​​​​​​​صحف عالمية: موسكو تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات بقدرة نووية وإيران تعتقل جواسيس للموساد

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى إجراء روسيا تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، والاتهامات التي ساقها ماكرون ضد مارين لوبان بخصوص اعتماد الأخيرة على بوتين.

موسكو تختبر صاروخاً باليستياً عابراً للقارات بقدرة نووية

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية: "أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو أجرت تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز سارمات يمكنه حمل حمولة نووية، في ظل سحابة التوترات العالمية وسط الحرب في أوكرانيا".

وصاغ بوتين الاختبار على أنه رد مستتر إلى حد ما على المساعدة العسكرية الغربية لأوكرانيا، والتي قد تعلن الولايات المتحدة عنها قريباً.

وبحسب ما ورد قال بوتين في تصريحات للجيش: "سيعزز هذا السلاح الفريد حقًا الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية ويجعل أولئك الذين -في خضم الخطاب العدواني- يحاولون تهديد بلدنا، يفكرون مرتين".

إيمانويل ماكرون يتهم مارين لوبان بالاعتماد على فلاديمير بوتين

وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية: "اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان بأنها مدينة بالفضل لفلاديمير بوتين والمخاطرة بحرب أهلية في فرنسا بخططها لكبح الإسلاميين".

وحددت مارين لوبان، التي لديها أفضل فرصة لها حتى الآن لتصبح أول رئيسة لفرنسا وأول رئيسة للدولة من اليمين المتطرف منذ الحرب العالمية الثانية، خططها للحد بشكل كبير من الهجرة "الجماعية الفوضوية" وإصلاح الاتحاد الأوروبي وفرض القانون والنظام.

واتهمت الليبرالية ماكرون بأن لديه "سجل اقتصادي سيء للغاية" و"سجل اجتماعي أسوأ" كرئيس.

وكما هو متوقع، استغل ماكرون بلا رحمة إحدى نقاط ضعف مارين لوبان: روابطها السابقة ببوتين وقرض لحزبها من بنك روسي في عام 2014 لا يزال قيد السداد. وقال: "إنها تعتمد على القوة الروسية وتعتمد على بوتين". وأضاف أنه عندما تحدثت عن روسيا، كانت "تتحدث إلى مصرفييها".

وكانت مارين لوبان في موقف دفاعي ووافقت على الحاجة إلى مساعدة أوكرانيا في حربها ضد "الغزو" الروسي، لكنها وقفت إلى جانب رفضها للعقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين اللذين يعتمد عليهما جزء كبير من أوروبا الغربية.

إيران: إلقاء القبض على 3 عناصر من الموساد جنوب شرق البلاد

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "زعمت المخابرات الإيرانية أنها ألقت القبض على ثلاثة من جواسيس الموساد في مقاطعة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران بالقرب من الحدود مع باكستان وأفغانستان يوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء فارس".

وذكر التقرير أن الثلاثة متورطين في "نشر معلومات ووثائق سرية".

وفي آذار، زعمت وزارة المخابرات الإيرانية في غرب أذربيجان أنها ضبطت شبكة تجسس إسرائيلية في إيران.

وزعمت الوزارة أن شبكة التجسس كانت تحاول القيام بأعمال تخريبية داخل إيران من خلال توظيف السكان المحليين. وأضافت الوزارة أن "من يهدد أمن الشعب والمجتمع يجب إما أن يموت أو يصاب أو يستسلم للقانون"، بحسب إرنا.

وزعمت وزارة المخابرات الإيرانية، في تموز من العام الماضي، أنها ألقت القبض على شبكة من عملاء الموساد وصادرت شحنة ثقيلة من الأسلحة والذخيرة بعد دخولهم إيران عبر حدودها الغربية، بحسب وكالة فارس للأنباء.

(م ش)