​​​​​​​صحف عالمية: مواجهة روسية - أمريكية بخصوص سورية وتنافس على ملء الفراغ في أفغانستان

وتطرّقت الصحف العالمية الصادرة اليوم، إلى المواجهة الروسية - الأمريكية في أروقة مجلس الأمن بخصوص سوريا، وكذلك سعي كل من إيران وروسيا لملء الفراغ الحاصل في أفغانستان، إلى جانب سعي أوروبا لفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين.

روسيا تعارض الخطط الأميركية بخصوص قوافل المساعدات إلى سورية

وفي الشأن السوري، تحدثت صحيفة ذاناشيونال الإماراتية عن ملف المساعدات الإنسانية، وقالت: "اقترحت روسيا يوم الخميس مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يمدد تسليم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة نصف عام بعد رفض خطط من الولايات المتحدة لعملية إنسانية أكبر بكثير".

وتدعو مسودة نص قدمتها روسيا إلى استمرار تدفق المساعدات من تركيا عبر معبر باب الهوى لمدة ستة أشهر وأنه يمكن تمديد التفويض أكثر.

لا يرقى عرض روسيا إلى حد بعيد الدعوات من الولايات المتحدة لإعادة فتح المعابر الأخرى التي تم إغلاقها العام الماضي.

وينظر إلى الخلاف على أنه اختبار للعلاقات الأمريكية - الروسية بعد القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في 16 حزيران في جنيف، حيث فشل الزعيمان في إحراز تقدم بشأن قوافل المساعدات السورية.

لقد دفعت الولايات المتحدة من أجل بقاء باب الهوى مفتوحاً ودخول شاحنات المساعدات إلى سوريا عبر معبري باب السلام وتل كوجر.

وتقول روسيا، حليف بشار الأسد، إن المساعدات يجب أن تدار من العاصمة دمشق، مروراً بخطوط الصراع في الشمال الغربي، وأن الدول الغربية تقوم بتسييس القضية.

يحتاج أي قرار لتمديد التفويض إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم اعتراض أي عضو من الأعضاء الدائمين: روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

إيران وروسيا تتحركان لملء الفراغ الدبلوماسي في أفغانستان

وعن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "تحركت إيران وتركيا وباكستان وروسيا لملء الفراغ العسكري والدبلوماسي الذي حصل في أفغانستان نتيجة رحيل القوات الأمريكية والتقدم العسكري لطالبان.

وفي طهران، التقى وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، بمفاوضي طالبان لمناقشة نواياهم تجاه البلاد، وحصل على بيان مشترك يقول إن طالبان لا تدعم الهجمات على المدنيين والمدارس والمساجد والمستشفيات وتريد تسوية تفاوضية بشأن مستقبل أفغانستان.

وقاد جانب طالبان كبير المفاوضين ورئيس المكتب السياسي للجماعة في قطر عباس ستانيكزاي، بينما قاد جانب الحكومة الأفغانية نائب الرئيس السابق يونس قانوني.

وسعت روسيا للحصول على تأكيدات بأن طالبان لن تسمح باستخدام الحدود الشمالية لأفغانستان كقاعدة لشن هجمات على جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وفي خطوة تهدف جزئياً إلى إرضاء الولايات المتحدة ولكن أيضاً لتعزيز مصلحة أنقرة الذاتية، عرضت تركيا بشكل مشروط القوات التركية في مشروع يشرف عليه الناتو لحماية مطار كابول الدولي.

وأبلغ ظريف وفد طالبان الذي زار إيران يومي الثلاثاء والأربعاء بدعوة من طهران، إلى جانب ثلاثة وفود أفغانية أخرى، أنه قد يتعين عليهم اتخاذ قرارات صعبة. وقال إن الشجاعة في السلام أهم من الشجاعة في الحرب، مشيراً إلى أن الشجاعة تكمن في التضحية بالمطالب المتطرفة والاستماع إلى الجانب الآخر.

وقال ظريف أيضاً إن استمرار النزاعات بين الحكومة وطالبان سيكون له عواقب "غير مواتية" على أفغانستان، وأن العودة إلى المفاوضات بين الأطراف الأفغانية هي "الحل الأفضل".

قال الاقتصادي الإصلاحي البارز ومستشار الحكومات السابقة سعيد ليلاز : "تواجه إيران أزمة ديموغرافية وأعتقد أن أفضل الطرق وأقربها وأقلها تكلفة للتغلب على هذه الأزمة الديموغرافية هو قبول الهجرة من أفغانستان. الاستقرار في أفغانستان مهم للأمن القومي، ويساهم في حل أزمة الشيخوخة واقتصاد إيران".

وأضاف" لم يكن بإمكان طالبان البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة بدون دعم سياسي حقيقي وقد يخدمون الآن المصالح الدبلوماسية الإقليمية لإيران. لم تعد طالبان هي طالبان في الماضي، لقد أدركوا أيضاً أنه يجب عليهم التفاعل مع العالم، وأن يتعاونوا مع دول المنطقة".

يسعى البرلمان الأوروبي لفرض عقوبات على المسؤولين الإيرانيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وبخصوص فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين، قالت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية: "أصدر البرلمان الأوروبي قراراً، يحث على فرض عقوبات على مسؤولي النظام الإيراني المتهمين بسجن وإعدام مواطني الاتحاد الأوروبي.

وفقاً للغة القرار، دعا برلمان الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي إلى "النظر في المزيد من العقوبات المستهدفة، بما في ذلك تجميد أصول مسؤولي النظام الإيراني والكيانات المتورطة في الاحتجاز التعسفي وإصدار أحكام بالإعدام لمواطني الاتحاد الأوروبي، إما باستخدام نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالي لحقوق الإنسان ضد إيران أو نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان (قانون ماغنيتسكي الأوروبي)".

وأشار قرار الاتحاد الأوروبي إلى أن "إيران تسجن رعايا أجانب من أجل ابتزاز الحكومات الأجنبية" و "ما لا يقل عن عشرة من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون بشكل تعسفي في إيران".

قرار البرلمان الأوروبي ضد انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان غير ملزم.

كما دعا القرار إيران إلى "إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، حيث تم احتجازهم بشكل تعسفي لمجرد ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والمعتقد وتكوين الجمعيات والنشر والتجمع السلمي وحرية الإعلام".

وعلاوة على ذلك، حث القرار إيران على "التحقيق بشكل مناسب مع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين، ويدين الاستخدام المنهجي للحبس الانفرادي المطول في انتهاك لالتزامات إيران الدولية".

(م ش)