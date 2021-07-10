​​​​​​​صحف عالمية: مقاربات روسيا والصين تختلف بسوريا وانسحاب واشنطن من أفغانستان يمهد لعودة التطرف

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى اختلاف النهج الصيني عن النهج الروسي في مقاربته لقضايا المنطقة والتأثيرات الكارثية لانسحاب واشنطن من أفغانستان.

مقاربات روسيا والصين تختلف تجاه المنطقة

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية في تحليل لها: "كانت الجهات الفاعلة غير الإقليمية - روسيا والصين - من أهم الداعمين لنظام بشار الأسد منذ بداية الأزمة السورية".

فلا تزال سوريا بؤرة الخلاف بين تركيا وحلفاء سوريا، وبالتحديد روسيا والصين. منذ بداية الأزمة، لم يتداخل موقف تركيا من سوريا تماماً مع موقف الروس والصينيين حيث كان الإطاحة بالنظام شرطاً أساسيّاً لأنقرة. على الرغم من دعم كل من موسكو وبكين للأسد، إلا أنهما ليس لديهما سياسات وأساليب ورؤى مماثلة لسورية. الاختلاف في سياسات روسيا والصين في سوريا واضح أيضاً في طريقة ردهما على الإجراءات التركية في الدولة التي مزقتها الحرب.

في تشرين الأول 2019، عندما شنت تركيا هجوماً على شمال وشرق سوريا، دعت بكين أنقرة إلى وقف الهجوم على أساس أنه "يجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية والتمسك بها". ومع ذلك، كررت روسيا اعترافها بـ "حق تركيا في ضمان أمنها". وكان هذا دليلاً واضحاً على أن أنقرة تلقت الضوء الأخضر من موسكو لتنفيذ الهجوم.

وكان هذا الاختلاف في السياسات الروسية والصينية في سوريا مرتبطاً إلى حد كبير بأولويات كلتا الدولتين في المنطقة وكيف يهدفون إلى تشكيل علاقاتهم مع تركيا. على الرغم من أن الصين وروسيا قوتان صاعدتان في الشرق الأوسط، وتستفيدان من أخطاء أميركا الإقليمية الفادحة، فإن المواقف والأدوار التي يلعبها هذان اللاعبان أبعد ما تكون عن التطابق.

وحافظت الصين على دور منخفض نسبيّاً في الأزمة السورية واختارت مساراً وسطيّاً، وقصرت نفسها على المشاركة السياسية. استناداً إلى سياسة حذرة وعملية وموجهة نحو الاقتصاد، لا تشارك الصين الرؤى أو الأساليب الروسية في الأزمة السورية. يتحدى استخدام روسيا للقوة العسكرية المصالح الاقتصادية والسياسية للصين في البلاد، والأهم من ذلك أنه يتعارض مع "صعودها السلمي". أيضاً، على عكس موسكو، التي بدأت عملية أستانا مع تركيا وإيران، ظلت بكين بعيدة عن أي مشاركة مع هذين الفاعلين الإقليميين، وقصرت دورها على مجلس الأمن الدولي.

أثناء بقائها على هامش الصراع السوري الكارثي، وسّعت بكين وجودها الاقتصادي في المنطقة، واعتبرت تركيا وسوريا نقطتين حاسمتين في مبادرة الحزام والطريق الطموحة (BRI).

ثلاثة أهداف رئيسية دفعت سياسات الصين تجاه سوريا وتركيا. في حين أن الأول هو المخاوف الاقتصادية المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق، والثاني هو الأمن. الهدف الثالث للصين هو الاستفادة من الفرص التي ستوفرها فترة ما بعد الحرب. إذ تريد بكين أن يكون لها رأي في مرحلتي إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

ومع ذلك، بعد الشروع في التدخل العسكري لصالح النظام في عام 2015، فإن لروسيا أهدافاً مختلفة تماماً، وبالطبع تتبع مساراً مختلفاً في علاقاتها مع تركيا. كانت سوريا القضية السياسية الأولى لأنقرة وموسكو منذ عقد. وبفضل التناقضات في العلاقات التركية الأميركية، وجدت روسيا فرصة للتغلب على خلافاتها مع أنقرة بشأن سوريا. وأهم دليل على ذلك هو عملية أستانا. كان التعاون مع موسكو ضرورة لأنقرة، وليس خياراً، حيث كانت روسيا مصممة على الحفاظ على وجودها العسكري في الدولة التي مزقتها الحرب.

بالنسبة لروسيا، فإن الاحتفاظ بقاعدتها البحرية الرئيسية في طرطوس وقاعدتها الجوية في اللاذقية له أهمية كبيرة. كان النظام السوري أيضاً العميل الرئيسي للأسلحة الروسية منذ الستينيات، وواصلت موسكو شحن الأسلحة والذخيرة إلى القوات العسكرية للنظام طوال الحرب. من المرجح أن تصبح المنافسة من حيث مبيعات الأسلحة وصادرات التكنولوجيا النووية تباعداً محتملاً آخر بين روسيا والصين.

من الواضح أن وجود كل من روسيا والصين في المنطقة متعدد الأبعاد، بما في ذلك الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية ومتناقض إلى مستوى معين.

انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يعرض العالم للخطر ويمهد لعودة التطرف العنيف

وقالت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية في تحليل لها: "إن قرار الرئيس جو بايدن بسحب القوات من أفغانستان في مثل هذا المنعطف الحرج ستكون له عواقب وخيمة. إن القرار يهدد بزعزعة استقرار المنطقة وخارجها. ربما نتفهم أن بايدن يريد إنهاء "الحروب الأبدية". ومع ذلك، أعتقد أنه ربما لم يفكر بشكل كامل في التداعيات الكارثية للانسحاب في وقت مازلنا نتفاوض فيه على أسس تسوية سياسية".

ويضيف التحليل: "نخشى أن يمهد هذا الطريق لانتصار المتطرفين العنيفين. كل ما ناضلنا من أجله على مدار العشرين عاماً الماضية - المساواة بين الرجل والمرأة، وحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة، على سبيل المثال لا الحصر - سوف يتراجع. قد تصبح أفغانستان مرة أخرى أرضاً خصبة للمنافسات الإقليمية وموطناً للجماعات المتطرفة العنيفة، كما أن الصراع في أفغانستان لا يبقى بشكل منظم داخل حدودها".

منذ إعلان الانسحاب الأميركي، ازدادت أعمال العنف والقتل المستهدف لكل من يمكنه تحدي الجماعة المتطرفة، إن تكتيك الاستهداف المتعمد للمدنيين يبين أن هذا ليس كفاحاً من أجل التحرير. إنها حملة لتطبيق الفكر المتطرف الذي أعاد أمتنا إلى العصور المظلمة في أواخر التسعينيات.

في الوقت الحالي، هناك سيناريوهان محتملان لما بعد الانسحاب الكامل للقوات، من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية آب.

الأول، يسعى الطرفان إلى استخدام الوسائل العسكرية لتحقيق أهدافهما السياسية. لا يوجد فائز في هذا السيناريو، خاصة للمدنيين الأفغان. سيؤدي العنف إلى مزيد من الدمار وخسائر في الأرواح وتدمير البنية التحتية، مما يعمق أزمتهم الإنسانية.

والسيناريو الثاني هو السيناريو الذي يتمناه كاتب التحليل. وهو ينطوي على استئناف محادثات سلام حقيقية تؤدي إلى تسوية سياسية تحت إشراف الأمم المتحدة بدعم إقليمي. يحتاج العالم - وجيراننا على وجه الخصوص - إلى استخدام النفوذ السياسي للمساعدة في جعل هذا الخيار الدائم الوحيد.

سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا: لبنان "بحاجة ماسة" إلى حكومة جديدة

وفي الشأن اللبناني، قالت صحيفة ذا ناشيونال الاماراتية: "قال سفيرا الولايات المتحدة وفرنسا في بيروت في بيان مشترك إن لبنان في حاجة ماسة لحكومة جديدة مؤيدة للإصلاح لإخراجها من أزمتها الاقتصادية والمالية غير المسبوقة".

وجاء البيان الذي أدلت به السفيرة الأميركية، دوروثي شيا، والسفيرة الفرنسية، آن غريللو، بعد يوم من إجراء محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين بشأن إيجاد استراتيجية موحدة لمساعدة لبنان.

وجاء في بيان يوم الجمعة أن فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى ستواصل تقديم المساعدات العاجلة للشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي.

ويعاني لبنان من نقص حاد في المنتجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية والوقود وحليب الأطفال، وسط تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي والهبوط الحاد للعملة الوطنية.

وينقسم القادة السياسيون اللبنانيون بشدة حول تشكيل حكومة جديدة، ستكون مسؤولة عن معالجة الأزمة التي اندلعت في أواخر عام 2019 والتي تمثل أخطر تهديد لاستقرار لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً.

وأكدت السفيرتان أن الإجراءات الملموسة التي يتخذها القادة اللبنانيون لمعالجة الفساد المستشري ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة وكذلك من الشركاء الإقليميين والدوليين.

(م ش)