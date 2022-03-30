​​​​​​​صحف عالمية: موسكو تبتز الغرب بالغاز ومحادثات يمنية (يقاطعها الحوثيون) في السعودية

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم، إلى تبعات تسعير روسيا غازها بالروبل ومحادثات السلام اليمنية، إلى جانب التهديدات الإيرانية للمنطقة وخاصة إسرائيل.

إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا معرضة للخطر مع اقتراب الموعد النهائي

وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإمارتية: "قالت روسيا إنها ستضع ترتيبات عملية بحلول يوم الخميس، للشركات الأجنبية لدفع ثمن الغاز بالروبل، مما يزيد من احتمالية تعطل الإمدادات، حيث رفضت الدول الغربية حتى الآن مطالبتها بتبديل العملة".

وعزز الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي (دفع الدول "غير الصديقة" بالروبل مقابل الغاز الروسي) العملة بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق عندما فرض الغرب عقوبات شاملة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء: "لن يقوم أحد بتزويد الغاز بالمجان. هذا مستحيل بكل بساطة ويمكنك دفع ثمنه بالروبل فقط".

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو إن موسكو مستعدة لتوجيه الغاز إلى الأسواق الآسيوية وغيرها، إذا رفضت أوروبا شراء الغاز، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وتقول الدول الأوروبية، التي تدفع في الغالب باليورو، إن روسيا لا يحق لها إعادة سحب العقود. ورفضت مجموعة الدول السبع مطالب موسكو هذا الأسبوع.

وحققت أسعار الغاز بالجملة الأوروبية المزيد من المكاسب هذا الأسبوع؛ بسبب مخاوف من توقف الإمدادات، على الرغم من أن روسيا قد أوفت حتى الآن بالتزاماتها التعاقدية لمبيعات الغاز إلى أوروبا.

وقال بيسكوف إنه تماشياً مع الموعد النهائي الذي حدده بوتين في 31 آذار لتسديد مدفوعات الروبل، "يتم تطوير جميع الأساليب بحيث يكون هذا النظام بسيطًا ومفهومًا وعمليًّا للمشترين الأوروبيين والدوليين المحترمين".

وحثت دول مجموعة السبع الشركات على عدم الموافقة على مدفوعات الروبل، وقالت إن معظم عقود التوريد تنص على اليورو أو الدولار.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الثلاثاء "هذا موقف نشترك فيه".

دول الخليج تجري محادثات بشأن اليمن رغم مقاطعة الحوثيين

وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية: "اجتمعت دول الخليج العربية يوم الثلاثاء؛ في قمة حول الحرب المستمرة منذ سنوات في اليمن والتي يقاطعها الحوثيون؛ لأنها تدور في السعودية (خصمهم في الصراع)".

وأدى قرار الحوثيين المدعومين من إيران بعدم حضور القمة، الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي ومقره السعودية، إلى التشكيك بفعالية مثل هذا التجمع.

وتضغط الأمم المتحدة والدبلوماسيون وغيرهم من أجل وقف محتمل آخر لإطلاق النار بمناسبة شهر رمضان المبارك، على غرار الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة على مدى السنوات الماضية.

وأجرى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الإثنين، محادثات مع السفير البريطاني في اليمن ريتشارد أوبنهايم ومسؤولين يمنيين متحالفين مع حكومتها المعترف بها دوليًّا.

وشهدت تلك المحادثات مناقشة الحجرف، وهو سياسي كويتي، الجهود المبذولة لوقف الحرب وسبل تحقيق السلام الشامل لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون.

وفي غضون ذلك، رفض الحوثيون القمة بسبب مكان انعقادها، وكذلك استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على موانئ البلاد من قبل التحالف، بقيادة السعودية، الذي يشن حربًا على الحوثيين.

ودعا الحوثيون الذين هاجموا نهاية الأسبوع الماضي مستودعًا للنفط في مدينة جدة السعودية، إلى عقد المحادثات في بلد "محايد".

وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. وقالت وزارة الخارجية الاميركية إن الاثنين "ناقشا دعم اقتراح الأمم المتحدة بهدنة رمضان في اليمن والجهود المبذولة لإطلاق عملية سلام جديدة وأكثر شمولاً وشمولية".

هل تخاطر إيران بشن هجوم على إسرائيل؟

وقالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية في تحليل لها: "تثير الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في أربيل عدة تساؤلات بالنظر إلى نطاق وأهداف هذه الهجمات، لا سيما أنها تزامنت مع الهجمات الإلكترونية التي ورد أنها كانت الأكبر ضد البنية التحتية الإلكترونية للعديد من مرافق الحكومة الإسرائيلية".

وتثير تقارير إعلامية إيرانية التساؤل عما إذا كان الهجوم الصاروخي في أربيل مقدمة لهجوم أكبر في الجولان أو ما إذا كانت إيران تستعد لضرب عمق إسرائيل. لم ترد دفاعات الولايات المتحدة على الهجوم الصاروخي الإيراني وتأتي الهجمات الإيرانية ردًّا على مقتل ضابطين في الحرس الثوري الإيراني في سوريا في 7 آذار.

ويشار إلى أن الرد الإيراني على مقتل الضابطين كان سريعًا ومفاجئًا هذه المرة. تكتسب إيران بشكل تدريجي الشجاعة والثقة، ما يدفعها إلى شن هجمات أكبر وأكثر فاعلية.

ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة قدراتها على التوجيه الصاروخي والحصول على طائرات بدون طيار يمكنها تنفيذ مهام قتالية معقدة، مما يدفع إيران باستمرار إلى إظهار قوتها وتعزيز قدرات الردع لديها ضد الأعداء وأولئك الذين تعتبرهم أعداء.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الاميركية، التي تضم إسرائيل، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مؤخرًا أن "إيران لديها 3000 صاروخ باليستي من مختلف الأنواع، بعضها قادر على اختراق عمق إسرائيل وضرب تل أبيب".

وأشار إلى أن الصواريخ تشكل تهديدًا وجوديًّا لأمن دول الشرق الأوسط والمصالح الاميركية، وأن إيران ضخت موارد هائلة لزيادة مدى ودقة الصواريخ خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال: "لقد رأينا ذلك في الهجوم على القاعدة في العراق في كانون الثاني 2020، عندما أصابت الصواريخ الإيرانية عشرات الأهداف بدقة"، مضيفًا أن فعالية الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيّرة الهجومية "مقلقة للغاية".

وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية لا يقل خطورة عن عسكرة البرنامج النووي الإيراني وامتلاك قنابل نووية.

في الواقع، قد تفوق هذه الصواريخ التهديد النووي، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية نشرها واستخدامها، بينما تظل القنبلة النووية مجرد رادع نووي.

(م ش)