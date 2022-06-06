​​​​​​​صحف عالمية: رئيس المخابرات الفنلندية متفاجئ من الرد الروسي الفاتر ضد بلاده

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى استغراب فنلندا من الرد الروسي "الغير انتقامي" ضد بلاده، وإرجاء زيارة بايدن إلى الشرق الأوسط.

بعد تقديمهم طلب العضوية إلى الناتو...رئيس المخابرات الفنلندية متفاجئ بعدم وجود ردود انتقامية روسية

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "أعرب رئيس المخابرات الفنلندية عن دهشته من أنه لم تكن هناك عمليات انتقامية روسية بعد تقديمنا طلب العضوية إلى الناتو.

قال رئيس جهاز الأمن والاستخبارات الفنلندي أنتي بيلتاري، للصحيفة إن هلسنكي ظلت "يقظة" بشأن احتمال وقوع ضرر روسي، لكن موارد جارتها الشرقية حاليا مقيدة في الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة نادرة: "لقد كانت هادئة إلى حد ما ودعونا نأمل أن تبقى على هذا النحو. إنه لشيء إيجابي أنه لم يحدث شيء. ولكن من الإيجابي أيضًا أننا كنا مستعدين وقادرين على حماية المجتمع".

استعدت فنلندا لهجمات إلكترونية روسية خلال نقاشها حول الانضمام إلى الناتو وفي الأشهر التي ستلي تقديم الطلب إلى أن تصبح عضوًا رسميًا".

مسؤولون إسرائيليون يخشون من إلغاء بايدن رحلته إلى المنطقة

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية " تعتقد المصادر أن تأجيل بايدن لزيارته إلى المنطقة هي ناجمة عن المخاوف من عدم وجود حكومة إسرائيلية لاستضافته، ومع ذلك فأن رحلة الرئيس إلى الشرق الأوسط تتعلق بالنفط السعودي أكثر من الصراع الداخلي الإسرائيلي.

وأبلغ البيت الأبيض إسرائيل أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيؤجل زيارته إلى الشرق الأوسط من نهاية حزيران إلى تموز، لكن بعض المسؤولين يخشون من إلغاء الرحلة.

وتقول مصادر إن "التأخير يعود جزئياً إلى مخاوف من انهيار التحالف الإسرائيلي". وتقدر المصادر أنه من غير المرجح أن تحدث الزيارة المقررة في تموز.

ومع ذلك، فأن سبب رحلة بايدن إلى المنطقة ليست إسرائيل: لقد عملت الإدارة الاميركية في الأشهر الأخيرة لمحاولة تجنيد السعودية في محور تقوده الولايات المتحدة ضد روسيا وللمساعدة في التخفيف من أزمة الطاقة العالمية التي أثارتها الحرب في أوكرانيا. وبالتالي، طلبت الولايات المتحدة من المملكة العربية السعودية زيادة إنتاجها النفطي من أجل تخفيف الاعتماد العالمي على النفط الروسي والإيراني. ومع ذلك، توترت العلاقات الأميركية السعودية منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتورطه في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وتتطلع إدارة بايدن إلى دفع عدد من القضايا لصالح الرياض. وتوسط البيت الأبيض مؤخرًا بين إسرائيل والسعودية ومصر للتوصل إلى اتفاق بشأن نقل جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من السيادة المصرية إلى السيادة السعودية.

ومن جانبها، من المتوقع أن توافق إسرائيل على مطالب السعودية، في ظل العلاقات المزدهرة ولكن السرية بين البلدين. قدمت الرياض طلباتهم مباشرة إلى إسرائيل قبل خمس سنوات، لكن مقتل جمال خاشقجي والغضب الأميركي اللاحق أعاق العملية.

ومع ذلك، لا تزال المصادر الإسرائيلية تؤكد أن المملكة العربية السعودية ليست حريصة على إضفاء الطابع الرسمي على هذه العلاقات في هذه الأوقات، ويرجع ذلك أساسًا إلى القضايا العالقة مع الفلسطينيين. وبحسب أحد المصادر، فإن "الطريق إلى تطبيع العلاقات بين البلدين لا يزال طويلاً".

وفي الأيام الأخيرة، تشير التقارير إلى أن العلاقات بين الحكومتين الأميركية والسعودية في تحسن: أوبك، التي تمثل الدول المصنعة للنفط، بما في ذلك السعودية، اتفقت يوم الخميس على زيادة معدل إنتاج النفط بعد فترة طويلة من الركود. وقالت المنظمة إنها ستزيد التصنيع بمقدار 648 ألف برميل يوميًا في تموز وستقوم برفعها مرة أخرى في آب - ما يقرب من خمسين بالمائة أكثر مما كان مخططًا العام الماضي.

وأشاد البيت الأبيض بالقرار الذي تعتبره الحكومة الأميركية اختراقًا دبلوماسيًا بعد أشهر من المحاولات لمقاومة ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، بناءً على تقرير من صحيفة نيويورك تايمز، ليس من الواضح مدى الاستعداد والقدرة على وضع حد لارتفاع الأسعار. تقدر صحيفة نيويورك تايمز أن هذا لن يؤدي بالضرورة إلى انخفاض السعر. في الواقع، ارتفعت الأسعار منذ الإعلان.

على عكس معظم دول أوبك، التي وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى من الإنتاج، تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القدرة على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن هذا لن يعوض بشكل كامل عن انخفاض إنتاج روسيا".

مقتل ما لا يقل عن 50 شخص في هجوم على كنيسة في نيجيريا

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "قتل ما لا يقل عن 50 شخصا، بينهم نساء وأطفال، على أيدي مسلحين هاجموا كنيسة كاثوليكية في نيجيريا خلال قداس يوم الأحد، حسبما أفاد طبيب بمستشفى وتقارير إعلامية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة بولاية أوندو فونميلايو أودونلامي، إن أشخاصا قتلوا داخل وخارج كنيسة القديس فرانسيس الكاثوليكية في بلدة أوو، جنوب غرب البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إن الكنيسة تعرضت أيضا للهجوم بالمتفجرات.

ولا يزال من السابق لأوانه تحديد عدد القتلى بالضبط. وأضافت لوكالة فرانس برس "لكن العديد من المصلين فقدوا حياتهم فيما أصيب آخرون في الهجوم".

ووصف حاكم أوندو، أولواروتيمي أكريدولو، الذي زار الموقع والجرحى في المستشفى، حادث يوم الأحد بأنه "مذبحة كبرى" لا ينبغي السماح بحدوثها مرة أخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في نيجيريا القس أوغسطين إيكو، إنه "محزن للغاية أنه أثناء القداس الإلهي، هاجم مسلحون مجهولون كنيسة القديس فرنسيس الكاثوليكية... تاركين العديد من القتلى والعديد من الجرحى".

(م ش)