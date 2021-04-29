​​​​​​​صحف عالمية: موسكو تتغلغل في الشرق الأوسط  وتل أبيب خائفة من تداعيات الاتفاق النووي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تغلغل روسيا في المنطقة، وكذلك الارتباك الذي أصاب تل أبيب على وقع احتمال توقيع الدول الغربية الاتفاق النووي مع طهران.

توسع بصمة روسيا في الشرق الأوسط

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك، خيّم ظل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشكل كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط. في آذار/ مارس، زار الإمارات والسعودية وقطر، وسرعان ما عاد إلى المنطقة، حيث زار مصر وإيران في 12-13 نيسان/ أبريل".

وأصبحت روسيا لاعبًا رئيسيًّا في الشرق الأوسط عندما أدخلت قواتها المسلحة إلى سوريا في أيلول/سبتمبر 2015 لمنع تغيير النظام برعاية خارجية. بعد تحقيق ذلك بسرعة كبيرة، اتسع نطاقه الدبلوماسي ليشمل جميع دول المنطقة، التي تقيم معها علاقات قوية في مجالات الطاقة والاقتصاد والدفاع.

وروّج لافروف خلال زيارته للخليج لدور إماراتي في تعزيز الاستقرار في سوريا أيده بشدة نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وانتقد الأخير العقوبات المفروضة على سوريا ودعم عودة البلاد إلى جامعة الدول العربية.

وفي الدوحة، شكل لافروف الترويكا الروسية التركية القطرية لمناقشة السلام في سوريا كمبادرة لاستكمال عملية أستانا.

وكانت أهم تفاعلات لافروف في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. وعقدت هذه الاجتماعات على خلفية بعض الشكوك المتعلقة بموقف الإدارة الأميركية الجديدة من قضايا الأمن الإقليمي.

وفي هذا السيناريو، يمكن لروسيا أن تلعب دور "الموازن" المفيد فيما يتعلق بالمنافسين الرئيسيين للمملكة ( تركيا وإيران) من خلال تسهيل الحوار بينهما. بمجرد تحقيق الثقة المتبادلة بين الجيران المنفصلين، ستسعى روسيا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال هيكل أمني إقليمي جديد يتم تشكيله بالتراضي من قبل دول المنطقة التي تعمل بشكل متضافر.

واستكملت زيارة لافروف لدول الخليج في آذار/مارس بزيارته لمصر وإيران في نيسان/أبريل. على الرغم من أن بعض المعلقين اعتبروا زيارة القاهرة توبيخًا متعمدًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يلتقي بالرئيس الأوكراني في إسطنبول في نفس الوقت، إلا أن التواصل مع مصر كان مهمًا في حد ذاته.

وعززت روسيا علاقاتها الدفاعية مع القاهرة من خلال بيع المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات والمروحيات الهجومية وأنظمة الصواريخ، فضلاً عن التدريبات المشتركة المنتظمة. إلى جانب ذلك، تعمل روسيا على إنشاء محطة للطاقة النووية وتطوير حقل غاز في البلاد، بينما أصبحت أيضًا موردًا رئيسيًا للحبوب لمصر. تم تعزيز العلاقات بين روسيا ومصر من خلال ظهور شركة مصرية كأول شركة في المنطقة لتصنيع لقاح فيروس كورونا الروسي.

وفي القاهرة، من حيث الأجندة الإقليمية، كانت المصالح الرئيسية لروسيا هي ليبيا وسوريا، حيث كانت روسيا ومصر بالفعل شريكين في الصراع الليبي، حيث عارضتا حكومة طرابلس المدعومة من تركيا، وأصبحا الآن أيضًا شريكين في عملية السلام في البلاد. فيما يتعلق بسوريا، فهم مرة أخرى على نفس السياق، حيث عارضت مصر باستمرار تغيير النظام في دمشق.

وجاءت زيارة لافروف لطهران في سياق تنسيق مواقفهما بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني. ويتفق البلدان على أن هذا يجب أن يبقى منفصلاً عن القضايا الأخرى المتعلقة بالأمن الإقليمي وأنه يجب أن يكون هناك "نهج متزامن" لرفع الولايات المتحدة للعقوبات وعودة إيران إلى بنود خطة العمل الشاملة المشتركة.

إسرائيل في موقف صعب في حال العودة إلى الاتفاق النووي

وعن المفاوضات النووية، قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "تحرص الولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، ومن المرجح أن تفعل ذلك".

ورأت الصحيفة أن نية إدارة بايدن المعلنة للتوصل إلى اتفاقية "أفضل وأطول أمداً" مع إيران (تركز على عمليات تفتيش أكثر فاعلية وأضرار إيران الإقليمية والصواريخ الباليستية) ستكون باطلة إذا تمت تلبية المطالب الإيرانية لتخفيف العقوبات بالكامل من قبل الحكومة الإيرانية، ومثل هذا التنازل من شأنه أن يترك الولايات المتحدة دون أي تأثير حقيقي على إيران.

ومن المؤكد أن إيران ستحاول الحصول على التزام أميركي بمنع الهجمات الإسرائيلية على إيران، تماشيًّا مع الالتزام الغربي في اتفاق 2015 بعدم تخريب المنشآت النووية الإيرانية. حتى الآن، امتنعت واشنطن عن انتقاد إسرائيل علنًا بسبب هجماتها المزعومة على أهداف إيرانية. لكن إذا اتفقت واشنطن مع إيران على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، فستكون إسرائيل في موقف صعب.

والأسوأ من ذلك كله، أن عودة الولايات المتحدة إلى اتفاقية عام 2015 في تحد لمخاوف إسرائيل بشأن قضية حيوية لأمنها ستلقي بظلال قاتمة على مكانة إسرائيل كحليف رئيسي لأميركا في الشرق الأوسط. وسيكون من الخطأ الافتراض أن أي "تعويض" تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل سيشمل أسلحة من شأنها تحسين القدرة الهجومية لإسرائيل ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وقد يؤدي ضعف مكانة إسرائيل الاستراتيجية، إلى جانب نهج إدارة بايدن الأكثر صداقة مع الفلسطينيين، إلى زيادة مطالب الأخير تجاه إسرائيل، وقد يترافق ذلك مع عنف فلسطيني.

وفي الواقع، سوف يتطلب الأمر قدرًا كبيرًا من الحنكة والمهارة للتغلب على الوضع الصعب الذي تجد إسرائيل نفسها فيه.

قائد الجيش الأميركي يحذر من عودة محتملة للقاعدة في أفغانستان

وبخصوص الانسحاب الأميركي من أفغانستان، قالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "حدد كبير ضباط الجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي، يوم الأربعاء سيناريو "أسوأ الحالات" في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية، محذرًا من حرب أهلية محتملة وعودة القاعدة".

وقال الجنرال ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، لمنتدى سيدونا، الذي استضافه معهد ماكين: "الوضع صعب، لا توجد إجابات جيدة لأي منه".

هذا وأعلن الرئيس جو بايدن هذا الشهر أن جميع القوات الأميركية ستنسحب من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، كما ستغادر الدول الأجنبية الأخرى التي لها قوات في البلاد.

وقال الجنرال ميلي: "في التحليل الأسوأ، لديك انهيار محتمل للحكومة، انهيار محتمل للجيش، لديك حرب أهلية، لديك كل الكارثة الإنسانية المصاحبة لها وإمكانية عودة القاعدة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان البنتاغون يفضل ترك قوة متبقية في أفغانستان، قال الجنرال ميلي إن الجيش يقدم توصيات فقط إلى الرئيس، فالأخير هو صاحب القرار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر أن بايدن رفض النصيحة العسكرية بترك قوة في أفغانستان لمنع القاعدة من إعادة تجميع صفوفها.

ومع ذلك، أعرب الجنرال ميلي عن ثقته في قدرات الولايات المتحدة على تعقب القاعدة عن بعد، الجماعة التي تقف وراء هجمات 11 سبتمبر التي دفعت إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان عام 2001.

(م ش)