​​​​​​​صحف عالمية: روسيا تهدد فنلندا وإحياء الاتفاق النووي الإيراني يمر بمرحلة حاسمة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، التهديدات الروسية لفنلندا الساعية إلى الانضمام للناتو ومصير الاتفاق النووي مع إيران.

روسيا بصدد قطع الغاز عن فنلندا بعد سعي الأخيرة للانضمام إلى الناتو

قالت صحيفة تلغراف البريطانية "أثار الكرملين مخاوف من حرب هجينة بعد أن أعلنت هلسنكي رغبتها في الانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "دون تأخير" في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وحث نواب فنلنديون الحكومة على فرض إغلاق كامل لحدودها مع روسيا لمنع موسكو من إجبار طالبي اللجوء على تجاوز الحدود.

وجاءت المخاوف المتزايدة بعد أن قالت موسكو إنها "بالتأكيد" ستعتبر العضوية الفنلندية تهديدًا لأمنها.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن "توسع الناتو ونهج التحالف على حدودنا لا يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارًا وأمانًا".

وأضاف "كل شيء سيعتمد على كيفية حدوث هذه العملية، وإلى أي مدى تتحرك البنية التحتية العسكرية نحو حدودنا".

وقالت موسكو إن فنلندا والسويد، المتوقع انضمامهما إلى الحلف، ستصبحان أهدافًا عسكرية بمجرد وصول قوات الناتو إلى أراضيهما.

قال ديمتري بوليانسكي، نائب ممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة: "بمجرد أن تصبح فنلندا والسويد عضوين في الناتو ووحدات التحالف هناك، ستصبح هذه الأراضي هدفاً محتملًا للجيش الروسي".

ومع ذلك، أشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن السياسيين الفنلنديين يتوقعون أن يكون الغاز الهدف الأولي لموسكو.

يُخشى أن تتحرك روسيا لاستغلال حدودها مع فنلندا بطريقة مماثلة لما قامت به بيلاروسيا، التي أرسلت آلاف اللاجئين من الشرق الأوسط عبر حدودها مع الاتحاد الأوروبي ردًّا على العقوبات الغربية".

دول البلطيق تشيد بقرارات فنلندا والسويد الساعية لانضمام إلى الناتو

قالت صحيفة فايننشال تايمز "أشادت دول البلطيق الثلاث بانضمام السويد وفنلندا المتوقع إلى حلف شمال الأطلسي على أنه تحسن بشكل كبير من أمنها وقدرتها على صد أي هجوم من روسيا.

وقال وزراء خارجية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا للصحيفة إنهم "سيسعون للمصادقة على أي طلب عضوية من فنلندا والسويد في أسرع وقت ممكن".

وقال وزير خارجية لاتفيا إدجارز رينكوفيس: "بحر البلطيق سيصبح بحر الناتو". وقال نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرجيس في مقابلة منفصلة: "إنها رسالة واضحة للغاية أن الجزء الشمالي من أوروبا ستصبح أراضٍ تابعة للناتو. لجميع وجهات النظر العملية والسياسية والأمنية، سيكون أكثر أمانًا".

وقال وزراء دول البلطيق إنهم وحلف الناتو سيستفيدون من جيوش فنلندا والسويد القوية وأسطول فنلندا من الطائرات المقاتلة الأميركية، بالإضافة إلى تعهد الحلف الدفاعي الجماعي لكلا البلدين.

وقالت وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس "فنلندا قابلة للعمل بشكل كامل مع قوات الناتو المسلحة، كما شهدنا في المهمات الدولية المشتركة. إن هذا الانضمام يعني أنه سيتم تعزيز الناتو بشكل كبير، وفي الوقت نفسه، سيعزز أيضًا البيئة الأمنية في شمال أوروبا ومنطقة بحر البلطيق".

الدبلوماسيون يواجهون فرصة أخيرة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المجمد

وعن محادثات النووي الايراني قالت الصحيفة عينها" توقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية، مما أثار الكثير من المخاوف من أن المفاوضات تتجه نحو الفشل، مما يقضي بشكل شامل على الاتفاق النووي لعام 2015. إذا حدث ذلك، فإن فرص حل الأزمة النووية الإيرانية وتقليل الأعمال العدائية بين طهران والغرب ستضيع لسنوات عديدة، مع إلحاق ضرر بالغ بالفرص الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية.

حاول جو بايدن التفاوض بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات وستعود إيران إلى الامتثال الكامل، وبدأت المفاوضات في فيينا في نيسان الماضي وتم الاتفاق على مسوّدة اتفاق من 20 صفحة.

ومع ذلك، لا تزال هناك عقبة رئيسة أمام إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي مطالبة إيران للولايات المتحدة برفع تصنيف ترامب للحرس الثوري الإيراني القوي كمنظمة إرهابية أجنبية. ردًّا على ذلك، وضعت طهران القيادة المركزية الأميركية على قائمتها الخاصة للجماعات الإرهابية.

وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة قرارًا غير ملزم يحظر على إدارة بايدن إزالة التصنيف الإرهابي عن الحرس الثوري الإيراني مقابل إحياء الصفقة. كما وافقت على اقتراح من السيناتور تيد كروز يقترح فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإيراني للحد من التعاون بين إيران والصين.

وتشير إجراءات مجلس الشيوخ هذه بوضوح لطهران إلى أن أي إحياء لخطة العمل الشاملة المشتركة من المحتمل أن يكون قصير الأجل. لم يتبقَ سوى ستة أشهر على انتخابات الكونغرس الأميركي، وقد صرح الجمهوريون - الذين من المرجح أن يفوزوا بالأغلبية - بأنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لعرقلة خطة العمل الشاملة المشتركة، قال البعض إنهم سيمزقونها.

كما هو الحال، هناك سيناريوهين محتملين، في الأول، إذا لم تتم إعادة إبرام الصفقة، فمن المرجح أن تعود الولايات المتحدة إلى استراتيجية الضغط الأقصى. هذا من شأنه أن يدفع طهران أكثر نحو روسيا والصين. ستزيد إيران من قدرة برنامجها النووي، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تصل إلى مستوى صنع الأسلحة.

وفي السيناريو الثاني، يمكن أن يؤدي الرفع المتزامن والمتبادل للتعيينات الإرهابية في الحرس الثوري الإيراني إلى تقليل التوترات والمساعدة في حل المأزق الحالي. يمكن معالجة المخاوف في إسرائيل والخليج من خلال المحادثات الإقليمية".

(م ش)