التصعيد".

بعد أن تحدث نيبينزيا، سردت ليندا توماس غرينفيلد ما وصفته بالإجراءات الاستفزازية لروسيا في أوكرانيا وحولها. وقالت إن المساعدة العسكرية لأوكرانيا تهدف إلى التأكد من أن البلاد "مستعدة".

وكانت مناقشة يوم الإثنين فرصة نادرة لواشنطن وحلفائها لتسليط الضوء على تصرفات عضو دائم آخر في مجلس الأمن - روسيا - في منتدى دولي عام بعد أسابيع من الدبلوماسية المغلقة في العواصم الأوروبية.

قُتل ما يقرب من 2000 طفل وهم يقاتلون مع الحوثيين في الحرب الأهلية اليمنية

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية في الشأن اليمني: "لقي ما يقرب من 2000 طفل جنّدتهم جماعة الحوثي اليمنية مصرعهم في ساحة المعركة بين عامي 2020 ومنتصف 2021، وفقًا لخبراء الأمم المتحدة الذين قالوا إن أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم السبع سنوات تم تدريبهم في المعسكرات كمقاتلين.

ووزع خبراء الأمم المتحدة وثيقة من 303 صفحات، تم تقديمها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تضمنت بالتفصيل انتهاكات متعددة للقانون الدولي خلال الصراع الذي دام سبع سنوات في اليمن، بما في ذلك تجنيد الحوثيين للأطفال.

قال التقرير السنوي، إنه تلقى قائمة تضم 1968 طفلًا، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، جنّدهم الحوثيون الذين لقوا حتفهم في ساحة المعركة بين كانون الثاني 2020 وأيار 2021.

وقال الخبراء "كانت أعمارهم بين 10 و17 سنة".

وذكر التقرير أن الحوثيين أقاموا معسكرات صيفية في المدارس والمساجد لتجنيد الأطفال.

وأضاف التقرير "في هذه المعسكرات الصيفية، يتم تشجيع خطاب الكراهية والعنف ضد مجموعات معينة". وقالت لجنة الخبراء المكونة من أربعة أعضاء إن الأطفال تلقوا تعليمات بترديد شعار الحوثيين "الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام".

مسؤولون أميركيون: المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني عند مفترق طرق

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية عن المفاوضات النووية: "حذر مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية خلال إيجاز صحفي مع الصحفيين يوم الإثنين من أن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة قد تكون "مستحيلة" بسبب التقدم النووي الإيراني.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية أيضًا إنه "من الصعب تخيل" استعادة اتفاقية خطة العمل الشاملة المشتركة دون أن تفرج إيران أيضًا عن أربعة أميركيين كانوا محتجزين كرهائن من قبل القوات الإيرانية.

وقال المسؤول إنه ما لم يتم إحراز تقدم، فإن القدرات النووية الإيرانية يمكن أن تتجاوز الحدود المفروضة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، مما يخلق وضعًا "بالغ الخطورة" للشرق الأوسط والعالم.

وأضاف المسؤول إن الوقت كان قصيرًا، وإنه قد يستغرق "أسابيع وليس شهورًا" قبل أن تتمكن إيران من إنتاج مواد نووية قابلة للانشطار.

وتعهد مسؤولون إيرانيون الشهر الماضي بعدم السعي لتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 60 بالمائة. لكن بدون خطة العمل الشاملة المشتركة، يمكن للجهود الإيرانية المستمرة أن تحقق تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة، مما يجعل من بناء سلاح نووي أكثر احتمالًا.

وقال المسؤول "نحن نصل إلى اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك لن نكون في وضع يسمح لنا بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لأنها لن تحمل القيمة التي تفاوضنا من أجلها".

لكن المسؤول شدد على أنه بالنسبة لإيران "حان الوقت الآن لاتخاذ قرارات سياسية. حان الوقت الآن لتقرير ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ تلك القرارات اللازمة للعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال المسؤول إن الرئيس الأميركي جو بايدن سعى إلى استعادة المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة في المفاوضات غير المباشرة مع إيران في فيينا قبل 10 أشهر".

(م ش)