​​​​​​​صحف عالمية: سنوات كارثية تنتظر سورية والعراق بفعل الجفاف وإسرائيل لا ترى أي قيمة للعودة إلى الاتفاق النووي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التحذيرات الأممية بشأن الوضع الكارثي في سوريا والعراق، وإلى التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى عدم العودة إلى الاتفاق النووي الايراني عام 2015، بالإضافة إلى الشأن التونسي.

يواجه الملايين في سوريا والعراق الجفاف

وتحدثت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن أزمة المياه في سوريا والعراق، وقالت: "حذرت 13 منظمة إغاثية عاملة في المنطقة من أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا والعراق يفقدون إمكانية الحصول على الماء والغذاء والكهرباء.

وتقول تلك المنظمات التي تضم المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة أطفال الحرب العالمية إن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات هطول الأمطار والجفاف يحرم الناس من مياه الشرب.

ويؤدي النقص أيضًا إلى انقطاع التيار الكهربائي مع نفاد المياه من السدود، مما يؤثر بدوره على عمليات البنية التحتية الأساسية بما في ذلك المستشفيات، وأضافت منظمات الإغاثة أن ارتفاع درجات الحرارة الناجم عن تغير المناخ يزيد من مخاطر وشدة الجفاف.

يعتمد أكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا بشكل مباشر على مياه الأنهار، ويتعرض حوالي 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام. كما يواجه سدان في شمال سوريا، يخدمان ثلاثة ملايين شخص بالكهرباء، إغلاقًا وشيكًا، وشهدت المجتمعات في الحسكة وحلب والرقة ودير الزور، بما في ذلك النازحون في المخيمات، ارتفاعًا في تفشي الأمراض المنقولة بالمياه مثل الإسهال منذ انخفاض المياه.

وفي العراق، يهدد فقدان الوصول إلى مياه النهر والجفاف ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص. كما تم استنفاد مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية ومصايد الأسماك وإنتاج الطاقة ومصادر مياه الشرب.

قال المدير الإقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي كارستن هانسن "الانهيار الكلي لإنتاج المياه والغذاء لملايين السوريين والعراقيين بات وشيكًا".

وأضاف "مع استمرار نزوح مئات الآلاف من العراقيين، وما زال الكثيرون يفرون للنجاة بحياتهم في سوريا، ستصبح أزمة المياه التي تتكشف قريبًا كارثة غير مسبوقة تدفع المزيد من الأشخاص إلى النزوح".

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة كير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نيرفانا شوقي "يتطلب الوضع أن تعمل السلطات في المنطقة والحكومات المانحة بسرعة لإنقاذ الأرواح في هذه الأزمة الأخيرة".

مسؤول قبل اجتماع بينيت وبايدن: إسرائيل ترى أن "لا قيمة" في العودة إلى اتفاق إيران النووي

ونقلت صحيفة الهآرتس الاسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن "إسرائيل لا ترى أي "قيمة" في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015".

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين "إيران حاليًّا في أكثر النقاط تقدمًا في برنامجها النووي على الأقل من حيث التخصيب" وأضاف أن "معدل التخصيب منذ أيار 2018 مقلق". كان ذلك عندما أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي يهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.

ومن المقرر أن يغادر بينيت متوجهًا إلى واشنطن يوم الثلاثاء مع كبار مسؤولي الدفاع ومستشاري الأمن القومي. وسيجتمع رئيس الوزراء يوم الأربعاء مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وفي اجتماعه يوم الخميس مع الرئيس بايدن - وهو الأول للزعيمين منذ أن تولى كلاهما منصبه، يخطط بينيت لتقديم خطة طورتها حكومته لكبح جماح إيران، وقال بينيت في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد "سأبلغ الرئيس بايدن أن الوقت قد حان لوقف إيران وليس لضخ شريان الحياة عليها في شكل اتفاق نووي انتهى بالفعل".

ويتوقع مسؤولون إسرائيليون أن يناقش بايدن وبينيت الانسحاب الأمريكي الأخير من أفغانستان، وكذلك القضية الفلسطينية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال المسؤول إن جزءًا من هدف الزيارة هو نقل "رسالة جديدة من إسرائيل"، مشددًا على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأضاف أن البيت الأبيض يرى أن الزيارة مهمة أيضًا، حتى وسط "معالجة" بايدن المكثفة لتداعيات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ومن المتوقع أيضًا أن يناقش الزعيمان اتفاقات التطبيع التي تمت بوساطة ترامب بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. وقال المسؤول الكبير "نود أن نرى تقدمًا في بعض الدول المهمة الأخرى. يمكنك أن تفترض أننا نعمل على ذلك".

الرئيس التونسي سعيّد يمدد تعليق عمل البرلمان إلى أجل غير مسمى

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد "الفترة الاستثنائية" البالغة 30 يومًا التي بدأت في 25 تموز لإقالة الحكومة وتجميد البرلمان والسيطرة الكاملة على الحكومة حتى إشعار آخر.

كما مدد أمرًا برفع الحصانة عن المشرعين في البلاد، وأضاف البيان أنه سيخاطب الشعب التونسي خلال الأيام المقبلة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وقضى الرئيس معظم الشهر الماضي بعيدًا عن أنظار الجمهور ورفض التواصل مع الجميع باستثناء دائرة داخلية مختارة وعدد قليل من الحلفاء الرئيسين.

(م ش)