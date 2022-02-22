​​​​​​​صحف عالمية: روسيا تنشر قواتها في شرق أوكرانيا والقطاع المالي السويسري في خطر

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى نشر الرئيس الروسي لقواته في شرق أوكرانيا والاتهامات التي طالت البنوك السويسرية بغسل الأموال.

بوتين يأمر بنشر قوات في مناطق انفصالية في أوكرانيا

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية: "أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات الروسية بالانضمام إلى منطقتين في أوكرانيا بعد الاعتراف باستقلالهما، وهي خطوة هددت بإفشال المفاوضات مع الغرب بشأن الأمن المستقبلي لأوروبا الشرقية".

ونُشر مرسوم بوتين على البوابة القانونية للحكومة الروسية بعد خطاب متلفز في وقت متأخر من يوم الإثنين عرض فيه بوتين مظالمه بشأن دعم الغرب لأوكرانيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وشحنات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إنه رداً على ذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا بحلول يوم الثلاثاء.

وقال بوتين إن العدد غير المحدد من القوات الروسية سوف يعمل في دور حفظ السلام بمجرد توقيع روسيا على المساعدة المتبادلة مع المنطقتين.

علاقات سويسرا بأوروبا باتت في خطر بعد تسريبات بنك كريدي سويس

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية: "هددت تداعيات التسرب الهائل لبيانات بنك كريدي سويس بإلحاق الضرر بالقطاع المالي السويسري بأكمله يوم الإثنين بعد أن رفعت الكتلة السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي احتمالية إضافة البلد إلى قائمة سوداء لغسيل الأموال".

ودعا حزب الشعب الأوروبي (EPP)، وهو أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة علاقته مع سويسرا والنظر فيما إذا كان ينبغي إضافتها إلى قائمته الخاصة بالدول المرتبطة بارتفاع مخاطر الجرائم المالية.

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تُعد كارثية بالنسبة للقطاع المصرفي السويسري في حال خضوعه للعناية المشددة الواجبة التي تطبق على التعاملات المالية لدول مثل إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية والتي تحاول طوال الوقت التغلب على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال ماركوس فيربر، منسق الشؤون الاقتصادية لحزب الشعب الأوروبي: "عندما تفشل سويسرا في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال، تتحول سويسرا نفسها إلى نظام قضائي ينطوي على درجة عالية من الخطورة".

وأضاف: "وعندما تخضع قائمة الدول التي تنتمي إلى الدرجة الثالثة من غسيل الأموال للمراجعة في المرة القادمة، أرى أن المفوضية الأوروبية سوف تحتاج إلى إضافة سويسرا إلى تلك القائمة".

الفضيحة تتفاقم مع رفض رئيس البنك المركزي اللبناني المثول أمام المحكمة

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "بعد ثلاثة عقود على رأس البنك المركزي اللبناني، يعد رياض سلامة أحد أكثر الشخصيات شهرة في البلاد. لكن في الأسبوع الماضي، بدا أن المصرفي المخضرم قد اختفى حيث سعت قوات أمن الدولة، المكلفة بإحضاره أمام قاض لاستجوابه بشأن مزاعم بالفساد وسوء السلوك، لتحديد مكانه".

وفشل الضباط في تعقبه في أي من مسكنيه أو في مكتبه في مصرف لبنان، مما أثار تكهنات بأن أحد حكام البنوك المركزية الأطول خدمة في العالم قد اختبأ.

لقد صدمت الأحداث غير العادية حتى اللبنانيين الذين سئموا لوقت طويل من سياسات بلادهم المتصدعة والغضب من النخبة الحاكمة لسوء إدارتها للأزمة. كما سلطت الضوء على الفضيحة المتفاقمة التي طالت سلامة - رجل يعتقد الكثيرون أنه كان له دور مركزي في الانهيار المالي في البلاد.

وقد تم كل ذلك مع استئناف بيروت للمحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ حيوية لوقف انهيار الاقتصاد المدمر. ومن الأمور المركزية في هذه المحادثات الخسائر التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات في مصرف لبنان.

وقال سلامة للصحيفة إنه كان يعمل بشكل طبيعي في مصرف لبنان لكنه لم يحضر الجلسة القضائية. أصر على أنه لم يرتكب أي خطأ، وقال إن المزاعم ضده لها دوافع سياسية. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف الأسبوع الماضي: "كل القصص التي نشرتها بعض وسائل الإعلام ليست موثقة. أنا في منزلي وفي البنك المركزي".

ويواجه سلامة تحقيقات تتعلق بأمواله في عدة دول أوروبية منها فرنسا وألمانيا وسويسرا. في لبنان، يخضع لتحقيقات قضائية مرتبطة بالتحقيقات الخارجية، بالإضافة إلى شكوى رفعها نشطاء لبنانيون.

ورفض سلامة، الذي اشتهر ذات مرة لإدارة الشؤون المالية للبنان لكنه متهم الآن بتفاقم الأزمة المالية من خلال سوء إدارته للبنك، الخوض في مزيد من التفاصيل. لكن سياسيين مؤيدين لسلامة يتهمون الرئيس ميشال عون بتدبير حملة ضد المحافظ.

وألقى الرئيس علانية باللوم على البنك المركزي في الأزمة المالية. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في كانون الأول إن سلامة يجب أن يظل في منصبه، بحجة أن "المرء لا يغير ضباطه أثناء الحرب".

وقال سامي عطا الله، المدير المؤسس لمبادرة السياسة، وهي مؤسسة فكرية بيروتية، إن الجدل بشأن سلامة يعكس تعفن النظام السياسي في لبنان.

(م ش)