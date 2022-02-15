تطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى سعي موسكو الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك والعقبات التي تحول دون التوصل الى الاتفاق النووي، إلى جانب الشأن اللبناني.

البرلمان الروسي يدرس الاعتراف بمناطق أوكرانية التي يسيطر عليها "الانفصاليون"

قالت صحيفة الوول ستريت حورنال الأميركية، حول الأزمة الأوكرانية: "سينظر المشرعون الروس اليوم الثلاثاء في مقترحات تحث الرئيس فلاديمير بوتين على الاعتراف رسميًا بالمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في شرق أوكرانيا كدول مستقلة، في خطوة قد تبرر توغل موسكو في منطقة لم تعد تعتبرها أراضي أوكرانية.

قال مجلس دوما، يوم الاثنين، إنه سينظر في مشاريع قرارات قدمها حزب روسيا الموحدة الحاكم والحزب الشيوعي الروسي تدعو بوتين إلى الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المعلنتين من طرف واحد في دونباس الأوكرانية.

يناشد الحزب الشيوعي بوتين مباشرة الاعتراف رسميًا بدونيتسك ولوهانسك كدولتين مستقلتين والتفاوض مع القادة المحليين بشأن قضايا مثل الأمن وضمان "حماية شعوبهم من التهديدات الخارجية وتنفيذ سياسات الإبادة الجماعية"، وفقًا لمشروع قرارها الذي نشر الشهر الماضي. ويؤيد حزب روسيا الموحدة قرارا مماثلا لكنه اقترح تقديمه أولا إلى وزارة الخارجية الروسية قبل قراءة أولى في المجلس التشريعي.

تعثر محادثات الاتفاق النووي الإيراني

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، عن الملف النووي: " وصلت المحادثات الماراثونية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى عقبة جديدة، حيث تتهم إيران الولايات المتحدة برفض اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لترسيخ الاتفاقية في القانون الدولي أو لتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية التي سيتم رفعها.

وقد أعاقت هذه القضية المحادثات في فيينا بين الغرب وروسيا وإيران والصين - التي بدأت منذ شباط - منذ البداية. ليس هناك ما يشير إلى أن الجولة الثامنة من المفاوضات، التي كان من المقرر أن تكون الجولة الأخيرة، قد تتوصل إلى انفراج كان يتوقعه البعض.

أعلن علي شمخاني، السكرتير المتشدد لمجلس الأمن القومي الإيراني، في تغريدة صدرت بعدة لغات، بعد التحدث إلى مفاوضي حكومته أن التقدم أصبح "أكثر صعوبة".

وأضاف "يمكن لقرار سياسي أميركي بقبول الصفقة أو الامتناع عن قبول متطلبات اتفاق موثوق ودائم على أساس المبادئ المقبولة في الاتفاقية النووية أن يحل محل التكهنات".

وقال إن الولايات المتحدة استمرت في اقتراح مبادرات جديدة مصممة أساسًا للتهرب من التزاماتها.

وردا على سؤال حول الضمانات التي كانت تسعى إيران للحصول عليها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "الولايات المتحدة ليست جديرة بالثقة، وبالتالي يجب الحصول على ضمانات موضوعية حتى لا يتم الاستهزاء بالقانون الدولي والعلاقات مرة أخرى من قبل حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف أنه يجب رفع جميع العقوبات في مجلس الأمن الدولي. وقال خطيب زاده "لا يهم ما هو عنوان العقوبات لأنها طبقت بعلامة مزيفة".

كما زعم البروفيسور محمد ماراندي، المحلل الإيراني في فيينا الذي يعتقد أنه مقرب من الحكومة، أن التوترات تركزت على نطاق العقوبات التي سيتم رفعها كجزء من الصفقة. تضغط إيران من أجل رفع جميع العقوبات، لكن الولايات المتحدة تقول إن بعض العقوبات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهابيين وليست مرتبطة بالاتفاق النووي.

ميخائيل أوليانوف، السفير الروسي في المحادثات، تبنى لهجة أقل تشاؤما. وقال إن المناقشات كانت في مرحلتها النهائية وأنه تم إحراز "تقدم كبير". لكنه كان يميل إلى تبني نظرة أكثر إيجابية، وتبنى دورًا قريبًا من الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، وهو دور حافظ عليه على الرغم من التوترات بشأن أوكرانيا. كما كسر وانغ كون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة في فيينا، الصمت في نهاية الأسبوع ليقول إن المحادثات كانت في مرحلة ختامية".

سعد الحريري يتوقع الأسوأ للبنان

قالت صحيفة العرب نيوز السعودية، في الشأن اللبناني: " قال رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري خلال لقاء مع كتلته النيابية الأحد إن الوضع في لبنان يتدهور.

والتقى الحريري بمؤيديه بعد أن قدم العزاء على قبر والده رفيق الحريري في الذكرى السابعة عشرة لاغتياله في بيروت.

وقال الحريري إن منزله في بيروت سيبقى مفتوحًا، وأن تيار المستقبل سيواصل العمل مع الناس وتقديم الخدمات والمساعدات لهم، ولن يتخلى عن أهله أبدًا.

تأتي الذكرى بعد أسابيع قليلة من إعلان الحريري أنه سيغادر السياسة في الوقت الحالي ولن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال النائب السابق عن تيار المستقبل مصطفى علوش: "نشهد نتائج المشروع الذي بدأ باغتيال رفيق الحريري، وهو اجتياح المنطقة برمتها وتدمير سوريا ولبنان واليمن".

وأشار النائب محمد الحجار إلى أن “سبعة عشر عاما مرت، ونحن نشهد حالة إنكار ورفض لكل دعوات الإصلاح والالتزام بمصالح لبنان".

وجدد الحريري، في كلمة ألقاها أمام نواب كتلته، انسحابه من الحياة السياسية، وهو ما أعلنه في 24 كانون الثاني.

ودعا تيار المستقبل إلى اتخاذ نفس الخطوة وعدم الترشح للانتخابات النيابية أو تقديم أي ترشيحات باسم التيار.

وبحسب ما ورد قال: "بغض النظر عن موقفي السياسي وقراري، لكن قراءتي الشخصية للوضع أنها ستزداد سوءًا، ونصيحتي لكم كأخ وليس كقائد، ألا نترشح للانتخابات، لأن لا شيء ينذر بالإيجابية احفظوا أنفسكم من الإهانات".

وكان الحريري قد أعرب عن قناعته بأن هذه الخطوة كانت صحيحة لأنه "لا مجال لأية فرصة إيجابية للبنان، في ظل النفوذ الإيراني والاضطراب الدولي والانقسام الوطني وتصاعد التوترات الطائفية وتدهور الدولة".

(م ش)