​​​​​​​صحف عالمية: قرارات أردوغان تطيح بالليرة التركية ومواجهة مرتقبة تجمع بايدن وشي وبوتين

تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى استمرار انهيار الليرة التركية نتيجة قرارات أردوغان وتصريحات الرئيس الأندونيسي الذي قال فيها إن شي وبوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين هذا العام، إلى جانب القلق الإسرائيلي من إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

في قرار مفاجئ.. البنك المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "خفض البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسة للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في استئناف لسياسة غير تقليدية طالب بها الرئيس رجب طيب أردوغان والتي أدت إلى أزمة في العملة العام الماضي.

قال البنك إنه خفض سعر الفائدة القياسي إلى 13٪ من 14٪، مما أدى إلى انخفاض الليرة التركية.

فقدت الليرة التركية أكثر من نصف قيمتها بعد أن ضغط أردوغان على البنك المركزي لتبني سلسلة من أربع تخفيضات في أسعار الفائدة العام الماضي لتحفيز النمو الاقتصادي، على الرغم من ارتفاع التضخم. أدت هذه الخطوة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد التركي وقوضت الدعم الشعبي لأردوغان، مما يعرضه للخطر بعد ما يقرب من عقدين من الزمن في السلطة.

وقال البنك يوم الخميس في بيان أعلن فيه القرار "من المهم أن تظل الظروف المالية داعمة للحفاظ على زخم النمو في الإنتاج الصناعي".

يتعارض القرار المفاجئ مع تحركات البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم، والتي ترفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتفشي المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والهجوم الروسي على أوكرانيا وقضايا سلسلة التوريد والنمو الاقتصادي في أعقاب الوباء".

الرئيس الأندونيسي: شي وبوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين هذا العام

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية "قال الرئيس الأندونيسي إن شي جين بينغ وفلاديمير بوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني في أندونيسيا هذا العام، مما يضع احتمالية المواجهة مع جو بايدن.

قال الرئيس جوكو ويدودو، إن شي وبوتين أبلغاه أنهما سيحضران المؤتمر في بالي، خلال مقابلة مع بلومبرغ يوم الخميس.

توترت العلاقات الغربية مع الصين وروسيا بعد غزو بوتين لأوكرانيا في شباط، مما يثير الشكوك حول ما إذا كان شي وبوتين سيحضران اجتماع مجموعة العشرين، وهي مجموعة من الاقتصادات الرئيسة.

مما زاد من توتر العلاقات بين الغرب وبكين، أطلقت الصين مناورات عسكرية غير مسبوقة حول تايوان انتقاماً من زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة التي تزعم الصين أنها تخصها.

قال الرئيس الأندونيسي: "إن التنافس بين الدول الكبرى أمر مثير للقلق بالفعل. ما نريده هو أن تكون هذه المنطقة مستقرة وسلمية حتى نتمكن من بناء النمو الاقتصادي. ولا أعتقد أن أندونيسيا وحدها: الدول الآسيوية تريد الشيء نفسه أيضاً".

لابيد يتهم واشنطن وأوروبا بالضعف مع استمرار الطرفين بالمفاوضات النووية

قالت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية "قال رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد للمحاورين الأميركيين والأوروبيين يوم الخميس إن الغرب سيظهر ضعفاً إذا لم يوقف المحادثات النووية مع إيران الآن".

ووفقًا لمصدر دبلوماسي رفيع المستوى، فإن "الاتحاد الأوروبي أرسل لإيران عرضاً نهائياً لا يتماشى مع المبادئ التي التزم بها الأميركيون. ولذلك حان وقت الاستيقاظ. وأي شيء آخر يرسل رسالة ضعف".

نقل لابيد تلك الرسالة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس والسفير الأميركي لدى إسرائيل توم نيديس ورئيس لجنة الكونغرس الأميركية الفرعية تيد دويتش، وفقاً للمصدر. ويخطط مستشار الأمن القومي إيال هولاتا للقيام بنفس الشيء في اجتماعات في واشنطن الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن الوقت حان الآن لمناقشة ما يجب فعله للمضي قدماً لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل، كما يعلم الجميع، ليست ملزمة بأي شيء وستفعل ما تحتاجه لوقف إيران النووية ومنع إيران من استخدام وكلائها الإرهابيين في المنطقة".

(م ش)