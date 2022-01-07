تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى مطالب موسكو حيال الأزمة الأوكرانية، والانتقادات التي وجهها السفير السعودي في لبنان لحزب الله اللبناني، إلى جانب الأزمة في كازاخستان.

مسؤول روسي: يجب معالجة مطالب روسيا بشأن أوكرانيا على وجه السرعة

نقلت صحيفة الوول ستريت جورنال الأميركية عن كبير المفاوضين الروس للمحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة "أنه يجب معالجة مطالب موسكو بشأن أوكرانيا على وجه السرعة، وحذر إدارة بايدن من اللجوء إلى الضغط الاقتصادي الذي هددت به لمحاولة إقناع الكرملين بالتراجع.

وقبل محادثات يوم الإثنين مع الولايات المتحدة في جنيف، رسم نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف موقفًا ثابتًا. وقال إن العلاقات العسكرية لمنظمة حلف شمال الأطلسي مع أوكرانيا تمثل تهديدًا لروسيا حتى لو لم يتم قبولها رسميًّا في الحلف.

ورفض ريابكوف دعوات إدارة بايدن إلى الكرملين لسحب حشده العسكري بالقرب من حدود أوكرانيا، قائلًا إن لروسيا الحق في تقرير كيفية نشر قواتها على أراضيها.

وأشار ريابكوف إلى أنه سيرافقه في المحادثات نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين وضباط عسكريون آخرون. وسيقود الجانب الأميركي نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان، على الرغم من أن ريابكوف قال إنه لم يتم تقديم قائمة كاملة بالمشاركين الأميركيين بعد.

وقال ريابكوف يوم الأربعاء في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "نحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك أساس للعمل على بعض هذه القضايا بسرعة كبيرة. جيشنا سيكون هناك، وبعد ذلك سنرى ما إذا كان هناك أي أساس للاستمرار على المسار الدبلوماسي".

وفي إشارة إلى التعليقات الأخيرة لبوتين، قال ريابكوف إنه إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، فإن الرئيس الروسي سينظر في الخيارات التي أعدها خبرائه العسكريون.

وفيما يتعلق بحق أوكرانيا في تقرير مستقبلها، قال ريابكوف إنه لا ينبغي أن تكون البلاد حرة في الانضمام إلى تحالف تقول موسكو إنه يتخذ خطوات لتهديد روسيا.

قال ريابكوف: "لا ينبغي أن يكون هناك تعزيز لأمنها على حساب أمن الآخرين. وضع أوكرانيا هو الآن أكثر أهمية بالنسبة لروسيا من أوكرانيا نفسها".

السفير السعودي في لبنان: العلاقات السعودية اللبنانية عميقة للغاية

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية حول التوتر السعودي اللبناني: "قال سفير المملكة العربية السعودية في لبنان إن العلاقات مع لبنان أعمق من أن تتأثر "بالتصريحات غير المسؤولة والعبثية".

وقال وليد بخاري في تصريحات صحفية إن "الأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني المدعوم من إيران والسلوك العسكري الإقليمي يهددان الأمن القومي العربي".

وجاءت تصريحاته بعد يومين من إعلان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن انتقاد زعيم حزب الله للمملكة لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يمثل الموقف الرسمي للبلاد.

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب خلاف في العلاقات بين لبنان ودول الخليج بعد أن سحب عدد من الدول سفراءها من بيروت احتجاجاً على تصريحات وزير الإعلام آنذاك، جورج قرداحي، والتي انتقدت دور المملكة في حرب اليمن.

وقال بخاري: "تأمل الرياض أن تعطي الأحزاب السياسية الأولوية للمصلحة العليا للبنان. وأن تنهي هيمنة حزب الله الإرهابية على كل جانب من جوانب الدولة".

وأضاف أن "إصرار حزب الله الإرهابي على فرض سيطرته يعطل السلام في لبنان، ودعا الحكومة اللبنانية إلى وقف أنشطتها التي تمس المملكة ومنطقة الخليج".

وقال البخاري إن بلاده تؤكد حرصها الدائم على اللبنانيين المقيمين في المملكة وتدعم الشعب اللبناني على اختلاف طوائفه.

وقال "نتشارك مع المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على استقرار لبنان وسيادته".

كازاخستان والخطر قادم

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية عن الوضع في كازاخستان: "الأزمة في كازاخستان قد تبدو قريباً أسوأ بكثير، حيث لم يظهر رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف أي مؤشر على معالجة المطالب الأكثر جوهرية للإصلاح السياسي، على الرغم من إقالته رئيس مجلس الأمن واستبدال حكومته بإدارة مؤقتة.

وعدم وجود قادة للاحتجاج الذين قد يقبلون التفاوض هو النتيجة الحتمية لعدم تسامح النظام مع المعارضة. فتوكاييف، دون تقديم أدلة، يلقي باللوم على عصابات "إرهابية" مدربة في الخارج، في محاولة لتبرير رد فعله العقابي. لكن في حين أن القوة قد تسحق الاحتجاجات، لكنها ستضخم الغضب الكامن.

ودعوة منظمة معاهدة الأمن الجماعي هي خطوة محفوفة بالمخاطر بشكل خاص، ربما تشير إلى أن توكاييف اهتز من التقارير التي تفيد بأن أفراد الأمن ينتقلون إلى جانب المتظاهرين، أو أنه قلق بشأن أجزاء أخرى من النخبة. بالإضافة إلى الاعتراف ضمنيًّا بضعفه، ومن المرجح أن يؤدي طلب مساعدة موسكو إلى تنفير الكثيرين في بلد يفتخر بسياسته الخارجية متعددة الاتجاهات.

ولم يتدخل تحالف دول ما بعد الاتحاد السوفيتي في أزمة من قبل، لكن روسيا تريد الاستقرار على حدودها ولا تريد احتجاجات الشوارع للإطاحة بحكومة أخرى في المنطقة".

(م ش)