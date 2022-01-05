​​​​​​​صحف عالمية: رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية يدعم الاتفاق النووي مع إيران

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى الملف النووي الإيراني، والتوقعات بحل بعض الأزمات الاقليمية في المنطقة، إلى جانب التوتر الروسي الغربي.

رئيس مخابرات الجيش الإسرائيلي: الاتفاق النووي الإيراني أفضل لإسرائيل

قالت صحيفة الجيروزاليم بوست عن الملف النووي الإيراني: "قال رئيس المخابرات العسكرية، أهارون هاليفا، في اجتماع لمجلس الوزراء الأمني ​​المصغر، إن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أفضل لإسرائيل من وضع لا يتم فيه التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت هاليفا خلال الاجتماع، قائلاً إن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني في إطار الاتفاق أفضل لإسرائيل من عدم الامتثال التام للاتفاق.

وتأتي ثقة هاليفا في شروط الصفقة على النقيض من حكم رئيس الموساد ديفيد بارنيا الذي لا يدعم الصفقة ويعتقد أنه لا يزال هناك وقت للاستثمار في حوار مع الأميركيين حول محتوى صفقة مستقبلية.

أعرب وزير الخارجية يائير لابيد عن معارضته للعودة المحتملة للاتفاق النووي الإيراني، قائلاً يوم الاثنين إن محادثات فيينا "لن تصل إلى النتيجة المثلى فيما يتعلق بإسرائيل".

وقال لابيد "نحن لسنا ضد أي اتفاق. نحن على طاولة المفاوضات مع القوى العظمى ونجري مناقشات حول ماهية الاتفاق الجيد. هناك اهتمام في العالم بالموقف الإسرائيلي".

ثلاث أزمات إقليمية يمكن حلها هذا العام

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية عن احتمال حل ثلاث أزمات إقليمية: "في بداية عام 2022، احتل الشرق الأوسط المرتبة الأولى من حيث سلسلة الصراعات المعقدة. البعض كان مسدودا لسنوات. لكن الخبراء لا يستطيعون الهروب من وضع تنبؤات مستنيرة حول ما يخبئه العام لهذه الصراعات.

واستؤنفت جلسة فيينا الثامنة بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتشعر جميع الأطراف بضغوط للتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة. الأخبار الواردة من العاصمة النمساوية جيدة بعد شهور من الإحباط في أعقاب انتقال السلطة في طهران. بعد أسابيع من التخمين، يبدو أن الحكومة الإيرانية الجديدة تقترب أكثر من الموافقة على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. سبب هذا التفاؤل هو أن أياً من الطرفين ليس لديه مصلحة في مواجهة المجهول، بما في ذلك الصراع العسكري المحتمل.

وكذلك أصبحت قضية السودان أكثر تعقيدًا - لكن هذا قد يبدو شيئًا جيدًا. استقال عبد الله حمدوك هذا الأسبوع من منصبه كرئيس للوزراء، بعد أقل من شهرين من إبرام اتفاق مع القادة العسكريين للعودة كرئيس للوزراء. ورفضت قوى مدنية وسياسية الاتفاق، وخرج الشعب السوداني منذ تشرين الثاني إلى الشوارع للاحتجاج على الاتفاق والمطالبة بإنهاء سيطرة الجيش على ما يسمى بمجلس السيادة.

من الواضح أن حمدوك أخطأ في الحسابات، ومن خلال تحالفه مع الجيش، فقد حاضنته السياسية، قوى الحرية والتغيير، التي قادت الإطاحة بعمر البشير. بعد تحالف حمدوك مع الجيش بقيادة اللواء عبد الفتاح البرهان، لم يتمكن من تشكيل حكومة من المتخصصين. في غضون ذلك، نظم الشعب السوداني احتجاجات حاشدة قوبلت بالعنف من قبل الجيش، مما أسفر عن مقتل أكثر من 55 شخصًا.

ومن المرجح أن يؤدي قمع الاحتجاجات إلى مزيد من الانزلاق إلى الفوضى في البلاد. لا يمكن الوثوق بالجيش في تسليم زمام الأمور إلى إدارة مدنية، لكنه لا يمكنه تحمل الوضع الحالي. سوف تضطر إلى الخضوع في غضون بضعة أشهر.

في العراق، بعد أن انتهى الجدل حول نتائج انتخابات تشرين الأول، أصبح لدى مقتدى الصدر فرصة لتشكيل حكومة وطنية تنحرف عن الحكومات المستقطبة التي حكمت البلاد منذ الغزو الأميركي عام 2003. فحقيقة أن الغالبية العظمى من العراقيين سئموا تدخل إيران ووكلائها في الشؤون العراقية أمر بالغ الأهمية. الشارع مع رجل الدين الشيعي الشاب. كما أنه يحظى بدعم الحركات السنية العلمانية إلى حد كبير والناشطين العراقيين الشباب. ومن المرجح أيضا أن يحصل على دعم محوري من الأحزاب الكردية. نفوذ طهران في الشؤون العراقية يتضاءل، لكنه لم ينته بعد".

وزراء خارجية الناتو يجتمعون قبل محادثات روسيا بشأن أوكرانيا

قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأميركية، عن التوتر الروسي الغربي: "قال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزراء خارجية الدول الـ 29 الأخرى الأعضاء في الناتو سيجتمعون يوم الجمعة قبل سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية الرئيسية مع روسيا تهدف إلى محاولة نزع فتيل التوترات المتصاعدة بشأن أوكرانيا.

الاجتماع، الذي سيترأسه الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، هو مجرد أحدث علامة على تزايد الإلحاح بشأن أوكرانيا، بعد أن عززت روسيا حشدًا كبيرًا من القوات والأسلحة في الأشهر الأخيرة على جانبها من الحدود وطالبت بمنع كييف من أي خطط للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي.

وتقول وكالات المخابرات الأميركية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه الآن القوات اللازمة لشن توغل عسكري في أوكرانيا في غضون أسابيع إذا اختار ذلك. تعهد الرئيس بايدن ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو إذا قامت بغزوها.

من المقرر أن يجتمع المسؤولون الأميركيون والأوروبيون والروس في ثلاثة اجتماعات تبدأ في 9 كانون الثاني في جنيف وبروكسل وفيينا في محاولة لنزع فتيل الأزمة والتعامل مع سلسلة من "الضمانات" الأمنية التي طالب بها بوتين.

تزعم روسيا أن حشدها العسكري هو رد على زيادة عسكرة دول الناتو على حدودها واحتمال انضمام أوكرانيا وربما دول أخرى إلى حلف الناتو".

(م ش)