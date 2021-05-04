​​​​​​​صحف عالمية: رسالة ردع أميركية لروسيا وطهران تستخدم بكين لردع واشنطن

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التدريبات العسكرية الأميركية المزمع إجراؤها في أوروبا والتي ينظر إليها على أنها لردع موسكو، فيما تحاول طهران استغلال علاقتها مع بكين لإضعاف واشنطن في المنطقة.

'رسالة إلى روسيا: الجيش الأميركي يبدأ مناورات مدفعية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا'

وقالت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية: "سيبدأ الجيش الأميركي هذا الأسبوع سلسلة من التدريبات المدفعية الرئيسة في جميع أنحاء أوروبا وشمال إفريقيا، لإرسال رسالة واضحة إلى موسكو وسط حشد للقوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية".

وقال قادة البنتاغون إن التدريبات التي أطلق عليها اسم "صدمة الحرائق" ستستمر خلال الأسابيع الستة المقبلة مع تدريبات في إستونيا وألمانيا وبولندا وبلغاريا والمغرب. وقال مسؤولون عسكريون إن التدريبات ستثبت أن الولايات المتحدة وحلفاءها قادرون على إبراز القوة في جميع أنحاء أوروبا.

وتعد هذه التدريبات عنصرًا رئيسًا في خطة الجيش للقرن الحادي والعشرين، ويكاد يكون من المؤكد أن النصر في أي صراع محتمل مع روسيا أو الصين سيعتمد على قدرة أميركا على ضرب أهداف العدو من مسافات بعيدة.

وتأتي تدريبات "صدمة الحرائق" وسط تجدد العدوان الروسي على أوكرانيا. بينما ورد أن القوات الروسية بدأت بالانسحاب من الحدود الأوكرانية، حيث لا يزال هناك الآلاف من القوات في المنطقة، وهو أكبر عدد منذ عام 2014، عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم بالقوة.

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إن الوضع لا يزال مقلقًا وإنه من غير الواضح ما قد يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأسابيع المقبلة.

إيران تريد استخدام الصين لمواجهة الولايات المتحدة... فما هي التداعيات؟

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "عززت إيران علاقاتها مع الصين في السنوات الأخيرة، وحصلت بشكل مثير للإعجاب على اتفاقية تعاون مدتها 25 عامًا مع بكين، حيث لا تزال تفاصيل الصفقة غامضة، لكن المرشد الأعلى آية الله خامنئي غرد يوم الأحد عن أهمية الصين".

ويقول المرشد: "لقد أزاحت الثورة الإسلامية إيران من كونها تحت سيطرة الولايات المتحدة، ولهذا السبب تراهم يغضبون عندما تقيم إيران علاقات سياسية واقتصادية مع الصين وروسيا وجيرانها الآخرين".

ولا ينبغي أن يضيع هدف رسالته في المنطقة، وتشير إيران إلى أنها تستطيع موازنة الدور الأميركي في المنطقة من خلال العمل مع روسيا والصين، فروسيا دولة معروفة، لكن لدور الصين الناشئ عواقب بعيدة المدى.

وهذا التحوّل إلى الشرق هو موضوع نوقش علنًا في إيران لسنوات، بما في ذلك في وسائل الإعلام الرائدة. لا يوجد إجماع على التحوّل إلى الشرق لأن البعض يخشى أن تحصل الصين على دور كبير، وبأن رغبة إيران في الخروج من العقوبات الأميركية سيقودها إلى موقف تابع لبكين.

وهذه قضية مهمة لأن رواية إيران الكاملة عن "ثورتها" كانت بشكل عام أنها "طريق ثالث" بين الشرق والغرب وأنها مكتفية ذاتيًّا، ويعرف قادة إيران سرًّا أن اقتصاد البلاد في حالة من الفوضى وأن جيشها ضعيف. إنها تزدهر على إبراز القوة بوسائل أخرى، مثل تغذية الفوضى والضعف في العراق واليمن وسوريا ولبنان.

وبشكل عام، تعتبر إيران مصدر إزعاج على المسرح العالمي أكثر من كونها جهة فاعلة عالمية، فلولا البرنامج النووي وتهديداته المستمرة للولايات المتحدة وإسرائيل والشركاء الأميركيين الآخرين، لكان ينظر إليه على أنه قوة من الدرجة الثانية.

تلميح إيران إلى قدرتها على دفع الصين ضد الولايات المتحدة له تداعيات على المنطقة، تتمتع دول أخرى في المنطقة، مثل إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، بعلاقات ودية مع الصين، وترى بكين أن الاستقرار مهم.

وهذا يعني أن وجهة نظر الصين ليست بالضرورة أن تكون عينها وجهة نظر إيران تجاه المنطقة، حيث لا تريد بكين بالضرورة تمكين "المقاومة" بنفس الطريقة، ومن المحتمل أن تكون الصين سعيدة برؤية تقليص دور الولايات المتحدة، ولكن حتى بكين لا تريد أن تتلاشى الولايات المتحدة، لأن الأمر سيسبب انعدام الأمن وسيؤثر سلبًا على طرق التجارة العالمية في حال غياب القوة البحرية الأميركية.

من بعض النواحي، كان صعود الصين مدعومًا بالهيمنة العالمية التي شكلتها الولايات المتحدة بعد نهاية الحرب الباردة، حيث تقوم مبادرة الحزام والطريق الصينية على الاستقرار.

ماذا قد يعني ذلك بالنسبة لسلوك إيران العام؟ قد ترغب طهران في أن تُظهر للولايات المتحدة أنها تستطيع الذهاب إلى مكان آخر، على سبيل المثال، إلى الصين. لكنها تعلم أيضًا أن سلوكها العدائي واستخدامها للقوة غير المتكافئة غير مرحب به في بكين.

'ليبيا تحث تركيا على التعاون بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة'

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "حثت الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة، يوم الإثنين، تركيا على التعاون بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة للمساعدة في الحفاظ على سيادة البلاد".

وقدمت وزيرة الخارجية نجلاء المنجوش الطلب إلى نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو الذي كان يزور طرابلس.

واختيرت الحكومة الليبية المؤقتة في مارس/ آذار لتحل محل الإدارات المتنافسة المتمركزة في طرابلس وشرق البلاد.

واعتمدت الحكومة في طرابلس بشكل كبير على الدعم العسكري التركي والمرتزقة السوريين الذي قدمته أنقرة لإدانة الكثير من المجتمع الدولي.

وقدمت الإدارتان المغادرتان دعمهما للحكومة المؤقتة الجديدة، المكلفة بقيادة البلاد إلى الانتخابات في كانون الأول/ ديسمبر وسط وقف إطلاق النار المتفق عليه في تشرين الأول/ أكتوبر.

وشددت نجلاء المنقوش على "أهمية مساهمة تركيا في إنهاء القتال واستقرار وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد".

وجلب تشكيل الحكومة أملًا حذرًا في أن تتمكن ليبيا من تجاوز الفوضى التي سادت منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

لكن الوجود المستمر للمرتزقة الأجانب، الذي قدرته الأمم المتحدة بـ 20000، يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تهديد لعملية الانتقال.

(م ش)