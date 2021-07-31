​​​​​​​صحف عالمية: سعي أميركي إلى عدم تكرار أخطاء الماضي ومطالبات أممية بمحاسبة المرتزقة في ليبيا

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تبعات الانسحابات الأميركية من المنطقة، والمطالبات الأممية بسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، إلى جانب الهجوم على ناقلة نفط المرتبطة بإسرائيل.

في العراق... بايدن لا يريد تكرار أخطاء أوباما

البداية من الشأن العراقي، وفي هذا الصدد، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية " تماماً كما حدث مع أفغانستان، يقوم الرئيس الأميركي جو بايدن بمغامرة كبيرة بقراره إنهاء العمليات القتالية الأميركية في العراق بحلول نهاية عام 2021.

ومع ذلك، يبدو أن هناك فرقاً كبيراً بين خطط إدارة بايدن للعراق مقابل تلك الخاصة بأفغانستان، حيث تعتزم واشنطن سحب جميع قواتها قبل نهاية العام. ويخطط بايدن للحفاظ على الوجود الأميركي المصغر في العراق لتقديم المساعدة والتدريب لقوات الأمن العراقية لضمان قدرتها على احتواء التهديد الذي تشكله كل من المجموعات المدعومة من إيران وداعش.

وهذا الإعلان، الذي أعقب اجتماع بايدن مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض يوم الاثنين، هو تأكيد لسياسة إدارته بفك ارتباط الولايات المتحدة بالتدخلين العسكريين الرئيسين اللذين جاءا بعد هجمات 11 أيلول 2001.

سيكون هناك تحول في التركيز، بدلاً عن ذلك، حيث تركز الوحدة الأميركية المتبقية جهودها على أداء دور استشاري. سيكون أحد أهدافها الأساسية ضمان عدم تجديد مقاتلي داعش لمحاولاتهم لتحدي الحكومة العراقية، كما حدث في المرة الأخيرة التي سحبت فيها واشنطن قواتها العسكرية من البلاد.

أحد الاختلافات الرئيسة بين نهج بايدن في العراق مقارنة بأفغانستان هو أنه في حين كانت الحكومة الأفغانية حريصة على أن تحافظ واشنطن على وجودها العسكري، أرادت الحكومة العراقية رؤية الولايات المتحدة وهي تقلص عملياتها العسكرية - وهو موضوع سياسي ساخن في بغداد.

ومع ذلك، بعد أن أمضى معظم العقدين الماضيين غارقاً في الشؤون العراقية، فإن بايدن على دراية جيدة بصعوبات تحقيق التوازن الصحيح بين الأمن والاستقرار في العراق.

يمكن القول إن التسرع غير اللائق في الانسحاب، مع عدم إيلاء اهتمام كاف للمؤسسات السياسية الهشة في العراق، أدى إلى ظهور داعش صيف عام 2014، عندما سيطر المسلحون على مساحات شاسعة من شمال العراق. فيما أصبح مصدر إحراج كبير لإدارة أوباما، اضطرت واشنطن مرة أخرى إلى نشر قوات مقاتلة في العراق، ما أدى في النهاية إلى المهمة الناجحة للغاية لتدمير ما يسمى بخلافة داعش في العراق وسوريا.

يثير قرار بايدن أيضاً تساؤلات حول تورط إيران المستقبلي في العراق، مع مخاوف من أن طهران ستسعى لتوسيع نفوذها هناك. سيكون الرئيس الأميركي مدركاً جيداً للمخاطر التي يتعرض لها. لكن من خلال سعيه للحفاظ على وجوده في البلاد، فإنه يتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان ألا يعيد التاريخ نفسه".

خبراء الأمم المتحدة: يجب محاسبة المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا على انتهاكات حقوق الإنسان

وفي الشأن الليبي، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية "قال خبراء الأمم المتحدة، إنه يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المرتزقة الأجانب ومحاسبة الجناة.

وأضافوا أن رحيل المقاتلين الأجانب من البلاد "شرط مسبق حيوي" لإجراء انتخابات سلمية مقررة في كانون الأول.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي يسعون للاستفادة من الصراع في ليبيا، غالبيتهم من سوريا وتركيا وتشاد والسودان.

وقد وافق أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجوب إعادتهم إلى أوطانهم. لكن اثنين من الأعضاء الدائمين في المجلس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتهمان دولة أخرى، روسيا، بالمسؤولية عن بعض المقاتلين الأجانب. ويشيرون على وجه الخصوص إلى مجموعة فاغنر، وهي شركة أمنية خاصة مدعومة من الكرملين يقول خبراء الأمم المتحدة إنها متورطة في القتال في ليبيا.

وقال خبراء مجموعة العمل إن هؤلاء المرتزقة يجب أن يغادروا البلاد على الفور و "يجب أن يكون هناك وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا".

وخلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وافق ممثلو طرفي النزاع على خريطة طريق لإجراء "انتخابات وطنية ديمقراطية وذات مصداقية" من المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول من هذا العام.

وخلص فريق العمل قبل أكثر من عام إلى أن الاعتماد على المرتزقة منذ عام 2019 ساهم في تصعيد الصراع في ليبيا، وقوض عملية السلام، وشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على البلاد. منذ ذلك الحين، وحث الخبراء الحكومات مراراً وتكراراً على التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقال الخبراء يوم الجمعة "بعد مرور عام، نتطلع إلى الانتخابات، ما زلنا نشعر بالقلق من أن أي عملية سياسية تهدف إلى إرساء سلام مستدام يجب أن تتضمن التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان".

وأضافوا "يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة والجهات ذات الصلة بالمرتزقة والمتعاقدين من القطاع الخاص".

الهجوم المميت على ناقلة النفط المرتبطة بإسرائيل هو تصعيد كبير

وعن الهجوم على ناقلة النفظ المرتبطة بإسرائيل، قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية "يعد الهجوم على ناقلة ميرسر ستريت قبالة سواحل عمان تصعيداً كبيراً في سلسلة متواصلة من الهجمات على السفن التي زادت هذا العام.

وشمل الهجوم الأخير على ناقلة النفط قبالة سواحل عمان استخدام طائرات مسيّرة متطورة، وأدى إلى مقتل اثنين من أفراد الطاقم، وهو تصعيد كبير في الصراع البحري السري.

الحادث الذي وقع في خليج عمان، تم تنفيذه على ما يبدو بواسطة نوع من الطائرات المسيّرة، كما أن الأجهزة التي تم العثور عليها في هذه الطائرات تستخدمها الجماعات الموالية لإيران لمهاجمة المملكة العربية السعودية ودول أخرى في اليمن وأماكن أخرى تم ربطها بإيران في الماضي.

وهذا العام، تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل ووردت تقارير عن هجمات على عدة سفن مرتبطة بإسرائيل.

كما حذر رئيس القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي عدة مرات خلال العام الماضي من أن الطائرات المسيّرة تشكل تهديداً كبيراً وناشئاً في المنطقة. وقد أشار إلى طائرات مسيّرة تم شراؤها للبيع وهي تجارية ويمكن تعديلها، مثل المروحيات الرباعية، لكن التهديد الحقيقي يتمثل في الطائرات الإيرانية المسيّرة التي يتم تهريبها إلى مجموعات مثل حماس وحزب الله والحوثيين والعراق وسوريا".

(م ش)