​​​​​​​صحف عالمية: صراع التحالفات بين روسيا أميركا يشتد

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى الصراع الروسي الأميركي على فرض هيمنتهما في آسيا وأفريقيا.

تحدي بوتين غير المتوقع: انتقادات من حلفائه في آسيا الوسطى

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "في بداية العام، أرسلت روسيا أكثر من 2000 جندي إلى حليفها القديم (كازاخستان) للمساعدة في إخماد الاضطرابات العنيفة المناهضة للحكومة. بعد ستة أسابيع، عندما اقتحمت القوات الروسية أوكرانيا، أتيحت لكازاخستان فرصة لرد الجميل من خلال دعم الغزو، ولكنها لم تفعل ذلك.

وبدلاً من ذلك، انضمت كازاخستان إلى دول آسيا الوسطى الأخرى على طول الحدود الجنوبية لروسيا في البقاء على الحياد بشأن الغزو، تاركة بيلاروسيا الدولة السوفيتية السابقة الوحيدة التي قدمت الدعم الكامل. ووعدت كازاخستان بفرض عقوبات غربية على موسكو وقالت إنها ستعزز صادراتها النفطية إلى أوروبا عبر طرق تتجاوز روسيا وزادت ميزانيتها الدفاعية واستضافت وفداً أميركياً يهدف إلى إقناع الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بأن تكون أقرب إلى فلك واشنطن.

وتمثل المسافة المتزايدة بين موسكو وأكبر حليف لها في آسيا الوسطى تحدياً غير متوقع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. على مدى عقود منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، عملت موسكو على الحفاظ على نفوذها عبر آسيا الوسطى من خلال التحالفات العسكرية والاقتصادية مع الجمهوريات الشقيقة السابقة. أهمها كازاخستان، وهي دولة غنية بالنفط أكبر من حجم أوروبا الغربية. يشترك البلدان في حدود يبلغ طولها 4750 ميلاً، وهي ثاني أطول حدود في العالم بعد الحدود بين الولايات المتحدة وكندا".

المبعوث الأميركي الخاص يبدأ جولته في مصر والإمارات وإثيوبيا

قالت صحيفة عرب نيوز السعودية "بدأ المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جولة إقليمية يوم الأحد لحل التوترات الناجمة عن سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وسيجري مايك هامر محادثات في مصر والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا حتى الأول من آب، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية.

أثار سد النهضة التوترات بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

وتطالب الدولتان الأخيرتان باتفاق ملزم قانوناً بشأن ملء وتشغيل السد، حيث يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقليص حصتهم من مياه النيل.

وتتزامن جولة هامر الإقليمية مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي يزور مصر وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما سيتشاور هامر مع الاتحاد الأفريقي، الذي أجريت تحت رعايته محادثات سد النهضة.

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية في وقت سابق من الشهر الجاري، دعم واشنطن للأمن المائي لمصر وقرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف".

وزير الخارجية الروسي يزور مصر في بداية جولة أفريقية

قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية "كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مصر يوم الأحد في المحطة الأولى في جولة أفريقية تشمل أربع دول في إطار محاولة متصورة لتعزيز علاقات موسكو مع الحلفاء الذين قاوموا رواية الغرب عن حربها في أوكرانيا.

والتقى لافروف، الذي وصل القاهرة في وقت متأخر يوم السبت، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأجرى لاحقاً محادثات مع وزير الخارجية سامح شكري. كما التقى الوزير الروسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وألقى كلمة أمام الممثلين الدائمين للجامعة في مقر الجامعة بوسط القاهرة.

كما تعهد بالدعم الثابت لأصدقاء روسيا العرب والأفارقة وسعى لطمأنة مصر بأن موسكو تبذل كل ما في وسعها لضمان استئناف صادراتها من الحبوب الحيوية من أوكرانيا إلى مصر.

وجاء في بيان لمكتب الرئيس المصري عقب محادثاته مع لافروف أن "الرئيس أكد على أهمية الحوار والحلول الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الأوكرانية، وكذلك دعم مصر لتسوية سياسية سريعة للنزاع".

ونقل البيان عن السيسي قوله للوزير الروسي "مصر مستعدة لدعم هذا المسار من خلال اتصالاتها الدولية مع كافة الأطراف المعنية".

لكن لافروف تبنى وجهة نظر قاتمة لاحتمال إجراء مفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الحرب.

وقال في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع نظيره المصري "ليس لدينا أي تحيز بشأن استئناف المفاوضات بشأن نطاق أوسع من القضايا لكن الأمر لا يعتمد علينا".

وأضافت "السلطات الأوكرانية، من الرئيس إلى مستشاريه الذين لا حصر لهم، تقول باستمرار أنه لن تكون هناك مفاوضات حتى تهزم أوكرانيا روسيا في ساحة المعركة".

ومن المقرر أن يسافر الوزير الروسي، الذي كان آخر مرة في مصر قبل 15 شهراً، من مصر إلى إثيوبيا وأوغندا - وهما دولتان متوترتان في العلاقات مع الغرب - وينتهي بجولته السريعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية".

(م ش)