​​​​​​​صحف عالمية: مشروع طهران في سوريا يتلعثم والرياض جادة في علاقتها مع الأولى

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم تراجع المشروع الإيراني في سوريا، وجدية السعودية في محادثاتها مع إيران، إلى جانب الانتخابات العراقية.

المشروع الإيراني في سوريا يبدأ بالتلعثم

تحدثت صحيفة الهآرتس الإسرائيلية عن تراجع المشروع الإيراني في سوريا، وقالت: "منذ أن بدأت إسرائيل في اتخاذ إجراءات ضد الوجود الإيراني في سوريا، في أواخر عام 2017، حدثت العديد من التعديلات هناك. في مطلع عام 2019، أفادت الصحيفة، عن قيام الإيرانيين بإجلاء قواتهم من مطار دمشق في أعقاب الهجمات الإسرائيلية العديدة. لكنهم عادوا إلى هناك بعد عام وقلصوا من جديد وجودهم في هذه المنطقة مؤخراً.

التغيير ناجم عن ضغوط الروس والسوريين على الإيرانيين. بالنسبة لبشار الأسد، كانت الضربات الإسرائيلية على المطار، مصدر إحراج له. وبفضل المساعدة الروسية الكبيرة، بدأت قبضة النظام تستقر مرة أخرى. وقد أظهرت الهجمات أن الأمور ليست كلها على ما يرام. وفي أعقاب الضغط، ركزت إيران مرة أخرى الكثير من نشاطها في قاعدة T-4 الجوية، شرق حمص، وهي أبعد بكثير عن حدودها مع إسرائيل.

كما أن هذا ليس التغيير الوحيد في نشاطهم. إذ تقدّر مصادر استخبارات غربية مختلفة، أن عدد رجال المجموعات الشيعية الموالية لإيران في سوريا قد انخفض إلى النصف؛ من 20 ألف إلى 10 آلاف. وتواجه طهران صعوبة في تمويل مشروعها السوري، حتى بعد ارتفاع أسعار النفط، الذي وصل هذا الشهر إلى 80 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط إلى الصفر في بداية الوباء.

هذا، وقد واجهت إيران صعوبات ملموسة خاصة بها، لا سيما منذ اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، في كانون الثاني 2020.

بالتزامن مع ذلك، هناك محاولة جارية لتطبيع العلاقات بين العالم العربي والنظام السوري. فذوبان الجليد في العلاقات بين سوريا والأردن، والذي من المحتمل أن يشمل فتح المعابر الحدودية بين البلدين، يهدف إلى تعزيز اقتصاد البلدين.

وفي لبنان الخاضع للنفوذ الإيراني المكثف، تستمر عملية الانهيار الداخلي. ويبدو أنه تم الوصول إلى مستوى منخفض جديد في بداية الأسبوع، عندما توقفت شبكة الكهرباء الوطنية عن العمل ليوم واحد. ومع ذلك، سارت الأمور من سيء إلى أسوأ. وانفجرت بيروت يوم الخميس بحدثٍ يُعدّ من أسوأ أعمال العنف الطائفي منذ عقود".

السعودية "جادة" في المحادثات مع إيران

أما عن المحادثات السعودية الإيرانية، فنقلت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية عن وزير الخارجية السعودي قوله: إن "المملكة جادة بشأن المحادثات مع إيران"، ما يشير إلى رغبة الرياض في إصلاح العلاقات بين خصمين، يتهم كل منهما الآخر بإذكاء التوترات وعدم الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وأضاف مسؤول سعودي أن الرياض تدرس السماح لإيران بإعادة فتح قنصليتها في مدينة جدة الساحلية، لكنه قال إن المحادثات لم تحرز تقدماً كافياً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، وهو أمر كانت إيران تدفع من أجله.

وفي مقابلة نادرة، قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي، لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن المحادثات مع إيران كانت "ودية"، ووصف المفاوضات بأنها "استكشافية".

وقال: "نحن جادون بشأن المحادثات. بالنسبة لنا، لا يعتبر هذا تحولاً كبيراً. لقد قلنا دائماً أننا نريد إيجاد طريقة لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

تعتقد الرياض أن المفاوضات لم تحرز بعد تقدماً كافياً لإعادة العلاقات الكاملة مع طهران. لكن مسؤولاً سعودياً قال لـ "فاينانشيال تايمز" إنها تدرس طلباً إيرانياً لها بفتح قنصليتها في جدة. كما تدرس الرياض السماح لطهران بإعادة فتح مكتبها التمثيلي لمنظمة التعاون الإسلامي في المدينة الساحلية. ومع ذلك، المملكة ليست مستعدة بعد لإعادة فتح قنصلية في مدينة مشهد الدينية الإيرانية، حيث قال مسؤول كبير إن الحوار حتى الآن يفتقر إلى "الجوهر".

مراقبون: الانتخابات العراقية كانت تنافسية

وعن الانتخابات العراقية، قالت صحيفة العرب نيوز السعودية: "على الرغم من بعض الافتقار إلى الوضوح، وانخفاض نسبة الإقبال على التصويت، واستبعاد عدة مجموعات، والأمن الشامل، فإن الانتخابات العراقية هذا الأسبوع كانت تدار بشكل جيد "بشكل مدهش"، وكانت تنافسية بشكل حقيقي، وفقاً لخبراء.

وقالت فيولا فون كرامون توباديل، عضوة البرلمان الأوروبي: "لقد كانت تجربة خاصة أن تكون أول مراقب لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في العراق".

وأشارت فيولا فون، إلى أن البيان الأولي للمراقبين كان حرجاً إلى حد ما، وأن الإقبال المنخفض للناخبين كان جزئياً بسبب مشاكل هيكلية، بما في ذلك نقص الوصول والخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من ضعف البصر والسمع والذين يستخدمون الكراسي المتحركة. وأضافت أن المستوى الأمني ​​العالي في مراكز الاقتراع أعاق الوصول، واستُبعدت عدة قطاعات من السكان، مثل النازحين داخلياً، وكانت هناك مشكلات فنية في بطاقات الناخبين التي لم تعمل وأنظمة القياسات الحيوية التي فشلت في التعرف على بصمات الأصابع.

لكنها قارنت ذلك بالتجارب الانتخابية في برلين، حيث واجهت أيضاً مشكلات كبيرة. وأضافت أنه فيما يتعلق بالأساسيات، كان أداء العراق جيداً نسبياً.

وذكرت أن العديد من الدول الديمقراطية تشهد مستويات منخفضة بشكل متزايد من إقبال الناخبين، حتى الولايات المتحدة، ولكن بدلاً من مقارنة الانتخابات العراقية مع تلك الموجودة في الغرب، اقترحت أن هناك مقارنة أكثر صلة بالانتخابات السابقة في العراق، في عام 2018.

وقالت إن الشيء المهم الآن هو أن تستمع الحكومة إلى الناس وتضمين آراء حركات الاحتجاج في العملية السياسية، والتركيز على إعادة بناء البنية التحتية للبلاد، ولا سيما المدارس، ومحاولة الاستفادة من النفط والموارد الأخرى".

(م ش)