​​​​​​​صحف عالمية: روسيا تعقد المحادثات النووية والولايات المتحدة لديها القليل من الخيارات الجيدة بخصوص تايوان

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى سعي الروس إلى الحصول على طائرات مسيّرة إيرانية وهو ما قد يعقد الاتفاق النووي مع إيران والأزمة التايوانية وخيارات واشنطن حيال هذه الأزمة.

بطائرات إيرانية مسيّرة تُعقد روسيا محادثات الصفقة النووية

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية "حصلت روسيا على مئات الطائرات الإيرانية المسيّرة التي يمكن استخدامها في حربها ضد أوكرانيا على الرغم من التحذيرات الأميركية لطهران بعدم شحنها، وفقاً لمسؤولين استخباراتيين غربيين.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنه من غير الواضح ما إذا كانت روسيا قد بدأت في إطلاق الطائرات المسيرة ضد أهداف أوكرانية، لكن يبدو أن الطائرات المسيّرة جاهزة للاستخدام.

كما يسلط الضوء على تحذيرات منتقدي المفاوضات الجارية لإيران لاستئناف امتثالها للاتفاق النووي لعام 2015. اتفاق لإيران والولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق، والذي من شأنه أن يمنح إيران مليارات الدولارات.

وفي الشهر الماضي، كشفت صور الأقمار الصناعية عن زيارة وفد روسي لمطار في وسط إيران مرتين على الأقل لفحص طائرات مسيّرة مسلحة.

وعرضت إيران الطائرتين بدون طيار شاهد 191 وشاهد 129، وكلاهما قادر على حمل صواريخ دقيقة التوجيه، وفقاً لصور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها سي إن إن. تأتي هذه المعلومات في الأيام الأخيرة من زيارة بايدن لإسرائيل والمملكة العربية السعودية، حيث كان نشاط إيران الإقليمي من بين الموضوعات الأكثر مناقشة.

ويقول معارضو الاتفاق إن رفع العقوبات عن طهران يمكن أن يمكّن روسيا من تعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا والالتفاف على العقوبات التي فُرضت بعد غزو شباط عبر نقل النفط ومنتجات أخرى عبر إيران".

الولايات المتحدة لا تملك "خيارات جيدة" بشأن تايوان

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية: "وجهت رئيسة تايوان تساي إنغ وين رسالة قاسية إلى بكين هذا الأسبوع، وقالت وهي تحيي ذكرى أزمة مضيق تايوان الثانية قبل 64 عاماً "نحتاج إلى جعل العدو يفهم أنه سيدفع ثمناً باهظاً للغاية إذا غزا تايوان أو حاول غزوها".

كما أن ردع الصين يأتي في مقدمة أذهان الولايات المتحدة، الضامن الرئيس لأمن تايوان. قال مسؤولون حكوميون ومحللون في دول متعددة إنه كان من المستحيل على إدارة بايدن حرمان بكين من المكانة التي اكتسبتها في حملتها للضغط على تايوان دون تصعيد النزاع، مما أثار تساؤلات كبيرة حول ما ستفعله الولايات المتحدة بعد ذلك.

وأجرى جيش التحرير الشعبي تدريبات غير مسبوقة لمدة سبعة أيام في أنحاء تايوان هذا الشهر رداً على الزيارة المثيرة للجدل إلى تايبيه لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي. واصل جيش التحرير الشعبي الصيني إجراء تحركات جوية وبحرية يومية أقرب إلى تايوان مما كان عليه في السابق، حيث قالت تايبيه وواشنطن إن بكين استخدمت زيارة بيلوسي كذريعة لتغيير الوضع الراهن في جميع أنحاء البلاد.

وقال الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي آشلي تاونسند: "تمت إعادة تعيين الوضع الراهن بطرق أقل ملاءمة للولايات المتحدة وتايوان، ولا توجد خيارات جيدة للولايات المتحدة للرد على هذا. مثل كل لاعبي الوضع الراهن، إذا لعبت بمسؤولية وكان خصمك على استعداد للتصعيد، فستخسر الجولة".

على عكس هجوم عام 1958، أبقى جيش التحرير الشعبي تحركاته دون عتبة الحرب. وأطلقت صواريخ اجتازت سماء تايوان لكنها لم تضرب أراضيها.

وقال محللون إن تحركات جيش التحرير الشعبي ساعدت الصين على تعزيز مطالبتها بالسيادة على تايوان. وقالت الخبيرة في شؤون جيش التحرير الشعبي كريستين جانيس: "إن وجودهم في المياه والمجال الجوي حول تايوان يدل على قدرتهم على السيطرة عليها إذا رغبوا في ذلك". كما رأت في ذلك إشارة من بكين بأنها قد تفرض حصاراً تتحكم الصين بموجبه في التجارة الجوية والبحرية داخل وخارج تايوان إذا أرادت ذلك.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن استخدام المناورات العسكرية لدحر المكاسب الصينية أمر غير وارد لأنه قد يُنظر إليه على أنه عمل غير متناسب وقد يؤدي إلى تصعيد آخر، كما قال محللون".

ضربات صاروخية تستهدف قواعد للجيش الأميركي في شرق سوريا

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "استهدفت قواعد الجيش الأميركي المتمركزة بالقرب من حقل غاز كونيكو في منطقة دير الزور شرقي سوريا، الخميس، بقذائف مورتر وصواريخ، بحسب سانا.

وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات داخل القاعدة الأميركية، بحسب ما أفادت مصادر محلية لوكالة سانا، التي أفادت بأن الجيش الأميركي تحرك بسرعة لإغلاق المنطقة المحيطة بالقاعدة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم.

وجاءت الضربات رداً على جولتين من الغارات الجوية، نفذتها الولايات المتحدة على مواقع في منطقة دير الزور مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي وجماعات تابعة لإيران تعمل في سوريا والعراق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات الجوية الأميركية استهدفت ميليشيات مدعومة من إيران في مدينة الميادين وجزيرة صقر، وذلك رداً على هجوم شنه مسلحون موالون لإيران، حيث أصيب أميركي بجروح طفيفة. ومنذ ذلك الحين عولج الجندي وعاد إلى الخدمة.

وقالت القيادة في بيان صدر يوم الخميس، إن أربعة من مقاتلي العدو قتلوا ودمرت سبع قاذفات صواريخ في ضربات انتقامية. وأضافت أن القوات الأميركية استخدمت طائرات هليكوبتر هجومية من طراز AH-64 أباتشي وطائرات حربية من طراز AC-130 ومدفعية M777.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة "تراقب الوضع عن كثب".

وقال "لدينا مجموعة كاملة من القدرات للحد من التهديدات في جميع أنحاء المنطقة، ولدينا ثقة كاملة في قدرتنا على حماية قواتنا وشركائنا في التحالف من الهجمات".

وتأتي الجولة الأخيرة من القتال في وقت من المقرر أن تصل المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية إلى الجولة العاشرة من المحادثات".

(م ش)