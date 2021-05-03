​​​​​​​صحف عالمية: شبان تركيا يفرون إلى أوروبا وواشنطن وطهران تحرزان تقدمًا في الملف النووي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى ازدياد هجرة الشبان من تركيا والتقدم الملموس للمفاوضات النووية، وكذلك أسباب زيارة بريت ماكغورك إلى المنطقة والتي أتت على وقع الحديث عن مفاوضات إيرانية سعودية حول ملفات المنطقة.

'تركيا تواجه "نزوحًا" وارتفاع طلبات اللجوء بنسبة 5.6٪'

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "أصبحت هجرة الأدمغة ونزوح الشباب من تركيا نقاطًا مثيرة للجدل في البلاد بعد إلقاء القبض على اثنين من مستخدمي "TikTok" مؤخرًا لنشرهم مقطع فيديو ساخر حول عدم قدرة الشباب الأتراك على السفر إلى الخارج وسط الوباء".

وتظهر الإحصائيات الحديثة في تركيا، حيث أصبحت الدعابة عملًا لا يغتفر بالنسبة للسلطات، أن عدد المواطنين الذين يختارون الانتقال إلى الخارج في تزايد.

وتُظهر أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي أن طلبات اللجوء التركية إلى أوروبا زادت بنسبة 5.6٪ منذ عام 2019.

وقال الخبراء إن الهجرة الجماعية مرتبطة بشكل أساسي بالصعوبات الاقتصادية والقمع الممنهج لحرية التعبير والديمقراطية.

واحتل الأتراك الذين يبحثون عن ملاذ آمن في أوروبا المرتبة الخامسة في طلبات اللجوء والهجرة والحماية المؤقتة لدول الاتحاد الأوروبي، وجاءوا بعد السوريين والفنزويليين والأفغان والعراقيين.

وتقدم حوالي 2995 تركيًّا بطلبات لجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2015، لكن في عام 2020 ارتفع العدد إلى 18145.

وتصاعد هذا الاتجاه في السنوات الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بالشباب الذين يحاولون بناء حياة جديدة ومستقبل جديد في دول الاتحاد الأوروبي، وعلى الأخص ألمانيا، حيث تقدم معظم الأتراك للحصول على الحماية واللجوء.

ويقول الخبراء إن هجرة الأدمغة على نطاق واسع كانت ناجمة عن "تراجع الديمقراطية" في البلاد، وكذلك بسبب تدهور مستوى المعيشة، حيث إن معظم الأتراك الشباب غير قادرين على رؤية مستقبل لأنفسهم في البلاد.

كما أن انخفاض الجودة في التعليم العالي، وتضاؤل ​​احتمالات الحراك الاجتماعي الصاعد، وانتشار المحسوبية في سوق العمل، دفع الشباب أيضًا نحو اليأس والغضب.

وتحتل تركيا المرتبة 153 في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2021 الصادر عن مراسلون بلا حدود والذي تم الإعلان عنه في 17 أبريل.

كما تتصدر الدولة قائمة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي تتلقى معظم الأحكام من حيث انتهاكات حرية التعبير.

'طريق العودة إلى الاتفاق: الولايات المتحدة وإيران تحرزان تقدمًا جادًّا في المحادثات النووية'

وفيما يخص الملف النووي الإيراني، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "مع اقتراب موعدين حاسمين، تتزايد الآمال في تحقيق اختراق حقيقي في المفاوضات النووية الإيرانية الجارية حاليًّا في فيينا".

ولأشهر، كانت الولايات المتحدة تتكلم بصوت عالٍ حول كيف وبأي شروط ستعود إلى الاتفاق النووي مع إيران، حيث كانت الشكوك تنتشر في عواصم العالم حول ما إذا كانت إدارة جو بايدن تريد إحياء الصفقة.

ولكن خلال المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة على مدار الأسبوعين الماضيين في فيينا، أذهلت واشنطن جميع المعنيين عندما قدمت فجأة خططًا توضح بالتفصيل كيف سترفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقال مسؤول مشارك في المحادثات: "ما قدموه للإيرانيين هو اقتراح اقتصادي خطير للغاية، أعتقد أنه أكثر مما كان يتوقعه الإيرانيون، ما طرحه الأميركيون على الطاولة كان عودة كاملة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، لقد فوجئ الإيرانيون تمامًا".

وستكون المحادثات خلال الأسابيع الأولى من أيار/ مايو حاسمة، مما يؤكد الحاجة إلى اتفاق قبل موعدين وشيكين. بموجب اتفاقية مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وستمسح إيران لقطات للمنشآت النووية الخاضعة للتفتيش الدولي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 21 مايو، مما قد يحجب المعلومات المهمة حول البرنامج النووي للبلاد. كما أن إيران على وشك الدخول في موسم مثير للانقسام سياسيًّا قبل الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران/ يونيو والتي قد ترفع من مستوى القادة المتشددين في طهران.

وكان المسؤولون الأميركيون حذرين في تقييم احتمالات النجاح، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين يوم الخميس: "من العدل أن نقول إن بعض التقدم قد تم إحرازه، لدينا فهم أفضل لما قد يتعين علينا القيام به إذا عادت إيران إلى الامتثال، وتقييمنا أن الإيرانيين لديهم إحساس أفضل بما يتعين عليهم فعله لاستئناف امتثالهم لخطة العمل الشاملة المشتركة".

إن مخاطر نجاح المحادثات الجارية كبيرة، لا تريد إدارة بايدن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فحسب، بل تريد أيضًا متابعة الاتفاقات التي من شأنها تشديد القيود على برنامج إيران النووي وربما تعالج دعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

وفي هذا السياق قال الباحث في شؤون إيران في مجموعة الأزمات الدولية علي فايز: "يدرك بايدن أنه إذا لم يكن تخفيف العقوبات فعالًا، فلن يكون هناك حافز لإيران للتفاوض، بالنسبة لإدارة بايدن، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة هي محطة طريق لاتفاق نووي أطول وأقوى".

إن العودة إلى الاتفاق النووي ستفي بأحد وعود بايدن الانتخابية وربما تقلل التوترات في الشرق الأوسط، الأمر الذي أثار انتباه كل رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون، الذي ترك منصبه قبل نصف قرن تقريبًا.

ولكن أي اتفاق يمكن أن يؤدي أيضًا إلى رد فعل عنيف في واشنطن من قبل الصقور القلقين من أي دبلوماسية مع إيران، بالإضافة إلى إزعاج شركاء الأمن الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية وإسرائيل، اللتين تسعيان بنشاط إلى إفشال المحادثات.

في الوقت الحالي، يبدو أن فريق بايدن من المفاوضين - بقيادة الدبلوماسي المخضرم روبرت مالي - عازم على التحرك نحو صفقة بعد أسابيع استكشفت خلالها الولايات المتحدة إمكانية مشاركة محدودة للغاية.

'توقيت غريب لزيارة وفد أميركي إلى العالم العربي'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "سيزور وفد أميركي برئاسة بريت ماكغورك، الدول العربية الرئيسة هذا الأسبوع، لكن توقيت رحلة ماكغورك مثير للفضول والأخبار تثير تساؤلات حول هدفها".

وتأتي الزيارة في وقت أفادت تقارير أن السعودية وإيران أجرتا محادثات خلف الكواليس مع بعضهما البعض، فهل يمكن أن تؤدي هذه المناقشات إلى انفراج في العلاقات بين البلدين، وبالتالي بين القوى الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة؟ من الصعب قول هذا.

وقد يفسر هذا سبب سعي الإدارة الأميركية الحالية، بقيادة جو بايدن، إلى إرسال ماكغورك إلى الشرق الأوسط: لطمأنة حلفاء أميركا العرب بأنهم لن يتم استبعادهم من أي نوع من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران، حتى رغم أنهم ليسوا جزءًا من المفاوضات. في الواقع، تريد واشنطن من حلفائها أن يطمئنوا إلى أنهم ما زالوا "شركاء موازيين"، وأن الولايات المتحدة ستدعمهم، بعبارة أخرى، قد تكون مجرد زيارة تعزية.

ومن المهم تقييم المحادثات الثنائية السعودية الإيرانية المبلّغ عنها، ومن الواضح أن استقرار اليمن المجاور يأتي على رأس قائمة أولويات المملكة العربية السعودية. وتؤثر الحرب هناك على أمنها القومي، بالنظر إلى أن الحرس الثوري الإيراني، المسؤول عن الحملات العسكرية الإيرانية في المنطقة، يمد الحوثيين بالسلاح والمقاتلين، بهدف زعزعة استقرار المملكة.

مع استبعاد موضوع الحرب في اليمن - ودور إيران فيها - من المحادثات النووية المقبلة، والسؤال هو ما الذي قد تسعى إيران لاستخراجه من السعودية مقابل السلام. هل ستكون السعودية مستعدة لمساعدة إيران على الخروج من عزلتها الإقليمية والدولية؟ إنه اقتراح سيثير اهتمام طهران بلا شك.

سوريا، على سبيل المثال، مهمة للغاية بالنسبة لروسيا، التي تدعي أنها تلعب دورًا في تسهيل المحادثات السعودية الإيرانية وتوسيعها لتشمل إنشاء بنية أمنية للشرق الأوسط تحرص عليها موسكو. تريد روسيا اتفاقًا سعوديًّا إيرانيًّا حول القضايا المتعلقة بسوريا، لكن جهودها وطموحاتها تصطدم بواقع سياسي غير مواتٍ. إذا رفضت الرياض دعم نظام الأسد في سوريا، المتحالف مع روسيا وإيران، فسيكون ذلك بمثابة كسر للصفقة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني، الذي لا ينفذ عمليات داخل سوريا فحسب، بل يهيمن على سياسة إيران الخارجية.

مثال آخر لتوضيح صعوبة تحقيق اختراق مرتبط بمطلب إيراني للاحتفاظ بالحرية الكاملة للعمل داخل الدول العربية الأخرى، بما في ذلك العراق ولبنان.

يُعد حزب الله أحد أهم وكلاء الحرس الثوري الإيراني، ويعتبر منظمة إرهابية من قبل العديد من الدول حول العالم ولكنه كيان قوي في السياسة اللبنانية. ستحاول طهران انتزاع تنازلات من الرياض باسم المساعدة في تشكيل حكومة في لبنان، بعد شهور من الجمود المستمر بشأن تشكيلها. لكن إيران تريد في النهاية حكومة لبنانية يمكنها السيطرة عليها من خلال حزب الله، مثل هذا الواقع سيحمل تكاليف طويلة الأمد ويصل إلى حد الخطأ الاستراتيجي.

(م ش)