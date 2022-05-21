​​​​​​​صحف عالمية: رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية يتعهد بطرد القوات الروسية

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى التصريحات الأوكرانية بطرد القوات الروسية من البلاد، وتصاعد حدة التوترات الإسرائيلية مع جيرانها، إلى جانب حديث روسيا عن سيطرتها على مدينة ماريوبول.

رئيس المخابرات الأوكرانية: أوكرانيا ستقاتل حتى يتم طرد جميع القوات الروسية

قال صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية إن البلاد ستواصل القتال حتى تطرد القوات الروسية من جميع أراضيها - بما في ذلك شبه جزيرة القرم والمناطق الأخرى التي استولت عليها موسكو عام 2014 - ودعا إلى تسليم شحنات من الأسلحة الثقيلة بعيدة المدى والطائرات الحربية من الغرب للمساعدة.

وفي مقابلة في مكتبه في كييف، قال الجنرال كيريلو بودانوف، أحد مهندسي المجهود الحربي في البلاد، إنه لتسريع هجومها المضاد، تحتاج أوكرانيا بشكل عاجل إلى أنظمة صواريخ متوسطة وبعيدة المدى، ومدفعية من العيار الكبير، وطائرات هجومية لمجاراة القوات الروسية.

وقال الجنرال: "لقد بدأنا بالفعل هجوماً في نقاط معينة، لكن هجوماً واسع النطاق بدون هذه الأسلحة سيكون صعباً للغاية".

ومع توقف مفاوضات السلام بين موسكو وكييف، دفعت القوات الأوكرانية القوات الروسية إلى التراجع في منطقة خاركيف الشمالية الشرقية، واستعادت سلسلة من القرى في الأيام الأخيرة. وقال الجنرال بودانوف إن الجيش سيحول تركيزه في الأشهر المقبلة إلى طرد روسيا من المناطق التي احتلتها جنوب البلاد وكذلك منطقة دونباس الشرقية".

التوترات بين إسرائيل وحدودها الشمالية تتصاعد

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "تسبب خطأ في تحديد الهوية، صباح الخميس، في قيام الدفاعات الجوية الإسرائيلية بإطلاق صواريخ اعتراضية في الشمال. يعتقد المحللون أن الطائرة بدون طيار التي أطلقها حزب الله ربما كانت السبب، لكن اتضح أن كل ذلك كان إنذاراً كاذباً وخطأ على ما يبدو.

لكن قبل يومين، كان حزب الله قد أطلق بالفعل طائرة بدون طيار وكان على إسرائيل تقليل التهديد.

السياق، هو أن إسرائيل تشهد بعض التوترات التي تتزايد مع حزب الله وإيران في سوريا. هاتان المسألتان مرتبطتان لأن إيران تشكل تهديداً متزايداً لإسرائيل وتستمر في التآمر ضد إسرائيل. توجه وزير الدفاع بيني غانتس هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة للقاء المسؤولين الأميركيين. وتأتي رحلته في الوقت الذي توجه فيه القائد الجديد للقيادة المركزية الأميركية إلى إسرائيل للقاء نظرائه الإسرائيليين.

والتقى رئيس أركان القوات المسلحة أفيف كوخافي الجنرال في الجيش الأميركي مايكل كوريلا، ووفقاً للجيش الإسرائيلي، فقد شارك الاثنان في اجتماعات وجلسات إحاطة مهمة.

وناقشت الاجتماعات التحديات المشتركة للجيش الإسرائيلي والقوات المسلحة الأميركية، وفي مقدمتها، التهديد النووي الإيراني والتغلغل الإيراني الإقليمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. كما ناقش كبار المسؤولين التعاون العملياتي بين الجيشين وفرص التوسع.

وأشار كوريلا أيضاً إلى التدريبات الجارية واسعة النطاق والتي تسمى عربات النار. وذكرت تقارير أن هذا هو أكبر تدريب منذ عقود. يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه إسرائيل تقنية جديدة تتعلق ببرنامج يسمى حافة الغد. كل هذا يبدو مفصلاً على التهديدات المتزايدة التي تمتد من لبنان إلى سوريا عبر العراق إلى إيران.

قال الجيش الإسرائيلي إن هذا "تدريب واسع النطاق، يركز على حملة مدتها شهر، ويوضح خطط عملياتية محدثة، وقدرات عسكرية معدلة، وأساليب قتالية جديدة، بما في ذلك ممارسة التعاون العملياتي مع القوات المسلحة الأميركية".

قال غانتس هذا الأسبوع إن "وكلاء إيران يهاجمون احتياطيات النفط والمطارات والمنشآت المدنية. إيران نفسها تشن هجمات عبر فيلق القدس. وهي تطور أنظمة تشغيلية في جميع أنحاء المنطقة، مزودة بقدرات دقيقة بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ أرض - أرض وطائرات بدون طيار قادرة على الوصول إلى آلاف الكيلومترات. ازدادت كمية الأسلحة الاستراتيجية في أيدي وكلاء إيران بشكل كبير في العام الماضي: في العراق مئات الأسلحة، وفي اليمن زاد العدد أيضاً، والحوثيون يمتلكون عشرات الأسلحة".

وناقش محاولة إيران إطلاق طائرات مسيّرة من إيران فوق العراق باتجاه إسرائيل. تم إسقاط الطائرات المسيّرة، لكنه كشف عن وجود مظلات مثبتة ربما كانت لغرض إيصال أسلحة إلى منظمات إرهابية في غزة أو في الضفة الغربية.

وفي غضون ذلك، بدأت تسخن الساحة السورية، حيث أفادت تقارير في وسائل إعلام أجنبية بأن غارات جوية في سوريا في 13 أيار استهدفت موقعاً بالقرب من مصياف. وذكرت التقارير أنه لأول مرة أطلقت قذيفة S-300 على الطائرات المتورطة في الهجوم".

موسكو: سيطرنا على ماريوبول بالكامل

قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية "زعمت روسيا أنها سيطرت بشكل كامل على مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية يوم الجمعة، وقالت إن القوات المتبقية التي تدافع عن مصانع الصلب في آزوفستال قد استسلمت.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: "في 20 أيار، استسلمت آخر مجموعة مكونة من 531 مقاتلاً"، ولم يكن هناك رد فوري من أوكرانيا.

واحتفظت مجموعة من الجنود الأوكرانيين بمواقعها في مصنع أزوفستال لأسابيع، حيث قصفت المنطقة بغارات جوية ومدفعية ودبابات روسية. وأمرت أوكرانيا يوم الجمعة، آخر جنودها المتبقين بإلقاء أسلحتهم".

(م ش)