​​​​​​​صحف عالمية: روسيا تهدد بنشر قواعد عسكرية على مقربة من الحدود الأميركية وتحذيرات من حرب في أوروبا

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تهديدات روسيا بنشر قواعد عسكرية على مقربة من حدود الولايات المتحدة والتحذيرات الأوروبية من حرب في أوروبا، إلى جانب المحادثات بين أرمينيا وتركيا.

روسيا تهدد: سننشر عسكرنا في فنزويلا وكوبا إذا ظلت التوترات مع الولايات المتحدة عالية

قالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية حول التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا: "قال نائب وزير الخارجية الروسي إن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الوضع الأمني ​​في أوكرانيا قد توقفت، وأشار إلى أن موسكو قد تبني قواعد عسكرية في فنزويلا وكوبا، حيث يسعى الكرملين للضغط على واشنطن إلى تلبية مطالبها بوقف النشاط العسكري الغربي الذي تدعي روسيا بأنه يشكل تهديدا.

قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف يوم الخميس إن موسكو لا يمكنها استبعاد إرسال "بنية تحتية عسكرية" إلى فنزويلا أو كوبا إذا استمرت التوترات مع واشنطن - التي ارتفعت في الأسابيع الأخيرة بسبب زيادة كبيرة في القوات الروسية على الحدود الأوكرانية - في التصاعد.

واضاف "لا أريد تأكيد أي شيء، لن أستبعد أي شيء. يعتمد على تصرفات زملائنا الأميركيين". قال ريابكوف إنه لا يرى أي أسباب فورية لإجراء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة، بعد عدة جولات من المفاوضات هذا الأسبوع لم تسفر عن تقدم يذكر في نزع فتيل الأزمة في أوكرانيا".

وزير بولندي يحذر: أوروبا تواجه أكبر تهديد بالحرب منذ 30 عامًا

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن التحذيرات الأوروبية من اندلاع حرب في أوروبا: " قال وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو إن أوروبا أقرب إلى الحرب مما كانت عليه منذ ثلاثة عقود.

وجاء تحذير راو يوم الخميس في الوقت الذي فشلت فيه المحادثات الدبلوماسية التي تجري بين روسيا والغرب بشأن التوترات في أوكرانيا في إحراز أي تقدم.

يُعتقد أن لدى روسيا 100 ألف جندي، متمركزين على حدودها مع أوكرانيا، يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث غزو، بعد ثماني سنوات من ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

في خطاب موجه إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، التي تترأسها بولندا حاليًّا، لم يذكر راو روسيا بالاسم. لكنه أشار إلى التوترات في أرمينيا وجورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، والتي اشتبكت جميعها مع موسكو في الماضي القريب.

قال الوزير البولندي: "يبدو أن خطر نشوب حرب في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أكبر الآن من أي وقت مضى خلال الثلاثين عامًا الماضية".

وأضاف: "منذ عدة أسابيع نواجه احتمال حدوث تصعيد عسكري كبير شرق أوروبا".

وأعرب وزير الخارجية عن أمله في "حل سلمي" في أوكرانيا، وحث الدول الأخرى على احترام "حدودها المعترف بها دوليًّا".

وعكست تعليقاته صدى تعليقات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي قال يوم الأربعاء إن هناك "خطرًا حقيقيًّا لحدوث صراع مسلح جديد في أوروبا". وأضاف أن التحالف العسكري سيبذل قصارى جهده "لمنع أي سيناريو من هذا القبيل".

تركيا وأرمينيا تجريان محادثات في روسيا بشأن تطبيع العلاقات

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية حول المحادثات بين أرمينيا وتركيا: "يعقد مبعوثون من تركيا وأرمينيا الجولة الأولى من المحادثات بهدف تطبيع العلاقات في موسكو يوم الجمعة، في خطوة تتوقع أرمينيا أن تؤدي إلى إقامة علاقات دبلوماسية وإعادة فتح الحدود بعد عقود من العداء.

ولا توجد علاقات دبلوماسية أو تجارية بين تركيا وأرمينيا منذ ثلاثة عقود والمحادثات هي المحاولة الأولى لاستعادة الروابط منذ اتفاق السلام لعام 2009. لم يتم المصادقة على تلك الصفقة وظلت العلاقات متوترة.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية الأرمينية قولها يوم الخميس إن يريفان تتوقع أن تؤدي المحادثات الأخيرة إلى إقامة علاقات دبلوماسية وفتح الحدود المغلقة منذ عام 1993.

قال توماس دي وال، الزميل البارز في مؤسسة كارنيغي أوروبا، في تشرين الثاني، إن فتح الحدود وتجديد السكك الحديدية بين تركيا وأرمينيا سيكون له فوائد اقتصادية ليريفان، حيث يمكن أن يستخدمها تجار من تركيا وروسيا وأرمينيا وإيران وأذربيجان.

على الرغم من الدعم القوي للتطبيع من الولايات المتحدة، التي تستضيف عددًا كبيرًا من الأرمن في الشتات وأغضبت تركيا العام الماضي، عندما وصفت جرائم القتل التي وقعت عام 1915 بأنها إبادة جماعية، قال محللون إن المحادثات ستكون معقدة.

قال إمري بيكر، مدير مجموعة أوراسيا في لندن، إن نهجًا حذرًا يركز على الإنجازات السريعة كان متوقعًا من كلا الجانبين بسبب الحساسيات القديمة، مضيفًا دور روسيا، التي توسطت في وقف إطلاق النار في قره باغ وهي الفاعل المهيمن في المنطقة، سيكون المفتاح.

وقال "المحادثات من المرجح أن تمهد الطريق لمزيد من المناقشات في الأشهر المقبلة. لكن التوصل إلى اتفاق شامل طويل الأجل سيكون صعبًا بسبب الطبيعة متعددة الأوجه للمحادثات والقيود السياسية المحلية في كلا البلدين. التحدي الأكبر سيأتي من مسألة المصالحة التاريخية".

وقال إن مصير المحادثات سيعتمد على "اعتراف أنقرة بأنه يتعين عليها تحديد حجم طموحاتها".

(م ش)