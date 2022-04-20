​​​​​​​صحف عالمية: موسكو تنشر 20 ألف مرتزق في دونباس وتزايد التوتر بين الصين والولايات المتحدة

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى نشر روسيا المرتزقة في دونباس وتزايد التوترات بين الصين من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، إلى جانب التصعيد في فلسطين.

روسيا تنشر ما يصل إلى 20 ألف مرتزق في معركة منطقة دونباس الأوكرانية

قالت صحيفة الغارديان البريطانية "نشرت روسيا ما يصل إلى 20 ألفًا من المرتزقة من سوريا وليبيا وأماكن أخرى في هجومها الجديد في منطقة دونباس الأوكرانية، حيث تم إرسالهم إلى المعركة بدون معدات ثقيلة أو مركبات مدرعة، وفقًا لمسؤول أوروبي.

وقال المسؤول إن تقديرات انتشار المرتزقة على الأرض في شرق أوكرانيا تراوح بين 10 آلاف و20 ألفًا، وأنه من الصعب تحليل هذا الرقم بين السوريين والليبيين وغيرهم من المقاتلين الذين جندتهم مجموعة فاغنر الروسية.

وقال المسؤول "ما يمكنني قوله هو أننا شهدنا بالفعل بعض الانتقال من هذه المناطق، سوريا وليبيا، إلى منطقة دونباس الشرقية، ويتم استخدام هؤلاء الأشخاص بشكل أساسي ككتلة ضد المقاومة الأوكرانية. إنهم مشاة. ليس لديهم أي معدات أو مركبات ثقيلة".

وبحسب ما ورد، فقد نقلت فاغنر معظم جنودها الذين كانوا يقاتلون في ليبيا إلى أوكرانيا، وزعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية الشهر الماضي أن روسيا أبرمت صفقة مع المشير خليفة حفتر المدعوم من موسكو لإرسال مقاتلين ليبيين.

يتم إلقاء المرتزقة في المحاولة الروسية للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من شرق أوكرانيا، في ما وصفه مسؤولو الدفاع الغربيون بأنه اندفاع لتحقيق نوع من النصر الذي يمكن أن يعلنه فلاديمير بوتين في العرض العسكري في 9 أيار في موسكو لإحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية.

وقال المسؤول الأوروبي إن الكرملين له أربعة أهداف في هذه المرحلة الثانية من حربه في أوكرانيا: الاستيلاء على نهر دونباس، وتأمين جسر بري إلى شبه جزيرة القرم حيث تعتبر مدينة ماريوبول المحاصرة أمرًا بالغ الأهمية، والاستيلاء على إقليم خيرسون لتأمين الإمداد من المياه العذبة إلى القرم، والاستيلاء على أراضٍ إضافية يمكن استخدامها كحاجز أو ورقة مساومة في المفاوضات".

الصين توقع اتفاقية أمنية مع جزر سليمان تزعج الولايات المتحدة وأستراليا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية "قالت الصين يوم الثلاثاء إنها وقعت اتفاقية أمنية مع جزر سليمان، الأمر الذي سيسمح لبكين بإرساء سفن حربية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية للصحفيين في بكين يوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره من جزر سليمان، جيريمايا مانيلي "وقعا رسميًّا الاتفاق الإطاري الحكومي بشأن التعاون الأمني ​​بين البلدين".

لم تنشر أي من الحكومتين تفاصيل الاتفاقية، لكن المسودة التي تم تداولها عبر الإنترنت في آذار أزعجت الولايات المتحدة وأستراليا لأنها قد تسمح للصين بإرساء السفن العسكرية في جزر سليمان واستخدام قواتها لحماية سلامة المواطنين الصينيين والمشاريع الكبرى. لا يمكن تحديد ما إذا كانت الاتفاقية النهائية تعكس المسودة المسربة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن الاتفاقية تتعلق بالتعاون في الحفاظ على النظام الاجتماعي، وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، والمساعدة الإنسانية، والاستجابة للكوارث الطبيعية والأنشطة الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز الأمن القومي لجزر سليمان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين يوم الإثنين، في واشنطن إن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يزيد زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان وسيشكل سابقة مقلقة لمنطقة جزيرة المحيط الهادئ الأوسع، وذلك قبل أنباء عن توقيع الاتفاقية.

ومن المتوقع أن يصل كبار المسؤولين الأميركيين المسؤولين عن المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع إلى هونيارا عاصمة جزر سليمان الواقعة في جزيرة غوادالكانال. من المقرر أن يرأس منسق مجلس الأمن القومي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، كورت كامبل، ومساعد وزيرة الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، دانيال كريتنبرينك، وفداً إلى جزر سليمان وفيجي وبابوا غينيا الجديدة، حسبما ذكر مجلس الأمن القومي الإثنين.

وأعربت أستراليا، التي تعد واحدة من أقرب جيران جزر سليمان والتي كانت، تقليديًّا، مزودًا أمنيًّا رئيسًا للبلاد، عن خيبة أملها العميقة من إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقية.

رفض المسؤولون في الصين وجزر سليمان المخاوف الغربية بشأن الترتيبات الأمنية الثنائية، بما في ذلك أن علاقاتهما لها آثار جيوسياسية، حيث أكد أن كل منهما دولة ذات سيادة ومعنية بالاستقرار".

مصادر: حماس طلبت من فصائل غزة تجنب إطلاق الصواريخ على إسرائيل

قالت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية" ناقش قادة الفصائل المسلحة في قطاع غزة يوم الأربعاء، التوترات مع إسرائيل في اجتماع عقد في مكتب يحيى السنوار، الزعيم المحلي لحركة حماس التي تحكم القطاع.

وبحسب مصادر حماس، شدد السنوار على ضرورة منع المبادرات "المستقلة"، مثل إطلاق الصاروخ على إسرائيل يوم الإثنين، وأن أي عمل يجب أن يتم بتنسيق من قبل جميع الفصائل والقيادة السياسية في غزة.

كانت التفاصيل الرسمية الوحيدة التي تم توفيرها من الاجتماع هي أن مجموعات غزة ستبقى في حالة تأهب قصوى طوال عطلة عيد الفصح اليهودي.

بعد الاجتماع، قال مسؤول كبير في الجهاد الإسلامي إنه يجب تشجيع الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وحتى داخل الخط الأخضر على "الاستمرار في حماية" المسجد الأقصى.

وأضاف المسؤول أحمد المدلل "نحن الفصائل في غزة سنكون غطاء أمني وندافع عن كل من في المسجد ونحن في حالة تأهب قصوى".

لكن مصدرًا في الجناح السياسي لحركة حماس قال لصحيفة "هآرتس" إن حماس غير مهتمة حاليًّا بتصعيد الموقف مع إسرائيل وتأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى نزع فتيل التوتر في المسجد الأقصى".

(م ش)